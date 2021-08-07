«Дышать уже нечем!»: как Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Видимость в городе начала ухудшаться еще вчера, 6 августа, но сегодня утром всем стало очевидно — чистого неба ждать не стоит. Вот такой рассвет встретили на улице Калинина.
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Впрочем, плохая видимость — это еще полбеды. Гораздо хуже то, что нечем дышать.
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Публикация от Вадим и Татьяна Соловьевы (@tanya.s.o.l.o.v.e.v.a)
За городом в это время было ничем не лучше. Вот, например, вид из Базаихи на Торгашинский хребет.
Некоторых отважных горожан дым не остановил, и они забрались на сам Торгашинский хребет. Правда, пришлось надеть респиратор.
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Красное светило, которое едва пробивалось сквозь дым, кто-то из горожан метко назвал «Солнцем апокалипсиса».
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А вот те самые якутские пожары, из-за которых пострадал Красноярск.
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К вечеру дым так и не отступил. Удивительно, что некоторые красноярцы приняли его за «странный туман».
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Поездка по Николаевскому мосту. Надпись «Енисейская Сибирь» видна лишь вблизи.
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Публикация от Летопись Земли Енисейской (@karabaeva_elena)
Известный красноярский фотограф Сергей Филинин вооружился квадрокоптером и сделал целую серию снимков...
...а также показал задымленный город на видео.
В период задымления сотрудники МЧС советуют:
- как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно ранним утром и в самое жаркое время суток. Детям, беременным женщинам, а также людям, болеющим астмой, следует отказаться от длительных прогулок.
- в случае если выход на улицу неизбежен, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства.
- по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха, а также увлажнители.
- регулярно проводить влажную уборку дома и на рабочих местах.
- избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленую и минеральную щелочную воду, кисло-молочные и минерализированные напитки, соки. Не употреблять газированные напитки.
- исключить из рациона жирную пищу, употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
- по возможности несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.
Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется:
- измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;
- при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу;
- иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.
В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные доктором.
С надеждой на чистое небо, ваш Newslab