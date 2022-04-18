В Красноярске 16 апреля состоялся масштабный общегородской субботник. В прошлом году из-за пандемии большую уборку пришлось отменить, справляясь только силами коммунальных служб. В этом же году с метлами и граблями могли выйти все желающие. Newslab прошелся по основным местам в городе, где наводили чистоту, а еще прошерстил соцсети известных красноярцев, которые своими руками поддержали полезную традицию.

Уборка проходила в каждом районе Красноярска. Добровольцы очищали улицу и парки от прошлогодней листвы и скопившегося за зиму мусора. Так, мусор убирали на набережной Качи, на островах Отдыха и Молокова, на озере в Ветлужанке, в парках и зеленых зонах по всему городу.

Конечно, уборка раз в год в некоторых местах — это не самая лучшая традиция. Например, остров Отдыха выглядит порой грустно и запущено. Немного жаль, что такому важному месту в Красноярске уделяют не так много внимания...

К субботнику, как и обещал, присоединился и глава города.

«Спасибо всем, кто принял участие в уборке. Сам я вместе с неравнодушными красноярцами марафетил участок набережной Качи в районе сквера на ул. Заводская», — написал мэр в телеграме.

Для госслужащих, конечно, субботник порой бывает обязателен. Хочешь-не хочешь, а отбиваться от коллектива нельзя. Будем надеяться, что осознание сделанного блага подняло настроение тем, кто на уборку идти совсем не хотел...

Другие известные красноярцы также примкнули к общегородской уборке.

А вот известных красноярцев не из политики на субботнике было не так много (хотя, может, они просто не рассказали об этом в соцсетях, ведь добрые дела, как известно, любят тишину).

Сами горожане тоже охотно выходили на уборку своих дворов. Кто-то убирал листья и мусор из-под лавочек, кто-то «расконсервировал» подвалы. Да и просто помыть окна и балконы — тоже своего рода поддержание чистоты в городе.

И даже четвероногие друзья присоединились к убирающимся.

В субботнике 16 апреля приняли участие 56 759 красноярцев. За несколько часов удалось собрать 8 660 кубометров мусора (почти 1,5 тысячи КамАЗов), а площадь уборки превысила 1,1 гектар — целых полтора футбольных поля. Еще красноярцы отмыли 262 граффити со стен и сняли 2 557 незаконных объявлений. Мощный результат для большой уборки! А вы ходили на субботник?

Интернет-газета Newslab