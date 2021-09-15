В свой юбилей Топливная компания «ТВЭЛ» провела во всех городах, где расположены предприятия дивизиона, целый ряд праздничных мероприятий, в которые были вовлечены взрослые и дети. В постпандемический период эти события обогатили атомные города позитивной и здоровой атмосферой. Интересные события проходили в течение всего года, но апогеем стал сентябрь.

Так, например, в Зеленогорске в городском Дворце культуры открылась фотовыставка «Важная сторона моей жизни». В фокусе объектива — сегодняшние герои атомной отрасли — профессионалы Электрохимического завода и других предприятий ТВЭЛа. Фотохудожники их раскрыли через спортивные и творческие увлечения. По мотивам выставки выпущена фотокнига.

Центром притяжения стала и интерактивная площадка для проведения телемостов с городами присутствия АО «ТВЭЛ» «Дверь в другой город». Она была установлена на набережной реки Кан. «Дверь в другой город» — уникальная возможность заглянуть в другой город и пообщаться с друзьями, коллегами и просто прохожими, открыв дверь «в другой город». Каждый день через такую дверь можно было заглянуть в Москву, Зеленогорск, Глазов, Новоуральск, Северск, Ковров, Электросталь, Новосибирск и Ангарск.

Из тех, кто открыл «Дверь в другой город» можно отметить мастеров воркаута, актеров инклюзивного театра «Здравствуйте, люди!», музыкантов, коллективы ЦО «Перспектива», учащихся «Атом-классов», победителей проектов «Школы Росатома» и «Детский форсайт», юных журналистов.

Также рядом с городским ДК вырос огромный шатер, где реализован был мультимедийный проект «Технологии, изменившие мир». В рамках проекта городские школьники, все гости и жители города могли посмотреть фильм о великих изобретениях, которые изменили мир и историю человечества, об истории развития атомных технологий, успехах ЭХЗ и других атомных предприятий.

10 сентября в Зеленогорске с рабочим визитом побывали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин. Они посетили ЭХЗ, встретились с трудовым коллективом и городской общественностью. Ну и, конечно же, гости не прошли мимо площадок, посвященных 25-летию ТВЭЛа.

В этот день многие зеленогорцы целыми семьями приняли участие в велопробеге по улицам города «ТВЭЛопробег». Самые юные спортсмены еще ходят в детсад, а самый солидный спортсмен уже «подъезжает» к 90-летию. В финале велопробега спортсмены под аплодисменты въехали на стадион «Труд», где состоялся большой концерт с участием городских и красноярских творческих коллективов. Хэдлайнером стала группа «Братья Грим».

Но на этом праздничные приключения не закончились. Уже на следующий день в городском ДК состоялся фестиваль науки ТВЭЛумDAY. В год науки ТВЭЛ организовал это научно-просветительское мероприятие для детей с проведением химических и физических шоу и мастер-классов. Собранный своими руками электрогенератор, вентилятор, фильтры для воды, машины на воздушной тяге и другие изделия, собранные своими руками, надолго запомнятся детям и повысят интерес к посещению уроков физики и химии.

И это еще не всё. В воскресенье, 12 сентября, ДК уже принимал гостей семейного городского праздника Family Day. В этот папы, мамы и дети были вовлечены в командные игры, викторины, спортивные эстафеты, конкурсы. И все это с познавательной информацией о технологиях и деятельности Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Участники смогли проявить смекалку, знания, быстроту реакции и командный дух в соревнованиях и интерактивных квестах, выиграть интересные призы от Топливной компании.

С 25-летием Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» поздравили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «От всей души поздравляю вас с 25-летием АО „ТВЭЛ“! Решение о консолидации предприятий по фабрикации ядерного топлива в контуре одной компании позволило сохранить компетенции российских предприятий ядерного топливного цикла и укрепить их кадровый, технический, научный потенциал. Были реализованы крупные инвестиционные проекты, обновлены производственные фонды и оборудование, введены новые технологические линии. Создание на базе „ТВЭЛ“ Топливной компании Росатома в 2010 году добавило в контур управления новые активы — предприятия сублиматно-разделительного, газоцентрифужного комплекса и научно-конструкторский блок. Повышение эффективности производств, расширение продуктовой линейки, финансирование новых разработок позволили увеличить объем заказов и усилить позиции нашей страны на мировом рынке.

