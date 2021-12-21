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«Наполним детские сердца радостью»: в Красноярске прошел новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья

«Наполним детские сердца радостью»: в Красноярске прошел новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья

Newslab.ru
21.12.2021
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Ежегодно этот праздник собирает более 700 детей и их родителей со всего Красноярского края. В празднике для особенных ребятишек участвовали известные творческие коллективы Красноярска — театр детского танца «Орленок», цирковой коллектив «Циркачонок», группа современного танца «Экспрессия», ансамбли и исполнители вокальных студий «Чистый звук» и «Волшебный микрофон». Мероприятие также получает поддержку депутатов Законодательного собрания.

Инициаторами новогоднего карнавала для детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении многих лет выступает Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит»), а одними из крупнейших партнеров — угольщики СУЭК.

Дед Мороз: «Здравствуйте дети! Будет, будет сегодня сказка про умных и глупых, добрых и храбрых, красивых и завлекательных! Пришло время загадывать желания, а я буду их исполнять! Желаю вам всем верить в чудо!»
Ребят с ограниченными возможностями здоровья, приехавших в зал на колясках, разместили в самом первом ряду и в среднем проходе зала. Они примерно одного возраста, 16-19 лет, давно знакомы и подружились между собой.
На протяжении всего новогоднего представления ребят сопровождали очень зависимые от подписчиков «инстаграмщики». Кто-то увидел в них себя или своих родственников и друзей.
Герои разных сказок и современных мультфильмов сразу все вышли на сцену.
Студия «Волшебный микрофон» радовала красивыми выступлениями.
И мальчишки в строгих костюмах выглядели настоящими мужчинами.

«В течение 15 лет на новогодний карнавал мы приглашаем детей-инвалидов из различных территорий Красноярского края, — рассказала руководитель КРООПДИ „Щит“ Надежда Куликова. — Это дети, которые имеют проблемы со здоровьем — из детских домов, из семей, из школ с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря таким крупным компаниям, как СУЭК, волонтерам из Сибирского юридического института, просто хорошим людям, которые предлагают помощь, мы проводим множество мероприятий. Нам помогают и не оставляют без внимания наши обращения».

Руководитель КРООПДИ «Щит» Надежда Куликова занимается детьми-инвалидами 23 года: «Сейчас ведется большое строительство храмового комплекса на проспекте Ульяновский, аналогов которого пока в нашей стране еще нет. Это будет храм для православных и социальный центр при этом храме, где планируется организовать различные кружки, столовые, мастерские, а дети-инвалиды будут получать лечение и привлекаться к посильной работе».
Даниилу 16 лет, передвигается на коляске. Ему очень нравится учиться в школе, много читает и играет в компьютерные игры. Сейчас Даниил учится в коррекционном 9-м классе школы № 147. «Это очень радостное событие, нас приглашают каждый год на такой праздник, — рассказала его мама Ирина. — В школу мы стали ходить с 7 класса, а до этого учились на дому. Тяжеловато, конечно, но есть плюсы — стало больше друзей, общения. Постоянно проходили реабилитацию, но из-за пандемии все заброшено».
На концерт пришли родители юных певцов и танцоров и просто зрители...
...а также будущие певицы и танцовщицы — посмотреть, как выступают на сцене старшие ребята.
А еще в зале были ученики обычных школ. На балконе им пришлось вставать, чтобы лучше разглядеть происходящее.

Ребят с ограниченными возможностями здоровья, приехавших в зал на колясках, разместили в самом первом ряду и в среднем проходе зала. Они примерно одного возраста, 16-19 лет, давно знакомы и подружились между собой. Все новогоднее представление подростки пристально наблюдали за происходящим: переживали за сложные трюки гимнастов и акробатов, наслаждались красочными музыкальными номерами своих сверстников, вслушивались в каждое слово Деда Мороза и радостно смеялись над иронией актеров про чрезмерное увлечение инстаграмом.

«Нам всё очень понравилось! Особенно песня про инстаграм. Я так, пару часов в интернете песни послушаю и все, а мама там очень долго сидит», — смеется 18-летний Ваня с мамой Галиной.

