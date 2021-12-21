«Наполним детские сердца радостью»: в Красноярске прошел новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья

Яркий новогодний праздник прошел в Большом концертном зале в формате театрализованного представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, любимыми сказочными героями, песнями, танцевальными номерами, загадками, конкурсами для детей и, конечно же, сладкими подарками. О красочном шоу, эмоция, жизни на колясках и родительской заботе — в фоторепортаже Newslab.

Ежегодно этот праздник собирает более 700 детей и их родителей со всего Красноярского края. В празднике для особенных ребятишек участвовали известные творческие коллективы Красноярска — театр детского танца «Орленок», цирковой коллектив «Циркачонок», группа современного танца «Экспрессия», ансамбли и исполнители вокальных студий «Чистый звук» и «Волшебный микрофон». Мероприятие также получает поддержку депутатов Законодательного собрания.

Инициаторами новогоднего карнавала для детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении многих лет выступает Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит»), а одними из крупнейших партнеров — угольщики СУЭК.

«В течение 15 лет на новогодний карнавал мы приглашаем детей-инвалидов из различных территорий Красноярского края, — рассказала руководитель КРООПДИ „Щит“ Надежда Куликова. — Это дети, которые имеют проблемы со здоровьем — из детских домов, из семей, из школ с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря таким крупным компаниям, как СУЭК, волонтерам из Сибирского юридического института, просто хорошим людям, которые предлагают помощь, мы проводим множество мероприятий. Нам помогают и не оставляют без внимания наши обращения».

Ребят с ограниченными возможностями здоровья, приехавших в зал на колясках, разместили в самом первом ряду и в среднем проходе зала. Они примерно одного возраста, 16-19 лет, давно знакомы и подружились между собой. Все новогоднее представление подростки пристально наблюдали за происходящим: переживали за сложные трюки гимнастов и акробатов, наслаждались красочными музыкальными номерами своих сверстников, вслушивались в каждое слово Деда Мороза и радостно смеялись над иронией актеров про чрезмерное увлечение инстаграмом.

«Нам всё очень понравилось! Особенно песня про инстаграм. Я так, пару часов в интернете песни послушаю и все, а мама там очень долго сидит», — смеется 18-летний Ваня с мамой Галиной.

Руководитель Красноярской региональной общественной организации детей-инвалидов «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» Надежда Мингареева сама является мамой такого же ребенка-колясочника Рамиля: «Нас очень много, таких ребятишек. Создали организацию, чтобы своим ребятишкам самим помогать. Сейчас наши дети уже взрослые, есть по 18-20 лет. Это уже большая семья, все сдружились. И каждый год ребятишки прибывают и прибывают, ищем спонсоров и оказываем детям и их семьям всяческую помощь и поддержку».

«Несколько лет нас приглашают на такой новогодний праздник, сыну очень нравится, — рассказала мама подростка на коляске Ирина. — Держимся все вместе, стараемся и по санаториям вместе ездить, и помогать».

Ирина ухаживает за единственным сыном Тимофеем. А 16-летний Тимофей очень рассудительный, учится в самой обычной школе. Родители возят его в лицей № 6 на ул. Кутузова. Учителя во всем идут навстречу и как могут помогают парню. Одноклассники дружески поддерживают и даже катают его на коляске по школе. Как и все мальчишки, играет в компьютерные игры, «стрелялки», с улыбкой говорит, что тетрис — в прошлом. В школе подростку особенно нравятся русский язык, история, химия. После операции долго лежал дома, но учителя и ученики снова зовут в школу.

После яркого новогоднего представления Тимофей воодушевлен: «Всё очень понравилось, особенно трюки! Морозы закончатся и обязательно буду ходить в школу!»



Благотворительная организация «Щит» организует для детей-инвалидов транспортную доставку и создает такие комфортные условия, чтобы они уходили с праздника с радостью и были довольны.

«Морально мне не сложно, уже привыкла за 23 года работы с инвалидами, — поделилась руководитель „Щита“ Надежда Куликова. — Наши партнеры, помощники пришли, и они видят, кому помогают, некоторым трудно удержаться от слез. И им приятно, что помогли, и детям с ОВЗ хорошо. Я провела праздник — устала, но у меня состояние удовлетворения от того, сколько детских сердец наполнились радостью!»

Сотрудничество краевой организации КРООПДИ «Щит» и компании СУЭК Андрея Мельниченко продолжается уже более 10 лет. Летом общественники и угольщики организуют для особых детей загородный фестиваль «От сердца к сердцу» и однодневные круизы по Енисею. Крупнейшие совместные проекты — это социально-творческий фестиваль «Пусть всегда буду я», где дети-инвалиды поют и танцуют на большой сцене с профессиональными исполнителями, и реабилитационная программа «Лыжи мечты», которая помогает ребятишкам с особенностями здоровья обрести уверенность в себе через успехи в горнолыжном спорте.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab