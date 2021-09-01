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«Линейки без родителей»: как прошел День знаний в красноярских школах

«Линейки без родителей»: как прошел День знаний в красноярских школах

01.09.2021
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Торжественные линейки по случаю Дня знаний красноярские школы провели по-разному. Так, новая школа № 158 в микрорайоне Пашенный устроила праздник для школьников в актовом зале. Из-за коронавируса родителей в него не пустили — они смотрели трансляцию торжества в холле первого этажа.

У входа в школу столпились взволнованные родители
На первом этаже школьников с родителями разлучали
Юные ученики отправлялись на праздник в актовый зал
А родители оставались в холле, где для них вели трансляцию торжества
Торжественную линейку провели несколько раз — собирать всю школу запретили из-за ситуации с коронавирусом. Первыми с Днем знаний поздравили самых маленьких учеников
А пока для них шел праздник, в холле уже собирали следующую группу. В общем, день в 158-ой школе выдался насыщенным

Школа организовала целое представление - сначала директор поздравил всех с новым учебным годом, а потом школьникам показали сказку «Алиса в стране чудес». Ее главная героиня искала вход в чудесную страну знаний... И, конечно же, нашла.

В День знаний для учеников 158-ой школы подготовили целое представление
Торжественную линейку для первоклассников провели школьники постарше
На празднике для ребят танцевали
Пели
И даже показывали сказку «Алиса в стране чудес»
Ее главная героиня искала вход в волшебную страну знаний

Напомним, новая школа «Грани» на Пашенном открылась весной этого года. Она рассчитана на 1280 мест и является самым большим образовательным учреждением в Свердловском районе. В ней есть большая современная библиотека, просторные классы с интерактивными сенсорными досками, несколько спортивных залов и даже комната с лазерным тиром.

Новоиспеченные школьники
Ох уж эта учеба...
Цветы каждый первоклассник должен нести гордо
Из-за социальной дистанции даже поговорить не с кем....
А для кого-то расстояние — не преграда
Строгие учителя следят за поведением подопечных

В некоторых красноярских школах День знаний отмечали на свежем воздухе. Так, в средней школе № 45 (она находится неподалеку от "Граней") торжественную линейку для первоклассников устроили во дворе учебного заведения.

В 45-й школе праздничная линейка прошла на улице
Поэтому родителям на ней присутствовать разрешили
Правда о дистанции здесь никакой речи не идет
Не обязательно стоять в первом ряду, чтобы все видеть
Букеты на любой вкус и цвет
Ждут не дождутся начала уроков

Праздничную линейку устроили только для первоклассников, зато старшим ученикам выпала возможность поучаствовать в выступлениях.

Выступления прошли напротив дверей школы
Парад
Танец под песню «Руки вверх»
Первоклассникам тоже дали слово
В школу как на праздник!

Выслушав миллион поздравлений и напутствий ребята под музыку поспешили в школу на своей первый урок.

Навстречу знаниям
Родители остались на улице
А пока ты слишком мал для школы, можно спокойно отдыхать

В этом году школы Красноярского края приняли больше 39 тысяч первоклассников. Также новый учебный год начался почти для 154 тысяч дошколят, 70 тысяч студентов вузов и около 65 тысяч студентов колледжей и техникумов. Всего образовательные учреждения края примут почти 650 тысяч ребят.

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab

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