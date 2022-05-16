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«Полчаса такого спорта — как медитация»: лучшие фото с чемпионата Сибири по метанию ножа

«Полчаса такого спорта — как медитация»: лучшие фото с чемпионата Сибири по метанию ножа

Newslab.ru
16.05.2022
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Попасть в мишень ножом — сложная задача?

Спортивное метание ножей — это на сегодняшний день уже полноценный вид спорта. Он имеет собственный статус, перечень правил, упражнений и дистанций, а также ряд требований к метательному ножу. Здесь главная задача — поразить цель, обозначенную мишенью.

В первый раз за всю историю существования этого вида спорта Красноярску повезло собрать метателей из разных городов края — на Первенстве, а также пригласить спортсменов из регионов-соседей на большое событие — чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному метанию ножа. Это первые мастерские соревнования в истории. И на них съехались порядка 40 участников из девяти сибирских регионов, как юниоров, так и опытных метателей.

В субботу состоялось открытие соревнований...
... а также прошел обучающий семинар для инструкторов — его провел президент Федерации спортивного метания ножа Иркутской области Владимир Турчин
Эта метка неспроста появилась на метательных ножах — так судьи «заверили» спортивные снаряды для честности и прозрачности соревнований
Пораженные мишени
Чемпионат и Первенство по метанию ножа состоялись в спортзале красноярского технологического университета на улице Ленина, 80

Участники старше 18 лет соревновались в нескольких дистанциях — на 3, 4, 5 и 7 метров (женщины) и 5, 6, 7 и 9 метров — мужчины. Принимали участие в состязаниях и юниоры — из Красноярска, Зеленогорска, Иркутска и других городов Сибири.

Так, победитель Чемпионата в дистанциях 3, 5 и 7 метров — Зоя Кулиева, приехавшая в краевую столицу из поселка Магистральный Иркутской области, — рассказала, как начала заниматься спортивным метанием ножа и что ей понравилось в Красноярске.

Зоя Кулиева, приехавшая на соревнования из Иркутской области...
... и ее спортивный «снаряд»

«Я начала заниматься спортивным метанием ножа в июле прошлого года. Я как учитель географии и ОБЖ вожу десятиклассников на военно-полевые сборы, и они на них в том числе метают ножи. Я решила попробовать вместе с ними — и затянуло. Записалась в местный клуб „Росич“, где у нас есть мишени. У меня очень хороший тренер — Владимир Турчин, президент Федерации спортивного метания ножа Иркутской области и чемпион России. Я его слушаюсь, выполняю все команды, не капризничаю. Дорога до Красноярска длилась сутки и вышла не очень тяжелой. Здесь я побывала в первый раз, и мне город понравился — красивый и чистый, встретили нас очень хорошо», — рассказала Зоя Кулиева.

Также спортсменка добавила, что и она сама — как и другие участники делегации из Иркутской области — смогла «мельком» оглядеть красноярские достопримечательности — пройтись по центральным улицам, заглянуть в местные магазинчики. «Географической мечтой» метательницы (и по совместительству педагога) являлось посещение красноярской ГЭС, и она надеется, что в следующий раз мечта осуществится.

Угадаете, какая дистанция?
А здесь — спортивная разминка
Кстати, метательные ножи отличаются от обычных. Их делают из стали, которая хорошо выдерживает ударную нагрузку, обе стороны лезвия не заточены, они не имеют острых граней. Так исключается возможность пореза в процессе броска. А острым является только кончик, который и входит в мишень
И саму технику метания ножа спортсмены приобретают в процессе обучения у инструкторов

На соревнования приехали и спортсмены из Зеленогорска. Newslab узнал у президента спортивного клуба «Пирамида», старейшего российского метателя ножа, 76-летнего Николая Малянова из закрытого «города-соседа», как он пришел в спорт и почему продолжает состязаться, несмотря на ограничения.

Николай Малянов
Прохождение дистанций мужчинами
Николай без награды соревнований не покинул...

«Месяц назад мне сделали операцию на глаза — и поэтому нельзя было давать на них нагрузки, но я рискнул и принял участие в соревнованиях, — начал свой рассказ Николай Малянов. — Раньше я занимался стрелковым и автомобильным спортом, бильярдом — и когда достигал спортивных результатов, брал инициативу в свои руки и организовывал краевые федерации, тренировал и взрослых, и детей. Я долго искал единомышленников по спортивному метанию ножа, мне очень интересен был этот вид спорта, но тренеров и наставников не было. В интернете я смотрел приемы, методики и семинары инструкторов — но у меня ничего не получалось. Научился, а потом стал привлекать друзей и единомышленников. Мы проводили соревнования и в Зеленогорске, а затем познакомились со спортсменами-красноярцами».

