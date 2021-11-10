Гигантские мухоморы, Посейдон и искалеченная пионерка: самые пугающие скульптуры дворов Красноярска

Этим летом в Красноярске случился скандал с переносом памятника Бременским музыкантам с площади перед ДК 1 Мая: тогда горожане ожесточенно решали, остаться символу детства на правобережье, отправиться в центр города или на склад? Немногие городские скульптуры и памятники могут похвастаться таким к себе отношением — чаще всего они скрыты от глаз большинства в листве уютных и не очень дворов Красноярска. Корреспондент Newslab пробежался по секретным закоулкам и обнаружил там ну очень странные скульптуры.

Старинный фонтан и задумчивые морские жители

Где находится: во дворе трех домов на правом берегу — на пересечении пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 36, Малаховской, 10 и Юности, 9.

Найти старинный фонтан можно, отыскав три «сталинки», расположенные через остановку от проходной завода «Красмаш». Фонтан, спрятавшийся в одном из дворов правобережья — настоящий островок истории. Его установили в 1963 году, а привезли из Ленинграда. Здесь же — многочисленные скульптуры, сохранившиеся со времен Советского Союза, среди которых Посейдон, кот и лиса, ворующие петуха, русалочка, а также зайчата и юный Володя Ульянов-Ленин.

Но если за морским фонтаном заботливо ухаживают, то о скульптурах с богатой историей позабыли — их не красят и не реставрируют (кроме Ленина — он свеж и сверкает белой краской).

«В советское время, в 50-60-е годы, в центре двора располагалась эстрада, где скамеечки стояли: здесь провожали в армию, отмечали 1 Мая, 7 ноября, встречали Новый год. Сейчас на ее месте стоит горка. У нас вообще двор дружный, здесь в свое время расселились в основном работники завода синтетического каучука — все друг друга знали. Я переехал в 70-х, и фонтан тут уже был. Летом вода журчит, ребятишки купаются. Заходишь, бывало, с проспекта Красноярский рабочий, не успел зайти — слышишь, как зубы стучат, вода-то холодная. Пацаненок как выскочит из фонтана, так весь синий, но всё равно лезет купаться», — рассказал нам местный старожил Валерий Сергеевич.

Пионерка с коньками, но без руки

Где находится: улица Баумана, 18 — недалеко от «Троя-парка» (проспект Свободный).

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Один из знаковых для Красноярска примеров парковой скульптуры — пионерка, которая стоит на своем постаменте среди деревьев между домами на улице Баумана, 18 и 18 А. В руках у девчонки какой-то сверток — скорее всего, коньки — возможно, она держит путь на хоккейную коробку, которая расположилась во дворе. Местные жители ласково прозвали эту скульптуру «Вера Милоскина — пионер-герой» по аналогии с Венерой Милосской.

Однако при том, что у пионерки всё в порядке с одеждой — скульптуру красят, отреставрировать девчушке руку никто не удосужился.

Двухметровые мухоморы и байки из леса

Где находится: Мичурина, 1 — напротив гипермаркета «Окей».

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«Мичурина — страна чудес, зашел в подъезд и там исчез...», — гласит любимая поговорка жителей правобережья. А тут — настоящий сказочный лес, и в подъезд заходить не нужно.

На Мичурина, 1 местный житель возвел настоящий скульптурный зверинец с таежными жителями из цемента и птицами из покрышек.

Алексей Жученко, пенсионер и местный житель, занимается облагораживанием собственного двора уже более 10 лет — сначала он боролся с зарослями крапивы, устанавливая поделки из покрышек, а затем перешел на фигуры из цемента. Во дворе их много — и застенчивая лань, и хмурый медведь, и львенок с черепахой из мультфильма — единой концепции нет. Двухметровые мухоморы соседствуют как с хмурыми волками, так и с ошарашенными совами.

В соцсетях красноярцы хвалят предприимчивого пенсионера, который взялся за собственный двор с задором и решительностью, однако встречаются и негативные комментарии:

«Самый нарядный двор в Красноярске. Скульптур не один десяток — красота неимоверная»;



«Ну есть же люди с правильным ростом рук...»;



«Здравствуй, совок!»;



«Самый красивый двор в городе! Не раз прогуливалась там и фотографировалась. Великолепные произведения искусства, сделанные руками одного талантливого мужчины. Красота неописуемая! Здоровья ему и новых креативных идей! Огромное спасибо за волшебную сказку во дворе!».

