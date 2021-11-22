«Морковь и свекла вместо пластика и бумаги»: как в Красноярске придумали съедобные тарелки

От идеи до реализации
Идея проекта «Производство съедобной посуды из местного сырья» появилась, когда его автор, Наталья Григорьева, доцент института гастрономии СФУ, посетила летом одно из красноярских кафе. В кафе использовали одноразовую пластиковую посуду, а использованные тарелки потом выкидывали в мусорные баки неподалеку — как результат, даже после одного дня работы оставалась целая куча пластика, который надо либо отправлять на переработку, либо выбрасывать.
«Пластиковые тарелки разлагаются около тысячи лет, а для производства бумажной посуды необходимо рубить деревья. Поэтому возникла идея создать одноразовую посуду, которая быстро разлагается. В институте гастрономии СФУ нам со студентами выделили лабораторию для работы. Результатом стало создание двух устойчивых формул, по которым можно делать съедобную посуду», — рассказала Наталья Григорьева.
Помимо моркови, свеклы и рябины, посуда готовится с добавлением клейкого вещества из морских водорослей и гуаровой смолы. Получившиеся тарелки без вреда здоровья можно есть и животным, и человеку. Разве что каким-либо выраженным вкусом такие тарелки порадовать не могут. Наталья Григорьева отметила, что если добавить к тарелке сахар — вкус становится вполне приятным; не исключено, что формулу еще будут дорабатывать.
«Тарелки готовятся при температуре 60 градусов, затем отправляются в пресс-формы. Следом идет сушка, которая занимает больше всего времени. Лучше всего получаются тарелки из свеклы, так как она лучше держит форму, а сама тарелка получается более пластичной. По вкусу тарелка будет напоминать тот ингредиент, который был основой для этой тарелки», — рассказал Кирилл Кутузов, студент Института гастрономии СФУ.
Если покупать ингредиенты в магазине, себестоимость одной тарелки составит порядка 3 рублей. При промышленном производстве можно добиться себестоимости всего в 50 копеек за тарелку.
Где попробовать тарелки?
Размер съедобной тарелки зависит от формы, в которой ее будут запекать. Причем, в качестве ингредиентов для тарелок не обязательно покупать свежие целые овощи — например, у производителей детского питания всегда остаются отходы, которые просто выбрасываются. Вместо этого можно пустить отходы в дело и приготовить из них посуду.
Проект «Производство съедобной посуды из местного сырья» заметили на ежегодном конкурсе «Зеленая волна» — это часть социальной программы компании, запущенной в 2013 году ее основателем, Олегом Дерипаской. Авторы получили грант в 98 тысяч рублей и сейчас готовятся продвигать свою разработку, которая имеет шансы стать неплохим стартапом. Пока выбрано два направления: образовательные учреждения и общепит.
«Это хороший пример коллаборации бизнеса с университетом. Мы надеемся, что эта инициатива получит широкую поддержку. Производство съедобной посуды актуально для общепита, а также для образовательных учреждений», — рассказала Любовь Соловьева, PR-менеджер центра социальных проектов РУСАЛа.
Чтобы продвигать проект в образовательных учреждениях, 40 волонтеров из числа студентов посетят семь детских садов и семь школ Красноярска. Они расскажут детям и педагогам о съедобной посуде и научат их готовить такие экотарелки. А для продвижения в общепите уже достигнута предварительная договоренность с Bellini Group — съедобная посуда первой появится в кафе «Дом у озера» на Татышеве.
Создатели рассчитывают, что красноярцам понравится их идея. Кафе «Дом у озера» находится на острове Татышев, и посетители могут сначала поесть в кафе, а потом скормить тарелки сусликам или другим животным. Если тарелки станут популярны, экологичная посуда появится и в других заведениях Bellini Group.
Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной