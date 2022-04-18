Уборка проходила в каждом районе Красноярска. Добровольцы очищали улицу и парки от прошлогодней листвы и скопившегося за зиму мусора. Так, мусор убирали на набережной Качи, на островах Отдыха и Молокова, на озере в Ветлужанке, в парках и зеленых зонах по всему городу.
Конечно, уборка раз в год в некоторых местах — это не самая лучшая традиция. Например, остров Отдыха выглядит порой грустно и запущено. Немного жаль, что такому важному месту в Красноярске уделяют не так много внимания...
К субботнику, как и обещал, присоединился и глава города.
«Спасибо всем, кто принял участие в уборке. Сам я вместе с неравнодушными красноярцами марафетил участок набережной Качи в районе сквера на ул. Заводская», — написал мэр в телеграме.
Для госслужащих, конечно, субботник порой бывает обязателен. Хочешь-не хочешь, а отбиваться от коллектива нельзя. Будем надеяться, что осознание сделанного блага подняло настроение тем, кто на уборку идти совсем не хотел...
Другие известные красноярцы также примкнули к общегородской уборке.
А вот известных красноярцев не из политики на субботнике было не так много (хотя, может, они просто не рассказали об этом в соцсетях, ведь добрые дела, как известно, любят тишину).
Сами горожане тоже охотно выходили на уборку своих дворов. Кто-то убирал листья и мусор из-под лавочек, кто-то «расконсервировал» подвалы. Да и просто помыть окна и балконы — тоже своего рода поддержание чистоты в городе.
И даже четвероногие друзья присоединились к убирающимся.
В субботнике 16 апреля приняли участие 56 759 красноярцев. За несколько часов удалось собрать 8 660 кубометров мусора (почти 1,5 тысячи КамАЗов), а площадь уборки превысила 1,1 гектар — целых полтора футбольных поля. Еще красноярцы отмыли 262 граффити со стен и сняли 2 557 незаконных объявлений. Мощный результат для большой уборки! А вы ходили на субботник?
Интернет-газета Newslab