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«Авария на ж/д путях, пожар и утечка радиации»: как прошли учения аварийной спецбригады зеленогорского ЭХЗ

«Авария на ж/д путях, пожар и утечка радиации»: как прошли учения аварийной спецбригады зеленогорского ЭХЗ

30.08.2021
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На территории ЗАТО Зеленогорск в районе поселка Овражный прошли тактико-специальные учения специальной аварийной бригады (САБ) зеленогорского ЭХЗ (предприятие входит в Топливую компанию Росатома «ТВЭЛ»), для подготовки к действиям в чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий радиационных аварий.

Согласно легенде учений, в соседней с Красноярским краем области на одном из участков железной дороги случилась авария — грузовик на переезде врезался в железнодорожный состав, перевозящий продукцию ЭХЗ. В результате столкновения, топливные баки автомобиля и разлившее топливо загорелись, создав угрозу перевозимому грузу. Один из транспортных контейнеров упал — и от удара образовалась трещина, через которую стал
выходить газообразный продукт.

Согласно легенде, ЧП случилось на ЖД-путях
Пожар начался, когда из топливных баков врезавшегося в поезд грузовика потекло топливо
Один из контейнеров в поезде от удара получил трещину — из него стал выходить газообразный продукт.

Аварийная бригада продемонстрировала высокий уровень подготовки и слаженную работу. Учения позволили отработать взаимодействие руководства ЭХЗ и формирований спецбригады с МЧС, росгвардейцами из войсковой части 3475, местным филиалом ФМБА, зеленогорским филиалом АО «Гринатом», Сибирским филиалом АО «Атомспецтранс» и Северским филиалом АО «Аварийно-технический центр Росатома» (АТЦ), службами жизнеобеспечения ЗАТО Зеленогорск.

На северский АТЦ легли первичные действия по локализации места аварии, ограничению распространения радиоактивного заражения.Специалисты АТЦ организовали работу мобильного пункта управления и мониторинг радиационной обстановки, развернули станцию специальной обработки транспорта и пункт санитарной обработки людей.

Робототехнический комплекс северского АТЦ проводит инженерную и радиохимическую разведку
Тушение пожара
Аварийная спецбригада обследует место аварии
«Обезвреживание утечки» из транспортного контейнера, его дезактивация и подготовка к погрузке
Погрузка контейнера на железнодорожную платформу

Оперативная группа САБ, взаимодействуя со специалистами АТЦ и используя их робототехнический комплекс, провела инженерную и радиохимическую разведку места ЧП. На ее основании были определены класс «аварии» и требуемые меры для ее устранения, после чего был вызван второй эшелон САБ. Его состав занимался «обезвреживанием утечки» из транспортного контейнера, его дезактивацией и погрузкой на железнодорожную платформу, а также сбором «радиоактивных отходов» на месте «аварии» и проведением контрольных радиационных замеров на местности. Все действия САБ были выполнены в полном соответствии с действующими регламентами, оперативно и профессионально.

В итоге руководитель учений, заместитель главного инженера АО «ПО ЭХЗ» по ядерной, радиационной, экологической безопасности и охране труда Сергей Меркулов высоко оценил действия всех участников учений.

Пожарные на учениях
Сотрудники аварийно бригады
Мобильный пункт, из которого руководили учениями
Вид изнутри командного пункта
Бойцы Росгвардии, охранявшие периметр

«Все — от пожарных и медиков до специалистов завода, входящих в САБ, и спасателей северского филиала АТЦ — действовали слаженно, умело. Важную роль в этих учениях сыграли северцы — собственно это и задумывалось сценарием учений, чтобы максимально приблизить их условия к реальным»,  отметил Сергей Меркулов.

Высокую оценку руководителя учений получили также действия росгвардейцев. По условному сигналу к месту «аварии» оперативно прибыл резервный караул воинской части 3475, взяв по охрану периметр отведенной под учения территории и исключив проход посторонних лиц в зону «аварии».

Результаты учений лягут в основу материалов аттестации САБ АО «ПО ЭХЗ», которая пройдет в сентябре в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ

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