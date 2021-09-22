«Для спортсменов и болельщиков»: как работала площадка «Ростелекома» на Гран При по фигурному катанию

В Красноярске прошло очередное крупное спортивное событие — Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Горожане с удовольствием приняли участие в столь значимом и красивом мероприятии международного уровня. Тем более, что радовали гостей не только спортсмены, но и партнеры состязаний. Все три дня соревнований Newslab следил за происходящими событиями в ледовой арене «Кристалл» и поделился самыми яркими кадрами с праздника фигурного катания.

«Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. На недавней пресс-конференции, посвященной старту юниорских соревнований, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что очень благодарен компании «Ростелеком» за многолетнюю поддержку.

«Без такого внимания к нашим фигуристам, наверно, было бы тяжело готовиться и проводить соревнования высокого уровня», — подчеркнул он.

Для того, чтобы столь крупное спортивное событие, как Гран При среди юниоров, состоялось именно в Красноярске, организаторами и партнерами была проведена большая работа.

«Еще в период подготовки к зимней универсиаде — 2019 „Ростелеком“ приложил немало усилий и обеспечил оптикой все крупные спортивные объекты Красноярска. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре мы можем подключать к высокоскоростному интернету нужную точку спортивных сооружений, в том числе в ледовом дворце „Кристалл“. Это позволяет проводить здесь мероприятия на самом высоком международном уровне», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Гран При — это не только спортивное событие, но и праздник для всех, кто пришел посмотреть на красивое катание юных фигуристов. На льду настроение гостям создавали аксели и ридберги, а за его пределами — развлечения в фанзонах.

В холле арены «Кристалл» работала большая интерактивная площадка «Ростелекома», посвященная видеосервису Wink. Во время перерывов между соревнованиями посетители с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах и получали памятные сувениры и подарки, делали живые 3D-фото, собирали digital-пазлы и проверяли свою эрудицию на знание фильмов о фигурном катании в викторинах. Даже фигуристы находили время и участвовали в конкурсах «Ростелекома».

Специальная викторина была организована для журналистов, аккредитованных на мероприятие. Им предложили ответить на вопросы о фигурном катании и его истории. Победителем стал московский журналист портала «Спорт24» Константин Лесик.

«Я слежу за фигурным катанием, вопросы здесь были в самый раз. В Красноярске все организовано очень классно, для меня Челябинск и Красноярск — два примера того, как все должно работать. Здесь зоны для журналистов, вся логистика на очень хорошем уровне», — отметил Константин Лесик.

В заключительный день соревнований «Ростелеком» наградил своего абонента — самого активного пользователя сервиса Wink. Им стал металлург из Красноярска Вячеслав Майдуров. Победителя лично поздравил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

«Я пользуюсь услугами „Ростелекома“ с 2016 года. Это самый удобный оператор и первый, кто воплотил в жизнь интерактивное телевидение. Стать лучшим абонентом мне позволила частота посещений именно интерактивного ТВ и использование всех возможностей, которые предоставляет „Ростелеком“», — отметил Вячеслав Майдуров.

Прошедший этап Гран При по фигурному катанию подарил зрителям много радостных эмоций. Благодаря поддержке партнеров, мероприятие получилось особенно зрелищным, современным и интерактивным.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной