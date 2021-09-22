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«Для спортсменов и болельщиков»: как работала площадка «Ростелекома» на Гран При по фигурному катанию

«Для спортсменов и болельщиков»: как работала площадка «Ростелекома» на Гран При по фигурному катанию

Newslab.ru
22.09.2021
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«Ростелеком» вот уже 10 лет поддерживает соревнования по фигурному катанию в России

«Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. На недавней пресс-конференции, посвященной старту юниорских соревнований, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что очень благодарен компании «Ростелеком» за многолетнюю поддержку.

«Без такого внимания к нашим фигуристам, наверно, было бы тяжело готовиться и проводить соревнования высокого уровня», — подчеркнул он.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган

Для того, чтобы столь крупное спортивное событие, как Гран При среди юниоров, состоялось именно в Красноярске, организаторами и партнерами была проведена большая работа.

«Еще в период подготовки к зимней универсиаде — 2019 „Ростелеком“ приложил немало усилий и обеспечил оптикой все крупные спортивные объекты Красноярска. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре мы можем подключать к высокоскоростному интернету нужную точку спортивных сооружений, в том числе в ледовом дворце „Кристалл“. Это позволяет проводить здесь мероприятия на самом высоком международном уровне», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров

Гран При — это не только спортивное событие, но и праздник для всех, кто пришел посмотреть на красивое катание юных фигуристов. На льду настроение гостям создавали аксели и ридберги, а за его пределами — развлечения в фанзонах.

Площадка «Ростелекома» работала на Гран При в течение трех дней
Юные абоненты оценили интересные активности
Конкурсы для участников площадки «Ростелекома»
Участники площадки «Ростелекома»

В холле арены «Кристалл» работала большая интерактивная площадка «Ростелекома», посвященная видеосервису Wink. Во время перерывов между соревнованиями посетители с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах и получали памятные сувениры и подарки, делали живые 3D-фото, собирали digital-пазлы и проверяли свою эрудицию на знание фильмов о фигурном катании в викторинах. Даже фигуристы находили время и участвовали в конкурсах «Ростелекома».

Зрители в ожидании выступления фигуристов
Открытие Гран-При по фигурному катанию на коньках среди юниоров
Выступление юных фигуристов
Свето-музыкальное шоу дополнило выступление гимнасток на полотнах
Знаменитая фигуристка Анна Щербакова также приняла участие в церемонии открытия
Гостей поздравили губернатор Красноярского края Александр Усс и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Специальная викторина была организована для журналистов, аккредитованных на мероприятие. Им предложили ответить на вопросы о фигурном катании и его истории. Победителем стал московский журналист портала «Спорт24» Константин Лесик.

«Я слежу за фигурным катанием, вопросы здесь были в самый раз. В Красноярске все организовано очень классно, для меня Челябинск и Красноярск — два примера того, как все должно работать. Здесь зоны для журналистов, вся логистика на очень хорошем уровне», — отметил Константин Лесик.

«Ростелеком» организовал свою локацию для зрителей Гран-При в «Кристалл арене»
Посетители могли сделать 3D-фото на интерактивном фоне и признаться в любви к сборной России
Участники пробовали свои силы в digital-пазлах и проверяли эрудицию в знании фильмов о фигурном катании
Памятных фотографий на фоне фирменного стенда унесли достаточно
Также можно было поучаствовать в лотерее

В заключительный день соревнований «Ростелеком» наградил своего абонента — самого активного пользователя сервиса Wink. Им стал металлург из Красноярска Вячеслав Майдуров. Победителя лично поздравил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

«Я пользуюсь услугами „Ростелекома“ с 2016 года. Это самый удобный оператор и первый, кто воплотил в жизнь интерактивное телевидение. Стать лучшим абонентом мне позволила частота посещений именно интерактивного ТВ и использование всех возможностей, которые предоставляет „Ростелеком“», — отметил Вячеслав Майдуров.

Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров и лучший абонент Вячеслав Майдуров с семьей
Фото: «Ростелеком»
Фото на память
Фото: «Ростелеком»

Прошедший этап Гран При по фигурному катанию подарил зрителям много радостных эмоций. Благодаря поддержке партнеров, мероприятие получилось особенно зрелищным, современным и интерактивным.

Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров в Красноярске

Видео: «Ростелеком»

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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