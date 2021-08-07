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«Дышать уже нечем!»: как Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

«Дышать уже нечем!»: как Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Newslab.ru
07.08.2021
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Видимость в городе начала ухудшаться еще вчера, 6 августа, но сегодня утром всем стало очевидно — чистого неба ждать не стоит. Вот такой рассвет встретили на улице Калинина.

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Публикация от Дизайн Наклейки Баннеры (@savinov_design)

Впрочем, плохая видимость — это еще полбеды. Гораздо хуже то, что нечем дышать.

За городом в это время было ничем не лучше. Вот, например, вид из Базаихи на Торгашинский хребет.

Базаиха. Вид на Торгашинский хребет, 7 августа 2021 г.

Видео: Newslab

Некоторых отважных горожан дым не остановил, и они забрались на сам Торгашинский хребет. Правда, пришлось надеть респиратор.

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Публикация от Диана Преображенская (@de_liri)

Красное светило, которое едва пробивалось сквозь дым, кто-то из горожан метко назвал «Солнцем апокалипсиса».

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Публикация от JEF AGAEV (@jef_agaev)

А вот те самые якутские пожары, из-за которых пострадал Красноярск.

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Публикация от allnewsspd (@allnewsspd)

К вечеру дым так и не отступил. Удивительно, что некоторые красноярцы приняли его за «странный туман».

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Публикация от потапова анастасия (@nastyapotapov_karas)

Поездка по Николаевскому мосту. Надпись «Енисейская Сибирь» видна лишь вблизи.

Известный красноярский фотограф Сергей Филинин вооружился квадрокоптером и сделал целую серию снимков...

Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин
Фото: Сергей Филинин

...а также показал задымленный город на видео.

В период задымления сотрудники МЧС советуют:

  • как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно ранним утром и в самое жаркое время суток. Детям, беременным женщинам, а также людям, болеющим астмой, следует отказаться от длительных прогулок.
  • в случае если выход на улицу неизбежен, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства.
  • по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха, а также увлажнители.
  • регулярно проводить влажную уборку дома и на рабочих местах.
  • избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день, для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленую и минеральную щелочную воду, кисло-молочные и минерализированные напитки, соки. Не употреблять газированные напитки.
  • исключить из рациона жирную пищу, употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
  • по возможности несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.

Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется:

  • измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;
  • при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу;
  • иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные доктором.

С надеждой на чистое небо, ваш Newslab

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