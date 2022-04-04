«Создаем новые традиции»: в Железногорске прошел чемпионат по пауэрлифтингу

На выходных в Железногорске прошел Открытый чемпионат города по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин при поддержке Горно-химического комбината. 56 спортсменов из 5 городов Красноярского края устанавливали рекорды, знакомились друг с другом и набирали форму для следующих состязаний. Смотрите, как это было.

Краевой Чемпионат по пауэрлифтингу в Железногорске проходил впервые, хотя, по словам президента федерации пауэрлифтинга Красноярского края, заслуженного тренера России Александра Бычкова, именно Железногорск является «прародителем» этого вида спорта.

«В 1990-х годах краевая федерация провела знаковые турниры — чемпионаты СССР и России, а также матчевую встречу команд СССР и США в Абакане. Это были первые соревнования по пауэрлифтингу с участием сборной команды страны. В прошлом году чемпионом Европы стал наш земляк, мастер спорта международного класса Евгений Мухомедьянов. В Железногорске вообще много знаковых спортсменов и призеров чемпионатов и кубков России. Надеемся, что эти соревнования станут хорошей традицией. Краевая федерация готова включиться в подготовку и проведение даже в этом спорткомплексе соревнований с уровнем до всероссийских», — заявил Александр Бычков.

На соревнование заявились 56 участников из нескольких городов Красноярского края: Железногорска, Красноярска, Сосновоборска, Заозёрного, Кедрового и Абакана. Среди них – один мастер спорта международного класса, семь мастеров спорта и 16 КМС по пауэрлифтингу.

Участников поприветствовал гендиректор ФГУП «ГХК» Дмитрий Колупаев. Он отметил, что Железногорск — город традиций.

«Город Железногорск силен своими традициями и физической культурой. Сегодня мы не только сохраняем эти традиции, но и создаем новые. Я считаю, что это наше мероприятие должно стать регулярным. Всем участникам я хочу пожелать личных рекордов, чтобы день прошел без проблем и травм, а все участники и зрители получили удовольствие», — подчеркнул Дмитрий Колупаев.

Трибуны спорткомплекса «Октябрь» были заполнены зрителями. Они активно болели за спортсменов, помогая им одержать победу.

«Турнир понравился железногорцам — зрителей на трибунах было много. Традиционно силовые виды спорта вызывают интерес у людей. Хочу отметить хорошую подготовку к турниру — это касается как зала, так и состава участников. Он получается достаточно статусным, так как среди них как новички, так и именитые спортсмены. Открытый статус позволил приехать на соревнования не только железногорцам, но и участникам из других городов. В итоге получается более конкурентная среда», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Председатель спортивного совета комбината Владимир Фольц поблагодарил руководство «ГХК» за поддержку — предприятие делает в Железногорске все для того, чтобы работники и их семьи могли комфортно заниматься спортом. Болельщики чемпионата получили не только возможность посмотреть на состязания силачей, но и сертификаты от спортивного комплекса «Октябрь» на посещение тренажерного зала.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ГХК