Сегодня АО „ТВЭЛ“ может по праву гордиться своими достижениями. Разработаны и внедрены новые поколения газовых центрифуг, запущено широкомасштабное производство сверхпроводящих материалов, создано ядерное топливо для реакторов западного дизайна, освоено промышленное производство МОКС-топлива. В своей деятельности ТВЭЛ четко следует приоритетам стратегии Госкорпорации „Росатом“ по превращению в глобального технологического лидера. Неизменно и на высоком уровне Топливная компания выполняет все свои обязательства по поставкам топлива для российских и зарубежных атомных реакторов и активно участвует в развитии новых бизнесов Госкорпорации. Все эти достижения были бы невозможны без самой главной ценности компании — людей. Ваш труд, вклад каждого из вас в общее дело создают основу для дальнейшего развития атомной отрасли. Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и исполнения всех задуманных планов!»

Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летием Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“! Созданная в 1996 году сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов и газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Основываясь на богатом потенциале предприятий, которые вошли в состав Топливной компании в начале нового века, ТВЭЛ продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю предприятий, вошедших в состав ТВЭЛа, со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

ЭХЗ занимает особое место в структуре ТВЭЛа, благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов — научных, технологических и, в первую очередь, человеческих. Мы уверенно стоим на ногах и с оптимизмом смотрим в будущее, потому что атомщики Сибири, атомщики Зеленогорска — это мировая элита. Так утверждать нам позволяют ответственность и любовь к своему делу всех работников ЭХЗ и партнерских предприятий. Уверен, что достигнутые за эти годы успехи станут основой для новых прорывных свершений. Поздравляю вас с праздником и желаю новых успехов!»

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова: «Дорогие соратники, коллеги, друзья! От всей души поздравляю с юбилеем нашей компании. Вот уже 25 лет Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ не только является одним из опорных дивизионов Госкорпорации „Росатом“, но и по праву считается одним из признанных мировых лидеров в ядерном топливном цикле. Двадцать пять лет успеха на мировых рынках — это серьезный показатель, которым мы можем сегодня смело гордиться. Говорят, что человеческая жизнь может вместить в себя сразу несколько жизней, именно так ярко и насыщенно живут те, кто оставляет о себе память в эпохах. Эти слова — про атомную отрасль и наш дивизион, про нашу компанию и ее людей, которые за считанные годы совершили то, что под силу лишь исключительно убежденным, талантливым и ярким личностям».

Мы реализуем один из главных научно-технических проектов в мировой атомной энергетике „Прорыв“, выпускаем уникальную высокотехнологичную газовую центрифугу поколения 9+, полностью обеспечиваем потребности в ядерном топливе российских АЭС, исследовательских реакторов и атомного ледокольного флота. На топливе ТВЭЛ работают 75 энергоблоков АЭС в 15 странах мира и исследовательские реакторы 9 стран. Десятилетний портфель зарубежных заказов Топливной компании составляет 15,7 млрд. долларов. Сегодня ТВЭЛ уже является одним из крупнейших в мире производителей изотопной продукции (более 40 % мирового рынка стабильных изотопов), входит в число лидеров российского рынка по выпуску циркониевой, кальциевой, литиевой и ниобиевой продукции, 3D-печати и систем накопления энергии, создания сверхпроводниковых материалов.

В свое время страна не жалела сил и средств, создавая ядерный щит и закладывая основу атомного энергопромышленного комплекса. Наши отцы и деды обеспечили лидирующие позиции отечественной атомной энергетики на глобальном рынке, включая ядерное топливо. Теперь наша очередь приложить максимум усилий для ее дальнейшего развития на благо нашей страны. Для этого у нас есть все необходимое: мощнейшая производственная и научная база, уникальные технологии, но, самое главное, есть вы — талантливые и преданные делу люди. Хочу поблагодарить всех сотрудников и ветеранов компании за профессионализм, энтузиазм и ответственность. Желаю оптимизма, уверенности в своих силах, постоянного развития, доброго отношения друг к другу и, конечно, крепкого здоровья, энергии и большого счастья вам и вашим близким!»

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