Трюки циркачей завораживали.
Многие за них переживали...
...и неотрывно следили за сюжетом.
В зале можно было увидеть героиню современного мультфильма.

Руководитель Красноярской региональной общественной организации детей-инвалидов «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» Надежда Мингареева сама является мамой такого же ребенка-колясочника Рамиля: «Нас очень много, таких ребятишек. Создали организацию, чтобы своим ребятишкам самим помогать. Сейчас наши дети уже взрослые, есть по 18-20 лет. Это уже большая семья, все сдружились. И каждый год ребятишки прибывают и прибывают, ищем спонсоров и оказываем детям и их семьям всяческую помощь и поддержку».

Слева на фото — руководитель Красноярской региональной общественной организации детей-инвалидов «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» Надежда Мингареева. Чтобы подняться или спуститься на другой этаж, ребята и их родители ждут лифт.
Ребята на колясках все учатся в школах и дружат между собой.
«Нам 19 лет, но в душе еще такие маленькие! Поэтому очень рады такому новогоднему празднику. — говорит Вероника Федорова, мама Юлии. — Наши дети — особые, с инвалидностью. Справляемся мы вместе с другими такими же родителями».
Как же без традиционных подарков!? Есть такие молодые люди, которые на свои собственные сбережения купили детям подарки и вручили им. В будущем они планируют заниматься благотворительностью и помогать детским домам и детям-инвалидам.

«Несколько лет нас приглашают на такой новогодний праздник, сыну очень нравится, — рассказала мама подростка на коляске Ирина. — Держимся все вместе, стараемся и по санаториям вместе ездить, и помогать».

Ирина ухаживает за единственным сыном Тимофеем. А 16-летний Тимофей очень рассудительный, учится в самой обычной школе. Родители возят его в лицей № 6 на ул. Кутузова. Учителя во всем идут навстречу и как могут помогают парню. Одноклассники дружески поддерживают и даже катают его на коляске по школе. Как и все мальчишки, играет в компьютерные игры, «стрелялки», с улыбкой говорит, что тетрис — в прошлом. В школе подростку особенно нравятся русский язык, история, химия. После операции долго лежал дома, но учителя и ученики снова зовут в школу.

После яркого новогоднего представления Тимофей воодушевлен: «Всё очень понравилось, особенно трюки! Морозы закончатся и обязательно буду ходить в школу!»

Хор исполнил песню «Снежинка» из к/ф «Чародеи»: «Когда в дом входит год молодой, А старый уходит вдаль Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, Желание загадай...»
Новогодний концерт его организаторы называют за красочное оформление, яркие костюмы, искрометное сценическое действие «карнавалом».
Школьники с удовольствием снимали шоу на телефон, чтобы показать родителям и друзьям.
Театральное представление юных артистов.
Циркачи-Дед Морозы

Благотворительная организация «Щит» организует для детей-инвалидов транспортную доставку и создает такие комфортные условия, чтобы они уходили с праздника с радостью и были довольны.

«Морально мне не сложно, уже привыкла за 23 года работы с инвалидами, — поделилась руководитель „Щита“ Надежда Куликова. — Наши партнеры, помощники пришли, и они видят, кому помогают, некоторым трудно удержаться от слез. И им приятно, что помогли, и детям с ОВЗ хорошо. Я провела праздник — устала, но у меня состояние удовлетворения от того, сколько детских сердец наполнились радостью!»

Сотрудничество краевой организации КРООПДИ «Щит» и компании СУЭК Андрея Мельниченко продолжается уже более 10 лет. Летом общественники и угольщики организуют для особых детей загородный фестиваль «От сердца к сердцу» и однодневные круизы по Енисею. Крупнейшие совместные проекты — это социально-творческий фестиваль «Пусть всегда буду я», где дети-инвалиды поют и танцуют на большой сцене с профессиональными исполнителями, и реабилитационная программа «Лыжи мечты», которая помогает ребятишкам с особенностями здоровья обрести уверенность в себе через успехи в горнолыжном спорте.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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