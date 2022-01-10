«У каждого есть шанс попасть в большой спорт»: лучшие фото с краевого детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК

В Красноярске прошел третий краевой детский турнир по мини-футболу на призы СУЭК. В нем приняли участие 8 команд из городов присутствия СУЭК — Бородино, Назарово, Шарыпово, а также из краевого центра. О важных тренировках и играх маленьких звездочек-футболистов из городов края, их родителях, спорте в целом и важности государственно-частного партнерства в развитии детского футбола — в фоторепортаже Newslab.

Первый подобный турнир на призы СУЭК прошел в Красноярске в январе 2019 года. В этом году мероприятие уже в третий раз активно поддержал полузащитник и лучший бомбардир красноярского «Енисея» за всю историю футбольного клуба Вадим Белохонов. Он отметил особую важность, что матчи для детей из малых городов проходят на одной из лучших арен России. В 2014 году манеж «Енисей» в Красноярске был признан лучшим крытым футбольным сооружением наряду со столичным стадионом «Открытие Арена», где тренируются игроки «Спартака».

«Идет развитие красноярского футбола — у нас уже выстроена структура, которая будет работать на развитие футбольного клуба „Енисей“, особое внимание уделяется детскому и молодежному футболу, — отметил Вадим Белохонов на открытии третьего турнира на призы СУЭК. — И благодаря таким турнирам у ребятишек из малых городов появляется возможность проявить себя, показать хорошую игру и в перспективе пройти в команды более высокого уровня. Ребята не только играют, смотрят на соперников — за ними тоже наблюдают тренеры „Енисея“, и у каждого из футболистов есть шанс быть замеченными и попасть в большой спорт. Именно ребята из провинции чаще становятся профессиональными футболистами. Отмечу, что красноярская молодежная сборная по футболу собрана из ребят со всего края».

Вадим Белохонов подчеркнул особую важность в содействии федеральной программе «Мини-футбол в школу» НП «Образование» такой крупной угольной компании, как СУЭК. Угольщики активно поддерживают развитие детского футбола в регионах присутствия: приобретают инвентарь, форму, проводят соревнования, помогают ребятам выезжать на турниры различного уровня. Благодаря инициативе СУЭК красноярские спортсмены в 2018 году также стали участниками всероссийского проекта «1 000 юных футболистов», реализуемого Фондом «МОНОГОРОДА.РФ» и академией футбольного клуба ЦСКА.

Спортивный инструктор филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» Иван Трикопенко около трех лет тренирует детскую футбольную команду г. Бородино. На протяжении всего времени его ребята из команды «Шахтер» участвуют в соревнованиях по футболу на краевом, региональном уровнях и занимают призовые места.

«Для СУЭК детский спорт имеет очень важное значение — это наше будущее. Ребята придут нам на смену на предприятие, — рассказал Иван Трикопенко. — После матчей, конечно же, анализируем ошибки. Игра эмоциональная, и тренер не может быть безучастным. Во время игры я весь на поле и с ребятами — помогаю им, подсказываю. Мальчишки растут благодаря таким соревнованиям, показывают яркий красивый футбол, и увеличивается уровень их подготовленности».

У Кубанычбека Сатыбалдыева четверо сыновей. Самый старший Уларбек играет под № 6 в красноярской «Спарте». Двое старших сыновей ходят в футбольную секцию, а двоих маленьких, 5 и 7 лет, отец пока тренирует сам во дворе. Мама поддерживает увлечение отца и сыновей и даже стоит иногда в воротах.

Родители детской футбольной команды «Спарта» такие же сплоченные, как и сама команда. За Гордея Бортникова из «Спарты», который играет и защитником, и нападающим, пришел болеть его старший брат Архип. Свое любительское увлечение футболом передал своему младшему брату и всячески поддерживает его в этом. Сам же 17-летний Архип — кандидат в мастера спорта и обладатель «черного» пояса по тхэквондо.

Матвей Ермилов в «Спарте» № 21, пришел в футбол после трех лет дзюдо. «Сказал, что хочу играть в футбол, пойду и все, — поделилась мама Светлана. — И играет уже 4-й год защитником левого фланга».

Такие сильные соперники — это всегда определенная планка и рост мастерства для ребят из малых городов. Благодаря участию в турнирах они постоянно «растут»: например, бородинская команда «Шахтер» в год при поддержке СУЭК посещает порядка двадцати соревнований различного уровня, и практически всегда возвращается домой с медалями.

По итогам Третьего детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК в «Золотом» плей-офф победителем стала команда «Мечта» (г. Красноярск), 2 место занял «Шахтер» (г. Бородино), 3 — «Сибирь» (г. Шарыпово), 4 — «Я чемпион» (г. Красноярск).

В «Серебряном» плей-офф победу одержала команда «Спарта» (г. Красноярск), 2 место — у команды «Волна» (г. Назарово), 3 место — «Тотем» (г. Красноярск), 4 место заняла команда «СУЭК» (г. Бородино).

Ирина Егорова специально для Newslab