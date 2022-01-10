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«У каждого есть шанс попасть в большой спорт»: лучшие фото с краевого детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК

«У каждого есть шанс попасть в большой спорт»: лучшие фото с краевого детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК

10.01.2022
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Первый подобный турнир на призы СУЭК прошел в Красноярске в январе 2019 года. В этом году мероприятие уже в третий раз активно поддержал полузащитник и лучший бомбардир красноярского «Енисея» за всю историю футбольного клуба Вадим Белохонов. Он отметил особую важность, что матчи для детей из малых городов проходят на одной из лучших арен России. В 2014 году манеж «Енисей» в Красноярске был признан лучшим крытым футбольным сооружением наряду со столичным стадионом «Открытие Арена», где тренируются игроки «Спартака».

Детские команды выстроились на открытии третьего краевого детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК
Лучший бомбардир красноярского «Енисея» за всю историю футбольного клуба Вадим Белохонов стал почетным гостем турнира и представил на соревнованиях две команды воспитанников своей футбольной школы.
Матчи для детей из малых городов проходят на одной из лучших арен России: в 2014 году манеж «Енисей» был признан лучшим крытым футбольным сооружением наряду со столичным стадионом «Открытие Арена», являющимся домашним полем клуба «Спартак», «Казань-Ареной» и «Анжи-Ареной».
Команда «Шахтер» из г. Бородино, занявшая 2-е место в «Золотом плей-офф», под руководством тренера Иваном Трикопенко.
Игрокам второй команды из г. Бородино тренер Станислав Ткаченко объясняет из просчеты на магнитной доске с фишками.
Главный судья соревнований Николай Бортников записывает результаты матчей.

«Идет развитие красноярского футбола — у нас уже выстроена структура, которая будет работать на развитие футбольного клуба „Енисей“, особое внимание уделяется детскому и молодежному футболу, — отметил Вадим Белохонов на открытии третьего турнира на призы СУЭК. — И благодаря таким турнирам у ребятишек из малых городов появляется возможность проявить себя, показать хорошую игру и в перспективе пройти в команды более высокого уровня. Ребята не только играют, смотрят на соперников — за ними тоже наблюдают тренеры „Енисея“, и у каждого из футболистов есть шанс быть замеченными и попасть в большой спорт. Именно ребята из провинции чаще становятся профессиональными футболистами. Отмечу, что красноярская молодежная сборная по футболу собрана из ребят со всего края».

Вадим Белохонов подчеркнул особую важность в содействии федеральной программе «Мини-футбол в школу» НП «Образование» такой крупной угольной компании, как СУЭК. Угольщики активно поддерживают развитие детского футбола в регионах присутствия: приобретают инвентарь, форму, проводят соревнования, помогают ребятам выезжать на турниры различного уровня. Благодаря инициативе СУЭК красноярские спортсмены в 2018 году также стали участниками всероссийского проекта «1 000 юных футболистов», реализуемого Фондом «МОНОГОРОДА.РФ» и академией футбольного клуба ЦСКА.

Матч «Тотем» — «Я чемпион».
«Спарта» — «Волна».
Каждая игра — по-взрослому азартная и непростая.
Гол!
Тренер команды «Сибирь» из г. Шарыпово дает во время перерыва наставления своим подопечным.
Сотрудник СУЭК, тренер Иван Трикопенко со своей командой «Шахтер» анализирует матч.
Игроки команды «Я чемпион».

Спортивный инструктор филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» Иван Трикопенко около трех лет тренирует детскую футбольную команду г. Бородино. На протяжении всего времени его ребята из команды «Шахтер» участвуют в соревнованиях по футболу на краевом, региональном уровнях и занимают призовые места.

«Для СУЭК детский спорт имеет очень важное значение — это наше будущее. Ребята придут нам на смену на предприятие, — рассказал Иван Трикопенко. — После матчей, конечно же, анализируем ошибки. Игра эмоциональная, и тренер не может быть безучастным. Во время игры я весь на поле и с ребятами — помогаю им, подсказываю. Мальчишки растут благодаря таким соревнованиям, показывают яркий красивый футбол, и увеличивается уровень их подготовленности».

У Кубанычбека Сатыбалдыева четверо сыновей. Самый старший Уларбек играет под № 6 в красноярской «Спарте». Двое старших сыновей ходят в футбольную секцию, а двоих маленьких, 5 и 7 лет, отец пока тренирует сам во дворе. Мама поддерживает увлечение отца и сыновей и даже стоит иногда в воротах.

«Когда старший пошел в футбол — остальные все за ним, — говорит Кубанычбек. — Я болельщик, но тренер разрешает мне находиться рядом с полем: водички подать или еще что-либо сделать. С детства очень люблю футбол, играл как любитель, но в наше время такого уровня не было, даже мяч был самый простой».

Родители детской футбольной команды «Спарта» такие же сплоченные, как и сама команда. За Гордея Бортникова из «Спарты», который играет и защитником, и нападающим, пришел болеть его старший брат Архип. Свое любительское увлечение футболом передал своему младшему брату и всячески поддерживает его в этом. Сам же 17-летний Архип — кандидат в мастера спорта и обладатель «черного» пояса по тхэквондо.

Матвей Ермилов в «Спарте» № 21, пришел в футбол после трех лет дзюдо. «Сказал, что хочу играть в футбол, пойду и все, — поделилась мама Светлана. — И играет уже 4-й год защитником левого фланга».

Слева направо: 17-летний брат игрока Архип Бортников и 2 мамы, Анна Корман и Светлана Ермилова. Родители детской футбольной команды «Спарта» такие же сплоченные, как и сама команда.

Такие сильные соперники — это всегда определенная планка и рост мастерства для ребят из малых городов. Благодаря участию в турнирах они постоянно «растут»: например, бородинская команда «Шахтер» в год при поддержке СУЭК посещает порядка двадцати соревнований различного уровня, и практически всегда возвращается домой с медалями.

По итогам Третьего детского турнира по мини-футболу на призы СУЭК в «Золотом» плей-офф победителем стала команда «Мечта» (г. Красноярск), 2 место занял «Шахтер» (г. Бородино), 3 — «Сибирь» (г. Шарыпово), 4 — «Я чемпион» (г. Красноярск).

Награждение победителей.
Красноярская команда «Мечта» заняла 1 место в «Золотом» плей-офф.
Команда «Волна» из г. Назарово.
Команда «Спарта» из Красноярска.
Команда «Тотем» из Красноярска.
Компания СУЭК, помимо традиционных кубков за призовые места, подготовила для ребят достойные призы и подарки.

В «Серебряном» плей-офф победу одержала команда «Спарта» (г. Красноярск), 2 место — у команды «Волна» (г. Назарово), 3 место — «Тотем» (г. Красноярск), 4 место заняла команда «СУЭК» (г. Бородино).

Ирина Егорова специально для Newslab

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