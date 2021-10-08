«Развеяли мифы и впечатлили размахом»: как прошла экскурсия по секретному заводу в Зеленогорске

Электрохимический завод в Зеленогорске открыл свои двери для жителей соседних районов. Гостям провели экскурсию по атомному предприятию и рассказали об этапах производства. Кроме этого экскурсионная группа прогулялась по Зеленогорску и узнала, чем живет закрытый город. Подробности — в фоторепортаже Newslab.

На предприятии побывали гости из Заозерного, Бородино и Рыбинского района. Экскурсионный тур состоялся по инициативе генерального директора ЭХЗ Сергея Филимонова, который в ходе последних выборов стал депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

«В ходе общения стало очевидно, что наши ближайшие соседи крайне мало знают о Зеленогорске, а об Электрохимическом заводе — и того меньше. Отсюда — мифы, домыслы, непонимание и даже несколько настороженное отношение. Мы решили восполнить этот пробел», — отметил Сергей Филимонов.

Первыми, кому посчастливилось своими глазами увидеть атомного гиганта, стали мэр Бородино Александр Веретенников, управляющий Бородинским угольным разрезом Николай Лалетин, директор Бородинского ремонтно-механического завода Александр Чумаков, депутаты из Заозерного, Бородино и Рыбинского района, представители муниципальных администраций, а также образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений. В дальнейшем планируется провести экскурсию еще для нескольких групп.

Сначала гостей «погрузили в тему» в заводском музейно-выставочном центре. Они посмотрели фильм об истории и перспективах развития Электрохимического завода, а экскурсоводы рассказали гостям о выпускаемой предприятием продукции.

Потом уже группу провели в цех по производству изотопов и на участок «W-ЭХЗ». Все гости отметили внушительную мощь производства.

«Очень благодарен за возможность посетить предприятие, узнать новое из истории Зеленогорска. Впечатляет производственная мощь! Когда видишь все это изнутри, понимаешь, почему ЭХЗ считается одним из лучших в мире... У меня также вызывает особый интерес опыт эффективного взаимодействия ЭХЗ и Госкорпорации „Росатом“ с муниципальной властью, с городской системой образования, с медицинскими учреждениями, учреждениями культуры и спорта. Есть чему поучиться», — поделился впечатлениями Александр Веретенников, глава города Бородино.

Итогом «заводского блока» путешествия в Зеленогорск стал круглый стол в заводоуправлении с участием генерального директора предприятия Сергея Филимонова. На нем состоялся обмен впечатлениями и были обозначены темы, по которым соседи могут расширить сотрудничество уже в ближайшей перспективе.

«На десерт» для гостей приготовили экскурсию по городу, которую провел известный краевед, директор муниципального музейно-выставочного центра Георгий Листвин. На экскурсии с гостями поделились малоизвестными фактами о городе. Подводя итог своему рассказу, краевед отметил, что завод, Зеленогорск и соседние города объединяет одна история.

Поездка носила как познавательный характер, так и практический. В ходе визита гости не только узнали больше о Зеленогорске, но и пришли к нескольким соглашениям. Так, была достигнута предварительная договоренность о возможности участия команд из Бородино и Заозерного в чемпионате школьников «Юные профессионалы Топливной компании Росатома», который пройдет в Зеленогорске в ноябре, и экскурсии школьников на ЭХЗ весной будущего года. Также была затронута тема возможности проведения образовательных программ с участием специалистов ЭХЗ на площадках соседей. Продумали и другие варианты сотрудничества.

«Производственников очень заинтересовал наш опыт ПСР, то есть бережливого производства, а представителей образования — наша работа со школьниками. Сразу, к слову, родилось несколько идей совместных проектов. Так что будем дружить домами, в нашем случае — городами! Я уверен, множество проблем можно решить только так — всем вместе», — подчеркнул генеральный директор ЭХЗ.

Напомним, АО «ПО «Электрохимический завод» производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены пресс-службой ЭХЗ