«С каждым годом конкуренция всё выше»: в Красноярске наградили самых добросовестных потребителей электроэнергии

В Красноярском крае определили самых добросовестных потребителей электроэнергии по итогам 2021 года в рамках конкурса «Надежный партнер». Всего в конкурсе участвовали более чем 32 тысячи промышленных, непромышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса, сетевых компаний и муниципальных образований. Сегодня лучших наградили в правительстве региона. Как это было — узнаете в репортаже от Newslab.

Организатором конкурса с 2013 года является ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края. С 2014 года конкурс проводится при поддержке правительства Красноярского края, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

«Мы награждаем номинантов конкурса „Надежный партнёр“, этот конкурс проводится достаточно длительное время. Суть его в том, что наш поставщик — „Красноярскэнергосбыт“ — отбирает из числа потребителей электроэнергии тех клиентов, которые своевременно и в установленные сроки оплачивают электроэнергию, передают показания приборов учёта, взаимодействуют в рамках существующих договоров. Целью такого мероприятия, безусловно, является популяризация добросовестных отношений между потребителями и ресурсопоставляющей организацией», — рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев.

Конечно, главными критериями для отбора кандидатов является платежная дисциплина и своевременность исполнения договорных обязательств, а также качество учета потребления электроэнергии. С прошлого года также учитывается и использование личного кабинета корпоративного клиента и электронного документооборота.

В торжественной обстановке наградили самых надежных потребителей. В Малый зал правительства Красноярского края приехали представители организаций из разных районов края. Надежными партнерами признали компании абсолютно разных отраслей — это и муниципальные сады, школы, дома культуры, и производственные предприятия, и сельскохозяйственные комплексы.

«Особо хочу отметить, что награды сегодня принимают представители всех отраслей и предприятия самых разных масштабов — от крупных промышленных до индивидуальных предпринимателей. Честность и добропорядочность определяются не масштабами предприятия, а принципами хозяйствования. Это мероприятие — акт признания и благодарности со стороны энергетиков и руководства края к тем, от кого зависит благополучие отрасли — вам, надежным партнерам энергетиков и добросовестным потребителям электрической энергии», — сказал в приветственном слове заместитель генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков.

Для всех лауреатов подготовили сувениры, дипломы и памятные подарки. Кроме того, каждому вручили VIP-карты победителей региональной акции «Надежный партнер» года. Эти карты дают особый статус при обслуживании компании в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

«Мы действительно благодарны нашим партнером за ту добросовестность и честность, которую они демонстрируют. Для лауреатов этого конкурса предусмотрены привилегии в „Красноярскэнергосбыте“ — это и VIP-карты, и свои персональные менеджеры, некоторые услуги предоставляются бесплатно. С каждым годом конкуренция все выше. Платежная дисциплина улучшается и всё сложнее из 5 тысяч предприятий, которые прошли первый этап отбора и соответствуют критериям, выбрать 50 лучших», — отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Сами потребители ответственно относятся к вопросу оплаты электроэнергии и ресурсов. Для них награда — это подтверждение того, что они ведут свое дело в верном направлении.

«Для нашего завода слово „ответственность“ — не просто слово. Мы несем ответственность перед нашими потребителями, перед жителями Красноярского края, перед нашими работниками. Сейчас наш завод наращивает объёмы, мы увеличиваем ассортимент, и без ресурсов, которые нам нужны, без электроэнергии — без этого никак. Взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями для нас — один из приоритетов», — отметил Олег Сиврюк, заместитель генерального директора завода КЗЖБИ № 1 в Красноярске.

Надежные потребители обеспечивают не только бесперебойную работу собственных предприятий, но и качественную работу энергосистемы края. Ведь именно от слаженного взаимодействия поставщика и потребителя зависит целостность всего энергетического комплекса. ПАО «Красноярскэнергосбыт» — надежный поставщик, и он может похвастаться по-настоящему надежными партнерами.

Интернет-газета Newslab, фотографии Ирины Егоровой