Изумрудный город уже не тот

Где находится: Тотмина, 3

К обильно украшенному разными скульптурами двору на Тотмина у нас возникли вопросы — почему-то именно здесь атмосфера «не сыграла», хотя за местными «жителями» в целом ухаживают — их хотя бы красят. Возможно, это связано с тем, что современные горки, лазалки и качели мирно соседствуют с наследием всё-таки советской эпохи — и их союз в общем выглядит странно.

Саблезубые, но беззубые тигры, располневший Страшила, Гудвин — почему-то в синем цилиндре, и застенчивая Элли с непристойными рисунками на лице образуют немного артхаусный «Изумрудный городок», героев которого с трудом узнаёшь — а современные дети, в большинстве своем, наверное и сказку эту не читали. Впрочем, здесь растеряется и взрослый.

Одинокий слоненок и горка-Черномор

Где находится: Двор между домов 2 и 4 на улице Кутузова

О зеленых слонах на Копылова знают многие красноярцы, но о маленьком их родственнике на Кутузова — почти никто. Фонтан здесь появился, скорее всего, в 50-е годы прошлого века, поскольку соседствующие дома сданы в 1952 году.

В этом дворе можно отыскать не только причудливый фонтан, но и другие скульптуры в советском стиле — чего стоит только деревянная горка-черномор, на которой уже вряд ли кому-то удастся прокатиться с ветерком. Или спрятанная в глубине статуя-идол — по мотивам сказки про лису и скалочку, наверное.

Местные жители к слоненку относятся с трепетом и на просторах интернета недоумевают, почему за ним никто не следит:

«Помню эту скульптуру с детства, прикольная!»;



«Фонтан — очень симпатичный. Жаль, что в таком состоянии находится. Место здесь не проходное, и поэтому „Слоненка“, наверное, давно не ремонтируют»;



«Старый двор с фонтаном в виде слоника на улице Кутузова — родом из 50-х. В Красноярске, в основном, на правобережье, достаточно микрорайонов, построенных в конце 40-х — начале 50-х годов. Именно эти районы привлекают своим особым уютом — здесь остались традиции добрососедских отношений».

«У статуи половины руки нет... Чему радоваться?»

Где находится: парк имени 1 Мая

Напоследок мы заглянули не во двор, а в парк, который реконструировали и открыли в 2012 году. Сначала его «завалили» фигурами озеленения, но в 2016 году здесь появилась первая скульптурная композиции — женщина-альпинистка, стоявшая с 1956 года на территории химкомбината «Енисей». Затем в 2017 году сюда попали «Девочка у пруда», «Горнист» и «Скрипачка».

В полупустом осеннем парке, под звук позвякивающих флагштоков от крытого катка «Первомайский» по соседству, и на зябком ветру становится не по себе — особенно при взгляде на эту скульптурную группу. Не по советскому канону раздетая девочка с поломанной рукой, устрашающий мальчишка с горном и скрипачка с подбитым подбородком и ржавой раной в боку не добавляют парку уюта.

«Обидно, что здесь ничего не охраняется, скульптуры уже сломаны, хотя стоят здесь несколько лет. Всё в таком разбитом состоянии. Раньше здесь делали упор на установку цветочных композиций, а потом перешли скульптуры. Детям они не очень нравятся — они больше за современные арт-объекты. Но статуи есть, они здесь, и когда у одной из них нет половины руки... Мне становится невесело — чему радоваться? Скульптуру не отреставрировали, просто вставили обе части руки в скобу и оставили как есть. Пройдет еще год, она совсем цвет потеряет и вид — что это будет?», — поделилась переживаниями местная жительница Валерия.

А вы довольны «арт-объектами» в своем дворе? Встречали другие интересные места, которых нет в нашей подборке? Делитесь в комментариях, мы обязательно туда заглянем!

Гуляла по дворам и паркам Анастасия Гнедчик,

специально для Newslab