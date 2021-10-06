В Красноярске завершился экосаммит «Сибирская перспектива». Принять участие во встрече смогли волонтеры из всех регионов присутствия компании «Норникель». Мероприятие проходило два дня и во второй день эковолонтеры представили свои проекты, а также занялись благоустройством территории нацпарка «Столбы». Newslab побывал на волонтерском слете.

Дмитрий Русаков работает электрогазосварщиком в филиале «Норникеля» в городе Мончегорске. Одновременно с этим несколько лет он занимается волонтерством: помогает маломобильным гражданам, работает с благоустройством городских пространств, создает различные объекты для украшения города. Несколько лет назад Дмитрий присоединился к корпоративному добровольческому проекту «Комбинат добра» и стал частью большой волонтерской команды «Норникеля».

«Волонтером в „Комбинате добра“ я являюсь с 2017 года. Для меня волонтерство — это образ жизни, а „Комбинат добра“ дал больше возможностей, раскрыл внутренний потенциал. Я хочу быть примером, в частности для своего сына, он тоже идет по пути волонтерства, и вокруг него теперь также собираются инициативные ребята. Ему 17 лет, и для меня воспитать сына с правильными установками очень важно», — рассказал он.

Дмитрий Русаков и его коллеги смогли встретиться в Красноярске на экосаммите «Сибирская перспектива», организованной «Норникелем». Участниками стали добровольцы из регионов присутствия компании, а также других крупных российских компаний — Сбер, РЖД, KFC, СИБУР, МТС, Полюс, Росатом и «Леруа Мерлен». В следующем году организаторы ожидают еще больше компаний с волонтерскими командами.

На саммите можно было не только пообщаться с коллегами по волонтерскому делу, но и научиться создавать и организовывать собственные инициативы, познакомиться с интересными практиками других регионов, ну и, конечно, присоединиться к реализации волонтерских экопроектов в Красноярске.

«В волонтерство я пошел, чтобы разнообразить свою рабочую вахтовую жизнь. Смены у нас по 12 часов, изо дня в день, ты просто выгораешь. Когда появилась возможность пообщаться со своими коллегами немного в другой обстановке, я ей воспользовался. Сейчас я здесь; это еще один из бонусов, я познакомился с ребятами из нашей компании в других регионах, с работниками других компаний. Каждый человек привносит в мою жизнь что-то интересное, надеюсь, и они так же получают от меня что-то полезное. Волонтерством я занимаюсь два года, есть большое желание развиваться в этом направлении. Здесь я также узнал о тех проектах, которые смогли осуществить мои коллеги в других регионах — это очень объемно, очень масштабно. И я смогу уже у себя дома рассказать, для чего нужно заниматься волонтерством и какую пользу это может принести», — рассказал Алексей Кудрявцев, начальник геологического отдела горно-рудного комбината «Быстринский» (г. Чита).

Результатом работы эковолонтеров в этот заезд стали сразу несколько объектов в нацпарке «Столбы» и фанпарке «Бобровый лог» — это орнитологическая площадка для наблюдения за птицами, стенды с информацией о пернатых, отремонтированная экологическая тропа, созданная волонтерами в 2018 году. Также добровольцы помогли в создании инклюзивной смотровой площадки у верхней станции канатной дороги и площадки для раздельного сбора отходов.

«Экологическая повестка и волонтерство — это действительно очень важно, это то, что должно идти от души, а не по принуждению. Поэтому спасибо компаниям и волонтерам, которые помогают особо охраняемым территориям, продумывая все, начиная концепцией и заканчивая непосредственно полезными делами. С „Норникелем“ наше сотрудничество началось еще в 2010 году с совместной уборки мусора, но уже тогда мы понимали важность формирования правильного экологического мышления», — прокомментировал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

«Дружба с волонтерами „Норникеля“ у фанпарка довольно длительная. В 2018 году начали строить экологическую тропу, ее практически довели до смотровой площадки, что, конечно, облегчило путешествие и снизило антропогенную нагрузку на корни деревьев. В этом году строительство продолжилось. У нас очень часто поднимаются люди маломобильные и люди с колясками, новая инклюзивная площадка поможет им путешествовать и наслаждаться природой», — отметила генеральный директор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.

«Норникель» активно поддерживает своих волонтеров и ежегодно помогает им с организацией и реализацией различных проектов. Уже шестой год подряд проводится экомарафон «Понеслось», в котором стремятся участвовать сотни людей. В марафоне участвуют Норильск, Красноярск, Чита, Саратов, Москва и Мурманская область. Победители «Понеслось-2021» получат сертификаты от «Норникеля» номиналом 50 000, 100 000 и 150 000 рублей на благотворительные цели.

«Сегодня волонтёры решают социальные проблемы, развивают корпоративный дух, выстраивают крепкие горизонтальные связи и расширяют собственные возможности. Тема активно развивается. На первый план выходят партнёрские проекты. Поэтому, мы конечно, будем развивать и усиливать такие проекты, как Экосаммит „Сибирская перспектива“ и ждём ещё больше корпоративных волонтёров и экспертов тем в следующем году. Насыщенная программа дала возможность не только обсудить ключевые вопросы главной повестки встречи, но и заняться благоустройством национального парка „Красноярские столбы“. Присоединяйтесь к глобальному созидательному движению — делать мир лучше!», — сказала заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству Елена Крючкова.

«Сегодня у нас второй день экосаммита, который завершается эколоволонтерской акцией по благоустройству нацпарка „Столбы“. Компания „Норникель“ уделяет особое внимание волонтерству. Когда мы говорим, что главный актив компании — это люди, которые в ней работают, то в этом смысле сотрудник, отработавший 8 часов на заводе, заходя в город становится обычным горожанином, у которого семья, дети, школа. Есть люди, которые неравнодушны не только к производству, но и к месту, в котором они живет. Мы как компания можем и должны давать возможность, чтобы люди реализовывались. Корпоративное волонтерство — это один из инструментов реализации себя как человека», — рассказал директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Экосаммит в Красноярске завершен, но волонтерская работа добровольцев «Норникеля» продолжится. Уже у себя в городах неравнодушные люди будут помогать с благоустройством, воплощать в жизнь экологические проекты и социальные инициативы. Хорошо, что у людей есть такая поддержка, а у самих волонтеров есть надежный партнер, который идет навстречу смелым идеям.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии Ирины Егоровой