«Нужно любить свое дело и доверять тренеру»: лучшие фото Всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Красноярске

«Весенний кубок» за несколько лет стал одним из самых ярких событий гимнастической жизни страны. Подобных чемпионатов всего несколько по стране, поэтому в Красноярск приезжают спортсменки со всей России. Для девушек это возможность заявить о себе и выполнить норматив мастера спорта или кандидата в мастера спорта, а для зрителей — насладиться красивым и грациозным спортом.
Главными звездами соревнований стали именитые чемпионки России и Европы, лидеры сборной России — Дина и Арина Аверины. Блестящие и фееричные выступления Дины и Арины сопровождались громкими овациями и плакатами в поддержку девушек.
После выступления сестры Аверины и спортсменки сборной РФ Анна Соколова, Дарья Трубникова и Анна Страшко отвечали на вопросы поклонниц и раздавали автографы. Желающие могли сфотографироваться со звездами.
От юных поклонниц сыпались многочисленные вопросы: «Дина, сколько у вас медалей? Дарья, какое у вас хобби? Чем вы любите заниматься кроме гимнастики? За кого вы болели на Олимпиаде? Как отличить Дину и Арину? Во сколько лет начали заниматься? Какие у вас талисманы? Есть ли приметы перед соревнованиями?»
На один из самых популярных вопросов — «Как вы добились такого успеха?», сестры Аверины ответили: «Надо любить своё дело, делать свое дело, доверять тренеру, и тогда у вас всё получится. Главное — трудолюбие». А талисманы у девушек — мягкие игрушки — панда, чебурашка и другие.
«Чемпионатов такого уровня всего несколько в стране, поэтому мы действительно рады быть причастными к этому красивому и масштабному событию. Отрадно видеть, как каждый год уровень соревнований становится все выше и, возможно „Весенний кубок“ откроет нам новых молодых звезд, которых мы потом увидим в нашей сборной. Ведь для спортсменов — это прекрасный шанс выступить перед авторитетными судьями и выйти на новый уровень своей спортивной карьеры», — отметил Павел Ворсин, управляющий директор «Полюс Красноярска».
«Как и в прошлые годы, лучшая гимнастка соревнований по мнению главного судьи получит от „Полюса“ спецприз — золотую подвеску в виде гимнастки, — добавил он. — Считаю, что эту добрую и красивую традицию необходимо продолжать. Для гимнасток это не менее ценно, чем завоевать медали».
«Большое достижение и отличительная особенность соревнований в том, что на них приезжают члены сборной России, а также талантливые участницы из субъектов РФ, — рассказала организатор чемпионата „Весенний кубок“ Наталья Агаханова. — Кроме того, в этом году участвуют спортсменки из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это не только более высокий уровень мероприятия, но и более высокие требования к залу, организаторам и участникам. У нас хорошая организация и призовой фонд благодаря генеральному партнеру „Полюсу“. Оценивают спортсменок профессиональные судьи, приезжающие со всей страны».
«Всероссийский турнир — это весомые и значимые соревнования. Здесь выполняют нормативы кандидатов и мастеров спорта. Сужу справедливо, потому что судья всероссийской категории должна быть беспристрастной, — рассказала Нина Степанова, судья, тренер школы олимпийского резерва № 2 г. Барнаула. — Я привезла две групповые команды и гимнастку в личном многоборье Дину Жданову. Она — кандидат в мастера спорта. Команды собираем из своих воспитанников, стараемся подбирать девочек в команду по характеру. И чем мы раньше ставим в команду, тем более слаженно они взаимодействуют, и привыкание к друг другу быстрее происходит. Совмещать личное многоборье и групповые соревнования очень сложно, поэтому обычно спортсменки выступают в каком-то одном виде. Тренировки длятся по 5 часов каждый день (3 утром и 2 вечером), группой тренируются 3 часа утром и 1,5 вечером. Между сменами девочки учатся — в основном отличницы».
Всего же Алтайский край представил на соревнованиях 9 спортсменок в личном многоборье и 3 команды по художественной гимнастике.
14-летняя Диана Кочнева из Иркутска — уже кандидат в мастера спорта, результатом она довольна. «Попала в 20-ку, нормально, — улыбается Диана. — Уровень спортсменок на соревнованиях высокий. Планирую примерно через год выполнить разряд мастера спорта».
9-летние Влада Кайгородова и Елизавета Федорцова с четырех лет занимаются в Краевой спортивной школе по художественной эстетической гимнастике Красноярска. Юные спортсменки внимательно смотрели выступления старших гимнасток и своих кумиров — девочек из сборной России.
«Наши дети занимаются в красноярской спортивной школе и готовятся к яркому выступлению на гала-концерте в последний день соревнований, — рассказали мамы маленьких спортсменок Зоя Кайгородова и Наталья Михайлова, наблюдающие за соревнованиями с трибуны. — Все дни мы сюда ездим, тренируемся, наши девочки репетируют и будут выступать для гостей города. Дети имеют 3-й юношеский разряд по художественной гимнастике и каждый день занимаются по 3-4 часа».
Соревнования продлятся до 21 мая. В заключительный день в 20:00 состоится большой гала-концерт с творческими номерами спортсменов. Билеты на все дни и гала-концерт можно приобрести в кассах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12). Телефон для справок: +7 391 989‒12‒87, доп. 8702.
Интернет-газета Newslab