Николай отметил, что спортивное метание ножа стало самостоятельным видом спорта в 2019 году. А спортивный клуб зеленогорца под названием «Пирамида» функционирует с 2017 года — уже пять лет. «Клуб открылся 1 апреля — вышла шутка такая», — иронизирует старейший российский метатель. На Чемпионат и Первенство вместе с ним приехала и ученица — Марина Луанэ, которая выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала обладательницей серебра и бронзы Чемпионата. Она открыла свой спортивный клуб — «Клинок».

Марина Луанэ — работница зеленогорского Электрохимического завода. Она — инженер-конструктор второй категории, работает в отделе разработки технической документации
«Моя спортивная отдушина помогает сосредоточиться на работе. Случаются напряженные дни, и вечером хочется подвигаться, сбросить эмоциональное напряжение»
«Главное в этом виде спорта — сохранять холодный рассудок. Когда выпрямляешь нож, рука должна быть напряженной, а во время броска кисть должна быть расслабленной. Будто градусник стряхиваешь. „На нервах“ в метании — ничего не получится»
Марина заняла несколько призовых мест на Чемпионате Сибирского Федерального округа по спортивному метанию ножа — второе (дистанция — 3 метра), третье (на 5 метров) и четвертое (на 7 метров). Она начала заниматься этим видом спорта три года назад, затем организовала зеленогорский клуб «Клинок», и сейчас тренирует десять человек, получив «корочки» инструктора
Совет Марины таков: «Следует представить себе во время соревнований, что ты на тренировке. Тогда легче будет расслабиться»

Вместе с призером соревнований — Мариной Луанэ — из Зеленогорска приехала ее подруга и коллега по работе — Наталья Туленкова, работница ведомства охраны зеленогорского ЭХЗ. «Я охраняю завод от всего», — шутит Наталья, которая на Чемпионате СФО по спортивному метанию ножа заняла второе место в дистанции на 7 метров.

«Соревнования — супер, меня учил метать сам президент Федерации спортивного метания ножа России Андрей Трохов. Я так довольна, что попала в цель! Я занимаюсь этим видом спорта год, меня в любые авантюры привлекает подруга и коллега — после работы, разумеется. Мы занимаемся плаванием, а в прошлом я была баскетболисткой и волейболисткой, даже играла в городки»
«Спорт помогает расслабиться и учит держать себя в тонусе»
Дочь Натальи — Кристина — пошла по стопам матери и также приехала состязаться. На Первенстве Красноярского ркая она взяла золото

А в Красноярске есть профессиональные спортсмены-метатели ножа? С этим вопросом мы направились к Александру Сахариленко, который взял в свои руки управление клубом «Ларимар» в краевой столице.

«Мы тренируемся мы на базе красноярского института водного транспорта. Наш клуб называется „Ларимар“ — в честь минерала бело-голубого цвета, я не хотел агрессивных названий. Тренировки проходят уже третий год, появились „разрядники“. Мы ездили на соревнования в Иркутскую область, Краснодарский край, посещали чемпионат России по спортивному метанию ножей в Анапе, и наши ребята показывают хороший результат — у нас занимаются около 50 спортсменов. В начале пути я не нашел, у кого заниматься, и постигал всё сам. Всю жизнь я занимался единоборствами, был тренером по каратэ и рукопашному бою, поэтому тренерские навыки остались».

«Самое важное в спортивном метании ножа — психологическая устойчивость. Один нож воткнуть легко, а десять серий по три ножа, еще и в присутствии судей и других участников — это испытание», — отметил Александр Сахариленко
«Если нет внутренней опоры — сложно, ты постоянно учишься преодолевать внутренние проблемы. Я вижу по ребятам, что они — справляются»

Федерация спортивного метания ножа Красноярского края официально получила аккредитацию 11 марта этого года. Ее президентом стал Алексей Ворошилов, пообещавший, что совсем скоро сформируется региональная сборная метателей, и лучшие спортсмены начнут готовиться к российским соревнованиям.

«У этого вида спорта — далекое начало, — делится Алексей Ворошилов. — Я думаю, что сегодня во многих дворах ребята могут метать что-нибудь в цель, но они не знают, что есть такая спортивная дисциплина. Я помню свое детство в Эвенкии, и все мы „снаряды метали“. В нашей культуре есть то, о чем мы забыли — традиции, которые должны передаваться поколениям. Метание ножа раньше было забавой, а сегодня это спорт».

Участники собрались на закрытии соревнований
Медали — дожидаются лучших из лучших
Здесь же — юниоры...
... которые приехали издалека
Президент Федерации спортивного метания ножа Красноярского края — Алексей Ворошилов

«Горожане живут в отрицательной эмоциональной среде, в потоке суеты, и полчаса спортивного метания ножа для них — это медитация. „Работают“ и ноги, и руки — формируется физическая подготовка. Участники клубов проходят и психологический отбор — инструкторы имеют соответствующий сертификат, и они следят, все ли в порядке с будущим спортсменом», — подытожил Алексей Ворошилов, президент Федерации спортивного метания ножа Красноярского края.

Анастасия Гнедчик специально для Newslab

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