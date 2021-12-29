«Полезные подарки на Новый год»: левобережный регоператор вручил ТСЖ новые баки для мусора

В канун нового года «Красноярская рециклинговая компания» поддерживает добрую традицию и вручает полезные подарки ответственным ТСЖ и УК. Пять самых добросовестных получили новые контейнеры для сбора мусора. Как относятся сами ТСЖ к таким презентам и увеличилась ли потребность в раздельном сборе мусора — об этом в фоторепортаже Newslab.

Левобережный оператор по вывозу мусора уже второй год подряд благодарит за ответственное отношение к исполнению договорных обязательств. В прошлом году КРК поощряло крупные управляющие компании (УК), а в этом выбрали небольшие ТСЖ. Все они вовремя платят за услугу обращения с ТКО, вносят авансовые платежи и стараются содержать в полном порядке свои контейнерные площадки.

Маленькие ТСЖ зачастую не имеют возможности купить контейнер, по крайней мере это будет ощутимая трата для жильцов. Поэтому компания идет навстречу и бесплатно предоставляет новые контейнеры.

«Многие ТСЖ и УК обращаются в красноярскую рециклинговую компанию с просьбой предоставить им новые контейнеры для сбора отходов. КРК идет навстречу и по возможности предоставляет новые контейнеры, — рассказал директор „Красноярской рециклинговой компании“ Дмитрий Кузнецов. — Думаю, практику такую будем продолжать, поскольку это влечет за собой увеличение качества оказываемой услуги населению. Стараемся обновлять контейнерный парк в рамках 1 % и смотрим, где это действительно необходимо, где контейнерный парк устарел. На это обращаем внимание в первую очередь, и в плановом режиме заменяем старые, вышедшие из строя контейнеры на новые, бесплатно. Думаю, жильцы этих домов будут довольны».

Небольшое ТСЖ «Берег», обслуживающее 3 дома, вошло в список самых ответственных уже второй раз. С 2008 года руководит ТСЖ председатель правления Татьяна Медня:

«В прошлом году получили в подарок 4 контейнера и в этом 2 за то, что выполняем все договорные условия. В трех домах 18 подъездов и, соответственно, 18 баков. Поэтому для нас такие подарки — хорошее подспорье. Когда только начинала работать, баки все были старые, латаные. С помощью КРК мы их все поменяли. Жильцы стали более ответственно относиться к мусору и просят еще контейнеры для сортировки мусора. Одного контейнера для пластика нам, конечно же, мало. КРК обещала выполнить заявки в ближайшее время».

В управлении ТСЖ «Глория» находится всего один дом на Молокова, 3 «Г». «Получать подарки всегда приятно, — отметила председатель правления с 10-летним стажем Ольга Саргун. Она сама проживает в хозяйствующем доме, понимает и сразу решает все возникающие проблемы. — С приходом КРК стало все чисто. Уберут с дороги, откатят баки, аккуратно обращаются с машинами во дворах, следят, чтобы не было никаких аварийных ситуаций. И у нас перед красноярской рециклинговой компанией никогда нет задолженностей».

Благодарны за чистоту и жители домов: «От красноярской рециклинговой компании приезжают аккуратные машинки, очень чистые, водители вежливые. Всегда стараются аккуратно объехать стоящий во дворах транспорт, — рассказала жительница дома 14 „А“ по улице 78-й Добровольческой бригады Елена Егорова. — Мусор забирают очень аккуратно, после них никогда не остается рассыпанного мусора».

Интернет-газета Newslab