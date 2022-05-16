В прошедшие выходные — 14 и 15 мая — в Красноярске состоялось первенство и чемпионат региона и СФО по спортивному метанию ножа. Но многие ли из вас слышали об этой дисциплине? Newslab отправился на соревнования, чтобы выяснить, сложно ли попасть в цель, сохранить самообладание на «громких» соревнованиях и завоевать желанную награду.

Спортивное метание ножей — это на сегодняшний день уже полноценный вид спорта. Он имеет собственный статус, перечень правил, упражнений и дистанций, а также ряд требований к метательному ножу. Здесь главная задача — поразить цель, обозначенную мишенью.

В первый раз за всю историю существования этого вида спорта Красноярску повезло собрать метателей из разных городов края — на Первенстве, а также пригласить спортсменов из регионов-соседей на большое событие — чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному метанию ножа. Это первые мастерские соревнования в истории. И на них съехались порядка 40 участников из девяти сибирских регионов, как юниоров, так и опытных метателей.

Участники старше 18 лет соревновались в нескольких дистанциях — на 3, 4, 5 и 7 метров (женщины) и 5, 6, 7 и 9 метров — мужчины. Принимали участие в состязаниях и юниоры — из Красноярска, Зеленогорска, Иркутска и других городов Сибири.

Так, победитель Чемпионата в дистанциях 3, 5 и 7 метров — Зоя Кулиева, приехавшая в краевую столицу из поселка Магистральный Иркутской области, — рассказала, как начала заниматься спортивным метанием ножа и что ей понравилось в Красноярске.

«Я начала заниматься спортивным метанием ножа в июле прошлого года. Я как учитель географии и ОБЖ вожу десятиклассников на военно-полевые сборы, и они на них в том числе метают ножи. Я решила попробовать вместе с ними — и затянуло. Записалась в местный клуб „Росич“, где у нас есть мишени. У меня очень хороший тренер — Владимир Турчин, президент Федерации спортивного метания ножа Иркутской области и чемпион России. Я его слушаюсь, выполняю все команды, не капризничаю. Дорога до Красноярска длилась сутки и вышла не очень тяжелой. Здесь я побывала в первый раз, и мне город понравился — красивый и чистый, встретили нас очень хорошо», — рассказала Зоя Кулиева.

Также спортсменка добавила, что и она сама — как и другие участники делегации из Иркутской области — смогла «мельком» оглядеть красноярские достопримечательности — пройтись по центральным улицам, заглянуть в местные магазинчики. «Географической мечтой» метательницы (и по совместительству педагога) являлось посещение красноярской ГЭС, и она надеется, что в следующий раз мечта осуществится.

На соревнования приехали и спортсмены из Зеленогорска. Newslab узнал у президента спортивного клуба «Пирамида», старейшего российского метателя ножа, 76-летнего Николая Малянова из закрытого «города-соседа», как он пришел в спорт и почему продолжает состязаться, несмотря на ограничения.

«Месяц назад мне сделали операцию на глаза — и поэтому нельзя было давать на них нагрузки, но я рискнул и принял участие в соревнованиях, — начал свой рассказ Николай Малянов. — Раньше я занимался стрелковым и автомобильным спортом, бильярдом — и когда достигал спортивных результатов, брал инициативу в свои руки и организовывал краевые федерации, тренировал и взрослых, и детей. Я долго искал единомышленников по спортивному метанию ножа, мне очень интересен был этот вид спорта, но тренеров и наставников не было. В интернете я смотрел приемы, методики и семинары инструкторов — но у меня ничего не получалось. Научился, а потом стал привлекать друзей и единомышленников. Мы проводили соревнования и в Зеленогорске, а затем познакомились со спортсменами-красноярцами».

Николай отметил, что спортивное метание ножа стало самостоятельным видом спорта в 2019 году. А спортивный клуб зеленогорца под названием «Пирамида» функционирует с 2017 года — уже пять лет. «Клуб открылся 1 апреля — вышла шутка такая», — иронизирует старейший российский метатель. На Чемпионат и Первенство вместе с ним приехала и ученица — Марина Луанэ, которая выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала обладательницей серебра и бронзы Чемпионата. Она открыла свой спортивный клуб — «Клинок».

Вместе с призером соревнований — Мариной Луанэ — из Зеленогорска приехала ее подруга и коллега по работе — Наталья Туленкова, работница ведомства охраны зеленогорского ЭХЗ. «Я охраняю завод от всего», — шутит Наталья, которая на Чемпионате СФО по спортивному метанию ножа заняла второе место в дистанции на 7 метров.

А в Красноярске есть профессиональные спортсмены-метатели ножа? С этим вопросом мы направились к Александру Сахариленко, который взял в свои руки управление клубом «Ларимар» в краевой столице.

«Мы тренируемся мы на базе красноярского института водного транспорта. Наш клуб называется „Ларимар“ — в честь минерала бело-голубого цвета, я не хотел агрессивных названий. Тренировки проходят уже третий год, появились „разрядники“. Мы ездили на соревнования в Иркутскую область, Краснодарский край, посещали чемпионат России по спортивному метанию ножей в Анапе, и наши ребята показывают хороший результат — у нас занимаются около 50 спортсменов. В начале пути я не нашел, у кого заниматься, и постигал всё сам. Всю жизнь я занимался единоборствами, был тренером по каратэ и рукопашному бою, поэтому тренерские навыки остались».

Федерация спортивного метания ножа Красноярского края официально получила аккредитацию 11 марта этого года. Ее президентом стал Алексей Ворошилов, пообещавший, что совсем скоро сформируется региональная сборная метателей, и лучшие спортсмены начнут готовиться к российским соревнованиям.

«У этого вида спорта — далекое начало, — делится Алексей Ворошилов. — Я думаю, что сегодня во многих дворах ребята могут метать что-нибудь в цель, но они не знают, что есть такая спортивная дисциплина. Я помню свое детство в Эвенкии, и все мы „снаряды метали“. В нашей культуре есть то, о чем мы забыли — традиции, которые должны передаваться поколениям. Метание ножа раньше было забавой, а сегодня это спорт».

«Горожане живут в отрицательной эмоциональной среде, в потоке суеты, и полчаса спортивного метания ножа для них — это медитация. „Работают“ и ноги, и руки — формируется физическая подготовка. Участники клубов проходят и психологический отбор — инструкторы имеют соответствующий сертификат, и они следят, все ли в порядке с будущим спортсменом», — подытожил Алексей Ворошилов, президент Федерации спортивного метания ножа Красноярского края.

Анастасия Гнедчик специально для Newslab