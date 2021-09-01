«Линейки без родителей»: как прошел День знаний в красноярских школах

Торжественные линейки по случаю Дня знаний красноярские школы провели по-разному. Так, новая школа № 158 в микрорайоне Пашенный устроила праздник для школьников в актовом зале. Из-за коронавируса родителей в него не пустили — они смотрели трансляцию торжества в холле первого этажа.
Школа организовала целое представление - сначала директор поздравил всех с новым учебным годом, а потом школьникам показали сказку «Алиса в стране чудес». Ее главная героиня искала вход в чудесную страну знаний... И, конечно же, нашла.
Напомним, новая школа «Грани» на Пашенном открылась весной этого года. Она рассчитана на 1280 мест и является самым большим образовательным учреждением в Свердловском районе. В ней есть большая современная библиотека, просторные классы с интерактивными сенсорными досками, несколько спортивных залов и даже комната с лазерным тиром.
В некоторых красноярских школах День знаний отмечали на свежем воздухе. Так, в средней школе № 45 (она находится неподалеку от "Граней") торжественную линейку для первоклассников устроили во дворе учебного заведения.
Праздничную линейку устроили только для первоклассников, зато старшим ученикам выпала возможность поучаствовать в выступлениях.
Выслушав миллион поздравлений и напутствий ребята под музыку поспешили в школу на своей первый урок.
В этом году школы Красноярского края приняли больше 39 тысяч первоклассников. Также новый учебный год начался почти для 154 тысяч дошколят, 70 тысяч студентов вузов и около 65 тысяч студентов колледжей и техникумов. Всего образовательные учреждения края примут почти 650 тысяч ребят.
Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab