Коронавирус в Красноярском крае: заразились 173 158 (128 за сутки в Красноярске). Выздоровели 157 387. Умерли 8 650 (38 за последние сутки)
>
>
«Полезные подарки на Новый год»: левобережный регоператор вручил ТСЖ новые баки для мусора

«Полезные подарки на Новый год»: левобережный регоператор вручил ТСЖ новые баки для мусора

Newslab.ru
29.12.2021
3

Левобережный оператор по вывозу мусора уже второй год подряд благодарит за ответственное отношение к исполнению договорных обязательств. В прошлом году КРК поощряло крупные управляющие компании (УК), а в этом выбрали небольшие ТСЖ. Все они вовремя платят за услугу обращения с ТКО, вносят авансовые платежи и стараются содержать в полном порядке свои контейнерные площадки.

Маленькие ТСЖ зачастую не имеют возможности купить контейнер, по крайней мере это будет ощутимая трата для жильцов. Поэтому компания идет навстречу и бесплатно предоставляет новые контейнеры.

Хозяйство ТСЖ «Берег» по адресу ул. 78-й Добровольческой бригады, 14 «А». У кого-то на балансе три дома, у кого-то пять, а у кого-то один. Объединяет их то, что все они вовремя платят за услугу обращения с ТКО, вносят авансовые платежи и стараются содержать в полном порядке свои контейнерные площадки.
Во дворе наряжена большая красивая ёлка. Лесная красавица наряжена игрушками, которые дети сделали сами.
Новые контейнеры ждали все.
ТСЖ «Берег» вручили в подарок два новеньких контейнера для мусора.
Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании»: «В нынешнем году были выбраны небольшие ТСЖ, которые ответственно относятся к договорным отношениям и которые содержат свои площадки в чистоте. Эти ТСЖ получили в канун нового года новые контейнеры. Хотелось бы поблагодарить руководство этих ТСЖ за их непосредственное участие в содержании дворов в чистоте».

«Многие ТСЖ и УК обращаются в красноярскую рециклинговую компанию с просьбой предоставить им новые контейнеры для сбора отходов. КРК идет навстречу и по возможности предоставляет новые контейнеры, — рассказал директор „Красноярской рециклинговой компании“ Дмитрий Кузнецов. — Думаю, практику такую будем продолжать, поскольку это влечет за собой увеличение качества оказываемой услуги населению. Стараемся обновлять контейнерный парк в рамках 1 % и смотрим, где это действительно необходимо, где контейнерный парк устарел. На это обращаем внимание в первую очередь, и в плановом режиме заменяем старые, вышедшие из строя контейнеры на новые, бесплатно. Думаю, жильцы этих домов будут довольны».

Руководитель ТСЖ «Берег» Татьяна Медня очень довольна подарком и отметила: «Железных баков хватает на 4 года, однако и у пластиковых есть преимущества: они легче, мобильнее». Свой приоритет Татьяна отдает при работе в непростых сибирских условиях все же железным бакам.
Руководитель ТСЖ «Глория» Ольга Саргун: «С приходом КРК стало все чисто. Уберут с дороги, откатят баки, аккуратно обращаются с машинами во дворах, следят, чтобы не было никаких аварийных ситуаций. И у нас перед рециклинговой компанией никогда нет задолженностей».
Выгрузка баков.
Правление ТСЖ такому подарку обрадовалось: «Хороший, хороший бак! Объемный, и пластмасса хорошая, плотная, и колеса прочные. Спасибо „КРК“!»
Баки постоянно перемещают по асфальту, поэтому колеса должны быть прочными и надежными.
Жительница дома 14 «А» по улице 78-й Добровольческой бригады Елена Егорова: «Новые баки нам поставили чистые, аккуратные, приятно посмотреть. Соответственно, мусорные камеры находятся в очень хорошем состоянии. Хочу выразить огромную благодарность за организацию вывоза мусора».

Небольшое ТСЖ «Берег», обслуживающее 3 дома, вошло в список самых ответственных уже второй раз. С 2008 года руководит ТСЖ председатель правления Татьяна Медня:

«В прошлом году получили в подарок 4 контейнера и в этом 2 за то, что выполняем все договорные условия. В трех домах 18 подъездов и, соответственно, 18 баков. Поэтому для нас такие подарки — хорошее подспорье. Когда только начинала работать, баки все были старые, латаные. С помощью КРК мы их все поменяли. Жильцы стали более ответственно относиться к мусору и просят еще контейнеры для сортировки мусора. Одного контейнера для пластика нам, конечно же, мало. КРК обещала выполнить заявки в ближайшее время».

В управлении ТСЖ «Глория» находится всего один дом на Молокова, 3 «Г». «Получать подарки всегда приятно, — отметила председатель правления с 10-летним стажем Ольга Саргун. Она сама проживает в хозяйствующем доме, понимает и сразу решает все возникающие проблемы. — С приходом КРК стало все чисто. Уберут с дороги, откатят баки, аккуратно обращаются с машинами во дворах, следят, чтобы не было никаких аварийных ситуаций. И у нас перед красноярской рециклинговой компанией никогда нет задолженностей».

Собрать новый бак не сложнее, чем тумбочку из Икеи
В пазы вставляется крышка...
И новые баки в сборе!
Готовые занять место в строю.
На радость ответственным ТСЖ и таким же добросовестным жильцам.

Благодарны за чистоту и жители домов: «От красноярской рециклинговой компании приезжают аккуратные машинки, очень чистые, водители вежливые. Всегда стараются аккуратно объехать стоящий во дворах транспорт, — рассказала жительница дома 14 „А“ по улице 78-й Добровольческой бригады Елена Егорова. — Мусор забирают очень аккуратно, после них никогда не остается рассыпанного мусора».

Интернет-газета Newslab

Рекомендуем почитать