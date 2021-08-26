Сильные волейболисты, отличные пловцы и упорная легкоатлетка: как зеленогорский ЭХЗ покорил «Атомиаду-2021»

Спортивные соревнования между предприятиями есть в самых разных отраслях промышленности: угольных, тепловых, атомных... У атомщиков такие состязания тоже есть — они называются «Атомиада» и регулярно собирают на спортивных полях и дорожках работников отрасли. Не так давно прошла летняя «Атомиада-2021», где отлично показали себя сотрудники зеленогорского Электрохимического завода. О том, как завоевать сразу пять медалей в своей дисциплине и показать отличный результат без поддержки зрителей — в фоторепортаже Newslab.

Пандемия не помешала

Спортсмены АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») внесли значительный вклад в медальную копилку сборной команды «ТВЭЛ-Сибирь», принявшей участие в XIII летней Спартакиаде работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2021».

Соревнования проходили одновременно в четырех городах. Легкоатлеты и баскетболисты соревновались в Нововоронеже, в Волгограде сражались пловцы, Нижний Новгород принял футболистов, а Екатеринбург — волейболистов-пляжников и гиревиков.

В течении двух дней на официальном сайте «Атомиады-2021» шла прямая трансляция соревнований. В московской студии за основной эфир отвечали ведующие «Матч ТВ» Софья Тартакова и Дмитрий Шнякин. Записи прямых трансляций сейчас можно посмотреть на официальном сайте, как и результаты соревнований.

Ведущий специалист по физкультуре и спорту профсоюзной организации Электрохимического завода Владик Стравинскас, дав общую высокую оценку выступления, отметил, что из-за пандемии коронавируса до последнего не был понятен формат соревнований и сам факт их проведения. Но все же «Атомиада» состоялась.

В шести видах спорта состязались более 500 спортсменов из 12 сборных команд различных дивизионов Госкорпорации «Росатом». Благодаря участию турецкой команды АЭС «Аккую» соревнования приобрели международный статус.

Достижения «ТВЭЛ-Сибирь»

Костяк сборной «ТВЭЛ-Сибирь» составили сотрудники зеленогорского Электрохимического завода и северского Сибирского химического комбината.

В пляжном волейболе 3 X 3 победили зеленогорцы Денис Сорокин и Денис Белохонов, которые вместе со спортсменами СХК Андреем Веремейчиком и Никитой Никитчуком выиграли все матчи. Второе место заняла команда «ЯОК-Центр», третье — «Росэнергоатом».

В плавании молодой специалист ЭХЗ Павел Реус завоевал пять медалей. Он победил на дистанциях 50 м вольным стилем и баттерфляем и завоевал бронзу на 50 м на спине. Во многом благодаря усилиям заводчан Павла Реуса и Олега Рахманова команда «ТВЭЛ-Сибирь» завоевала золотые медали в эстафетах 4 X 50 м вольным стилем и комплексе. В личном зачете Олег Рахманов пополнил свою коллекцию «серебром», завоеванным на 50 м брассом.

В легкой атлетике сложно пришлось спортсменке из ЭХЗ Зинаиде Юшковой, которая единственная выступала без поддержки земляков, и весь год до этого не участвовала в соревнованиях из-за пандемии. Однако, ей удалось завоевать второе место на 100-метровой дистанции, уступив лидеру гонки — Ксении Олесницкой из «ЯОК-Центра» — всего десятую долю секунды.

Не так хорошо сложилась «Атомиада» для футболистов, где от ЭХЗ выступали шесть спортсменов. В подгруппе команда «ТВЭЛ-Сибирь» уверенно заняла первое место, победив «Росатом-Москва» (3:0) и «Наука и инновации» (10:0). В четвертьфинале, ведя по ходу игры с «ТВЭЛ-Центром», «ТВЭЛ-Сибирь» в конце пропустила мяч, а затем уступила по пенальти. Победителем турнира по мини-футболу стала команда «ЯОК-Урал», второе место — «Экологические решения», третье место — «ТВЭЛ-Центр».

Следующим большим соревнованием станет зимняя «Атомиада-2022», формат проведения которой пока неизвестен. Не исключено, что отборочный региональный этап пройдет в Зеленогорске.

Интернет-газета Newslab, фото: ЭХЗ