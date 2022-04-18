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«Берем метлу — и погнали!»: как красноярцы на ежегодный субботник ходили

«Берем метлу — и погнали!»: как красноярцы на ежегодный субботник ходили

Newslab.ru
18.04.2022
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Берем мешок для мусора и хорошее настроение

Уборка проходила в каждом районе Красноярска. Добровольцы очищали улицу и парки от прошлогодней листвы и скопившегося за зиму мусора. Так, мусор убирали на набережной Качи, на островах Отдыха и Молокова, на озере в Ветлужанке, в парках и зеленых зонах по всему городу.

Перчатки и мусорный мешок — все, что нужно для наведения порядка
Необходимый инструктаж перед заходом на участок
Мусора за зиму скопилось достаточно
И не только на земле
Результат не заставляет ждать

Конечно, уборка раз в год в некоторых местах — это не самая лучшая традиция. Например, остров Отдыха выглядит порой грустно и запущено. Немного жаль, что такому важному месту в Красноярске уделяют не так много внимания...

Остров Отдыха весь год страдает от «отдыхающих и мусорящих»
Поэтому здесь субботник нужно устраивать, наверное, каждую неделю
Вон сколько листвы собрали!
А вообще, кроме уборки, неплохо бы здесь еще ремонт провести...

К субботнику, как и обещал, присоединился и глава города.

«Спасибо всем, кто принял участие в уборке. Сам я вместе с неравнодушными красноярцами марафетил участок набережной Качи в районе сквера на ул. Заводская», — написал мэр в телеграме.

Вообще не припомним, чтобы красноярские субботники обходились без Сергея Васильевича
Источник: t.me/eremin_krsk
Ну а уж без фото на память — тем более
Источник: t.me/eremin_krsk

Для госслужащих, конечно, субботник порой бывает обязателен. Хочешь-не хочешь, а отбиваться от коллектива нельзя. Будем надеяться, что осознание сделанного блага подняло настроение тем, кто на уборку идти совсем не хотел...

Отмыли театр Пушкина
Источник: vk.com/mariasikora
Теперь и окна, и афиши чистенькие
Источник: vk.com/mariasikora

Другие известные красноярцы также примкнули к общегородской уборке.

Министр здравоохранения края Борис Немик подает пример здорового отношения к уборке
Источник: vk.com/id711709929
Сергей Пономаренко, первый зам губернатора Красноярского края, с граблями тоже смотрится хорошо
Источник: t.me/Ponomarenko75
«Давай-давай, сюда греби», — почти профессионально говорит Юлия Верхушина — с недавних пор она занимает должность замруководителя администрации губернатора Александра Усса
Источник: vk.com/j_verhushina
Не узнали в маске? А это Вера Егоровна Оськина — депутат Заксобрания
Источник: vk.com/voskina2021

А вот известных красноярцев не из политики на субботнике было не так много (хотя, может, они просто не рассказали об этом в соцсетях, ведь добрые дела, как известно, любят тишину).

Вот Илья Сураев даже с мешком стилен и красив
Источник: t.me/modno15minut

Сами горожане тоже охотно выходили на уборку своих дворов. Кто-то убирал листья и мусор из-под лавочек, кто-то «расконсервировал» подвалы. Да и просто помыть окна и балконы — тоже своего рода поддержание чистоты в городе.

Уборка в Солнечном
Источник: vk.com/kras_sunny
Школьники 13-й гимназии
Источник: vk.com/kras_akadem
Уборка в одном из дворов в центре

И даже четвероногие друзья присоединились к убирающимся.

В субботнике 16 апреля приняли участие 56 759 красноярцев. За несколько часов удалось собрать 8 660 кубометров мусора (почти 1,5 тысячи КамАЗов), а площадь уборки превысила 1,1 гектар — целых полтора футбольных поля. Еще красноярцы отмыли 262 граффити со стен и сняли 2 557 незаконных объявлений. Мощный результат для большой уборки! А вы ходили на субботник?

Интернет-газета Newslab

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