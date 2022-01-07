«Победим не только пандемию, но и сам грех»: фоторепортаж с празднования Рождества Христова в Красноярске

В Красноярске прошли праздничные рождественские богослужения. Накануне, 6 января в Рождественский сочельник, митрополит Пантелеймон провел службу в Покровском соборе и уже в ночь на 7 января архипастырь возглавил Великое повечерие, утреню и Божественную литургию в красноярском храме Рождества Христова на ул. Щорса, 44а. О рождественской службе в наше непростое «ковидное» время, о тех, кто не испугался трудностей настоящего «всенощного бдения» — в фоторепортаже с ночного богослужения из главного храма Красноярска.

Рождество — один из важнейших православных праздников. От него берет начало наше летоисчисление, которое насчитывает уже 2022 года.

«Для каждого верующего человека это большой праздник, потому что с приходом в мир Иисуса у людей появилась надежда на свое спасение, — рассказал настоятель храма Рождества Христова отец Максим. — Люди воцерковленные, которые регулярно ходят в храм, обладают особым видом мышления — они заботятся о своем духовном здоровье в первую очередь. Все меры предосторожности, рекомендованные минздравом России, мы выполняем. Поэтому никаких ограничений в нашем храме не вводиться, каждый человек может спокойно прийти на службу».

Отец Максим отмечает, что количество богослужений в пандемию осталось прежним, прихожане и служители церкви соблюдают антиковидные меры безопасности, а служители церкви вакцинированы. Между тем, далеко не все прихожане соблюдали масочный режим, что видно на фото.

«В XXI веке мы подверглись величайшему в нашей эпохе испытанию — коронавирусу. Это явление внесло в жизни каждого человека в мире непоправимые вещи: разрушительного характера для одних, созидательного — для других... Как никогда мы должны осознать в Рождество Христово, что мы созданы для жизни, и спасать свою жизнь: верой, молитвой, добрыми делами, но еще и послушанием и доверием к медицине...», — обратился к верующим митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Верующие

42-летняя Юлия работает инженером. Она — мама двоих детей. Ночные рождественские службы посещает много лет — сначала вдвоем с мужем, а с тех пор, как его потеряла, — одна. «У меня очень трепетное отношение к этому празднику, — рассказала Юлия. — Именно в Рождество возникает желание посетить храм, побывать на службе. И практически всегда стою до конца».

Максиму чуть за 40, работает слесарем-сантехником. В его семье все верующие, но сегодня на ночную службу пришел один, остальные родственники смотрят прямую трансляцию по телевизору. Максим один из немногих, кто держал во время Крестного хода в руках огонек — маленькую лампадку: «Каждый год прихожу ночью в храм на Рождество. Для меня это очень светлый праздник, свет и новая жизнь. Как батюшка сказал, обновляемся каждый год с Рождеством».

Любовь Павловна (на фото справа) и ее родственница Юлия Федоровна (на фото слева) на пенсии. Еще дома подготовили церковные свечи — поместили их в пластиковые стаканчики. Рассуждают, что «в прошлом году из-за ковида людей на рождественской службе было намного меньше, а в этом люди все приходят и приходят, очень много народа».

Заместитель атамана Енисейского казачьего войска по молодежной политике Антон Руденко уже 18 лет состоит в красноярском казачестве. Казаки — люди православные и свято почитают церковные традиции. «Рождество — это самый значимый праздник, мы как воины Господни, — поделился Антон Руденко. — У меня вся семья православная, дочь учится в казачьем университете в Москве. так что ходим в церковь всей семьей и чтим такие большие праздники».

Традиция загадывать желания на Рождество существует очень давно. В народе считается, что в ночь с 6 на 7 января происходит особое таинство, говорят, «распахиваются небеса», поэтому все благие желания исполняются.

И главное в это время — желать добра, любви, мира, здоровья и счастья не только себе, но и всем людям, тогда рождественское желание обязательно сбудется.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab