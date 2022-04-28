«Получился праздник спорта!»: в Зеленогорске прошел краевой турнир по мини-футболу памяти Алексея Барсукова

Спустя четыре года команда «Воспитанники» наконец-то смогла вернуть в родной Зеленогорск кубок краевого турнира по мини-футболу среди ветеранов, посвященного памяти директора спортклуба ЭХЗ «Саяны» Алексея Барсукова. В этом году турнир прошел уже в 11 раз.

Алексей Иванович Барсуков 18.09.1940 – 17.01.2011 Приехал в Зеленогорск (Красноярск-45) в 1978 году по приглашению директора ЭХЗ Ивана Бортникова. До 1982 года работал инструктором-методистом, а затем заведующим учебно-спортивным отделом группового совета физической культуры и спорта № 151. С 1982 по 1989 год работал тренером-преподавателем отделения футбола. С 1989 возглавлял спортивный клуб ЭХЗ «Саяны» вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2006 году.

Второй год подряд соревнования проходили на «свежем воздухе» — на стадионе «Юность». Минусовая температура и пронизывающий ветер пытались отпугнуть участников и болельщиков, но турнир состоялся, и горячая борьба шла вплоть до последнего матча, до последнего удара по воротам.

Помогала согреться и поддержка традиционного спонсора турнира — профсоюзной организации Электрохимического завода, которая организовала горячий чай и солдатскую кашу. Не остались в стороне и МБУ «Спортивный комплекс», спортшкола «Юность» и предприятие «Zelen».

В этом году почтить память известного детского тренера и спортивного лидера ЭХЗ Алексея Барсукова (18.09.1940 — 17.01.2011) собрались 11 команд (возрастные группы 50+ и 40+) из Зеленогорска, Канска и Красноярска. Заводчане были представлены в большинстве своем в командах «Воспитанники» и «Саяны». Хотя и в других командах можно было увидеть представителей ЭХЗ — команды составлялись демократично.

«Саяны» в категории (40+) в отличие от прошлого года бодро начали турнир, победив в первом матче своего «любимого» соперника «Энергию» со счетом 5:2. Правда во второй игре, не используя массу моментов в атаке и бросая игру в обороне, «Саяны» уступили красноярскому «Ротору» со счетом 2:1.

В третьей игре предварительного этапа «Саяны» смогли с самого начала создать несколько хороших моментов у ворот канской команды «Русское дело», но затем просели и дали возможность гостям раз за разом «расстреливать» свои ворота. Перелом наступил во второй половине встречи после двух быстрых голов Дениса Мотина. Игра пошла, в итоге — 3:0.

В полуфинале «Саяны» вновь обыграли «Энергию» со счетом 3:0, выйдя в финале на «Русское дело», которое прошло через победу над «Ротором» (4:0). В решающей игре шла жесткая борьба, штанги трещали, стиль игры в целом не изменился. В итоге основное время завершилось со счетом 2:2. В послематчевых пенальти канские футболисты был точнее на один мяч — 3:2. Для гостей эта победа вдвойне важна, так как в этом году футбол Канска отмечает 100-летие.

В матче за третье место «Ротор» победил «Энергию» — 5:3. Лучшими игроками турнира признаны Михаил Благирев («Русское дело»), Денис Мотин («Саяны»), Валентин Николаев («Ротор»), Андрей Бобылев («Энергия»).

В старшей группе (50+) семь команд были разбиты на две подгруппы. В группе «А» капитан «Воспитанников» Вадим Белохонов забил первый гол турнира (как, впрочем, и второй). Игра с местным «Строителем» завершилась со счетом 2:1. Во второй игре «Воспитанники» оббили все штанги и, не реализовав массу моментов, уступили красноярскому «Арарату» — 0:1. Но в третьей игре победа над «Орбитой» (3:0) исправила положение в турнирной таблице.

В полуфинале «Воспитанники» в нервной игре обыграли канский «Арсенал» со счетом 2:1, а «Арарат» взял верх над «Ветераном» со счетом 4:0.

Финал получился «звенящий» по напряжению, и основное время закончилось со счетом 1:1. Только в послематчевых пенальти благодаря сейву вставшего в ворота Романа Мотина «Воспитанникам» удалось победить — 4:3. Это первая победа зеленогорцев с 2017 года!

За третье место сражались «Арсенал» и «Ветеран», матч завершился победой «Арсенала» со счетом 4:1. Лучшими игроками турнира признаны Евгений Терешков («Ветеран»), Андрей Кудрявцев («Арсенал»), Константин Киселев («Арарат»), Вадим Белохонов и Роман Мотин («Саяны»).

Отдельно отметили самого возрастного участника турнира Юрия Колесникова («Ветеран»), который не только многие годы посвятил воспитанию юных футболистов, но и сам в 70 лет до сих пор выходит на поле. Кстати, до прихода к Алексею Барсукову звезда красноярского футбола Вадим Белохонов начинал заниматься в школьной команде, которую тренировал именно Юрий Колесников.

Вадим Белохонов вручил специальные призы от футбольного клуба «Енисей» председателю городской федерации футбола Николаю Батракову и Игорю Барсукову. А специальный приз от семьи Барсуковых был вручен в этом году Сергею Артемьеву.

Подводя итоги, глава города Михаил Сперанский отметил, что неделя получилась футбольная и позитивная:

«20 апреля мы с друзьями болели за ФК „Енисей“, который вышел в полуфинал Кубка страны, а сегодня мы у себя в городе радуемся успехам местных футболистов и наших соседей. Сегодня получился праздник спорта, спасибо всем гостям и особенно красноярской команде „Арарат“, которая не пропустила ни одного турнира. Приезжайте, мы всегда ждем вас в гости!»

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