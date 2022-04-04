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«Создаем новые традиции»: в Железногорске прошел чемпионат по пауэрлифтингу

«Создаем новые традиции»: в Железногорске прошел чемпионат по пауэрлифтингу

04.04.2022
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Краевой Чемпионат по пауэрлифтингу в Железногорске проходил впервые, хотя, по словам президента федерации пауэрлифтинга Красноярского края, заслуженного тренера России Александра Бычкова, именно Железногорск является «прародителем» этого вида спорта.

«В 1990-х годах краевая федерация провела знаковые турниры — чемпионаты СССР и России, а также матчевую встречу команд СССР и США в Абакане. Это были первые соревнования по пауэрлифтингу с участием сборной команды страны. В прошлом году чемпионом Европы стал наш земляк, мастер спорта международного класса Евгений Мухомедьянов. В Железногорске вообще много знаковых спортсменов и призеров чемпионатов и кубков России. Надеемся, что эти соревнования станут хорошей традицией. Краевая федерация готова включиться в подготовку и проведение даже в этом спорткомплексе соревнований с уровнем до всероссийских», — заявил Александр Бычков.

Участники Открытого чемпионата по пауэрлифтингу
Среди силачей были не только парни, но и девушки
Нелли Кашапова из Красноярска выступала в весовой категории до 69 кг. Она рассказала, что пришла в этот вид спорта почти случайно — занималась в спортзале для себя, но когда начало что-то получаться, согласилась выступить на университетских соревнованиях. «Мне кажется, что для победы самое главное — правильно настроиться, быть уверенным в том, что все получится», — считает девушка.
Перед соревнованиями участников поприветствовали барабанщицы из академии МЧС России

На соревнование заявились 56 участников из нескольких городов Красноярского края: Железногорска, Красноярска, Сосновоборска, Заозёрного, Кедрового и Абакана. Среди них – один мастер спорта международного класса, семь мастеров спорта и 16 КМС по пауэрлифтингу.

Участников поприветствовал гендиректор ФГУП «ГХК» Дмитрий Колупаев. Он отметил, что Железногорск — город традиций.

«Город Железногорск силен своими традициями и физической культурой. Сегодня мы не только сохраняем эти традиции, но и создаем новые. Я считаю, что это наше мероприятие должно стать регулярным. Всем участникам я хочу пожелать личных рекордов, чтобы день прошел без проблем и травм, а все участники и зрители получили удовольствие», — подчеркнул Дмитрий Колупаев.

Участников приветствовали генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев
А также министр спорта Красноярского края Денис Петровский
Главным судьей соревнований была золотая медалистка Первенства России по пауэрлифтингу Евгения Полякова
За соревнованиями наблюдал президент федерации пауэрлифтинга Красноярского края, заслуженный тренер России Александр Бычков

Трибуны спорткомплекса «Октябрь» были заполнены зрителями. Они активно болели за спортсменов, помогая им одержать победу.

Трибуны спорткомплекса «Октябрь», где проходили соревнования, были заполнены болельщиками
Люди приходили целыми командами, чтобы поддержать своих спортсменов
Многие снимали выступления коллег, чтобы потом разобрать ошибки

«Турнир понравился железногорцам — зрителей на трибунах было много. Традиционно силовые виды спорта вызывают интерес у людей. Хочу отметить хорошую подготовку к турниру — это касается как зала, так и состава участников. Он получается достаточно статусным, так как среди них как новички, так и именитые спортсмены. Открытый статус позволил приехать на соревнования не только железногорцам, но и участникам из других городов. В итоге получается более конкурентная среда», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Алина Арбузова из Железногорска пришла в спорт благодаря папе-тренеру. Начала заниматься этим видом спорта для себя лично, но постепенно увлечение переросло в профессионализм. «Это мои первые соревнования. Но через две недели поедем в Тамбов, где будем выступать в троеборье — жим, тяга и присед. Надеюсь там получить разряд. Я не считаю, что это чисто мужской вид спорта. Если получается — почему нет? », - удивляется девушка
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Председатель спортивного совета комбината Владимир Фольц поблагодарил руководство «ГХК» за поддержку — предприятие делает в Железногорске все для того, чтобы работники и их семьи могли комфортно заниматься спортом. Болельщики чемпионата получили не только возможность посмотреть на состязания силачей, но и сертификаты от спортивного комплекса «Октябрь» на посещение тренажерного зала.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ГХК

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