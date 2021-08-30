«Авария на ж/д путях, пожар и утечка радиации»: как прошли учения аварийной спецбригады зеленогорского ЭХЗ

Атомная энергетика часто ассоциируется у обывателей с потенциальной опасностью. Сами атомщики не имеют по этому поводу предрассудков — ведь безопасность за последние десятилетия вышла на принципиально другой уровень. Тем не менее, на любом атомном предприятии — в том числе на зеленогорском Электрохимическом заводе — есть специальная бригада, призванная ликвидировать последствия любой возможной аварии. О том, как зеленогорские специалисты недавно тренировались совместно с МЧС, Росгвардией и другими ведомствами — в фоторепортаже Newslab.

На территории ЗАТО Зеленогорск в районе поселка Овражный прошли тактико-специальные учения специальной аварийной бригады (САБ) зеленогорского ЭХЗ (предприятие входит в Топливую компанию Росатома «ТВЭЛ»), для подготовки к действиям в чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий радиационных аварий.

Согласно легенде учений, в соседней с Красноярским краем области на одном из участков железной дороги случилась авария — грузовик на переезде врезался в железнодорожный состав, перевозящий продукцию ЭХЗ. В результате столкновения, топливные баки автомобиля и разлившее топливо загорелись, создав угрозу перевозимому грузу. Один из транспортных контейнеров упал — и от удара образовалась трещина, через которую стал

выходить газообразный продукт.



Аварийная бригада продемонстрировала высокий уровень подготовки и слаженную работу. Учения позволили отработать взаимодействие руководства ЭХЗ и формирований спецбригады с МЧС, росгвардейцами из войсковой части 3475, местным филиалом ФМБА, зеленогорским филиалом АО «Гринатом», Сибирским филиалом АО «Атомспецтранс» и Северским филиалом АО «Аварийно-технический центр Росатома» (АТЦ), службами жизнеобеспечения ЗАТО Зеленогорск.

На северский АТЦ легли первичные действия по локализации места аварии, ограничению распространения радиоактивного заражения.Специалисты АТЦ организовали работу мобильного пункта управления и мониторинг радиационной обстановки, развернули станцию специальной обработки транспорта и пункт санитарной обработки людей.



Оперативная группа САБ, взаимодействуя со специалистами АТЦ и используя их робототехнический комплекс, провела инженерную и радиохимическую разведку места ЧП. На ее основании были определены класс «аварии» и требуемые меры для ее устранения, после чего был вызван второй эшелон САБ. Его состав занимался «обезвреживанием утечки» из транспортного контейнера, его дезактивацией и погрузкой на железнодорожную платформу, а также сбором «радиоактивных отходов» на месте «аварии» и проведением контрольных радиационных замеров на местности. Все действия САБ были выполнены в полном соответствии с действующими регламентами, оперативно и профессионально.

В итоге руководитель учений, заместитель главного инженера АО «ПО ЭХЗ» по ядерной, радиационной, экологической безопасности и охране труда Сергей Меркулов высоко оценил действия всех участников учений.

«Все — от пожарных и медиков до специалистов завода, входящих в САБ, и спасателей северского филиала АТЦ — действовали слаженно, умело. Важную роль в этих учениях сыграли северцы — собственно это и задумывалось сценарием учений, чтобы максимально приблизить их условия к реальным», — отметил Сергей Меркулов.

Высокую оценку руководителя учений получили также действия росгвардейцев. По условному сигналу к месту «аварии» оперативно прибыл резервный караул воинской части 3475, взяв по охрану периметр отведенной под учения территории и исключив проход посторонних лиц в зону «аварии».

Результаты учений лягут в основу материалов аттестации САБ АО «ПО ЭХЗ», которая пройдет в сентябре в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