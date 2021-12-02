«1600 ступеней, барная стойка и перила с подсветкой»: как выглядит самая длинная лестница в России

В Красноярске открыли лестницу на Торгашинском хребте. Теперь от «Гренады» вверх можно подняться по удобным ступенькам. Newslab побывал на открытии лестницы и расскажет, что еще появилось для туристов в этом месте.

Торгашинский хребет — одно из любимых мест отдыха у красноярских туристов. Отсюда открываются великолепные виды на город и окрестные горы. Добираться до вершин «Торгаша» ближе, чем до «Столбов», но, несмотря на это, место долгие годы оставалось менее популярным.

Лестница на Торгашинском хребте 1200 метров — общая протяженность

1683 ступени

240 метров — перепад высот

В июле этого года по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса и при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» начались работы по благоустройству территории Торгашинского хребта. Главной задачей стало создание удобного и безопасного маршрута.

Так, здесь появилась лестница, ведущая от «Гренады» до одной из вершин хребта, которая стала самой длинной в России. Наверху установили барную стойку, за которой можно выпить чай и полюбоваться красотами гор. По дороге установлено больше 10 скамеек для отдыха, а также созданы небольшие видовые площадки.

На нижней площадке есть павильон с теплым бесплатным туалетом. До места, где стартует лестница, лучше добираться на автобусе, тем более маршрут № 37 продлили, и теперь он ходит прямиком до ворот лагеря «Гренада».

«Впечатление от этого места у меня восторженное. Это достаточно популярное место у красноярцев, но не очень обжитое и облагороженное. В итоге мы решили и сделали то, что сейчас получилось. Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки. И вот когда мы начали их благоустраивать — они стали „открываться“ не только красноярцам, но и гостям нашего города. Они становятся явной достопримечательностью и предметом гордости. Думаю, что эта смотровая площадка и лестница станет одной из самых популярных, потому что здесь есть еще и одна из самых больших барных стоек России. Но пить там надо только травяной чай», — отметил глава региона Александр Усс на презентации объекта.

В первый день зимы лестницу на хребте открыли уже официально. По всей протяженности лестницы установили подсветку, которая прекрасно смотрится в темное время суток.

«Этот проект — отличный пример развития туристического направления в крае. Он продолжает то направление, которое мы задали в прошлом году с руководством края и с национальным парком „Столбы“, где мы открыли спортивную площадку „Перевал“. Благоустройство Торгашинского хребта — это отличный пример того, как должно развиваться сотрудничество власти и бизнеса. Мы реализуем различные социальные проекты, которые пользуются популярностью у жителей», — директор по работе с государственными органами компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Лестница на Торгашинском хребте помогла соединить его с нацпарком «Красноярские Столбы». Теперь это практически единое пространство, которое открыто для туристических походов красноярцев и гостей города.

«Это помогает сделать наши достопримечательности более доступными. Тропы Торгашинского хребта идут вплоть до Черной сопки и, конечно, это большой полет фантазии. Лестница получилась довольно деликатной, она достаточно мягко идет по рельефу. По пути есть несколько смотровых площадок, это дает возможность насладиться красотой. Многие, я уверена, будут приезжать, подниматься не так высоко, ну а для многих это будет челлендж — пройти 1683 ступенек и подняться на самый верх», — отметила руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Планы по благоустройству Торгашинского хребта на этом не заканчиваются. Здесь хотят установить малые архитектурные формы от скалы Арка до Красного гребня. Там же появится навигация и видовые площадки.

Интернет-газета Newslab