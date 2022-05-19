«Нужно любить свое дело и доверять тренеру»: лучшие фото Всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Красноярске

Красноярск в девятый раз встречает Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». Более 600 спортсменок из всех регионов России и 11 стран приехали в Красноярск. Самое красивое событие весны проходит при поддержке правительства Красноярского края и краевого министерства спорта, генеральным партнером традиционно выступает золотодобывающая компания «Полюс».

«Весенний кубок» за несколько лет стал одним из самых ярких событий гимнастической жизни страны. Подобных чемпионатов всего несколько по стране, поэтому в Красноярск приезжают спортсменки со всей России. Для девушек это возможность заявить о себе и выполнить норматив мастера спорта или кандидата в мастера спорта, а для зрителей — насладиться красивым и грациозным спортом.

Главными звездами соревнований стали именитые чемпионки России и Европы, лидеры сборной России — Дина и Арина Аверины. Блестящие и фееричные выступления Дины и Арины сопровождались громкими овациями и плакатами в поддержку девушек.

После выступления сестры Аверины и спортсменки сборной РФ Анна Соколова, Дарья Трубникова и Анна Страшко отвечали на вопросы поклонниц и раздавали автографы. Желающие могли сфотографироваться со звездами.

От юных поклонниц сыпались многочисленные вопросы: «Дина, сколько у вас медалей? Дарья, какое у вас хобби? Чем вы любите заниматься кроме гимнастики? За кого вы болели на Олимпиаде? Как отличить Дину и Арину? Во сколько лет начали заниматься? Какие у вас талисманы? Есть ли приметы перед соревнованиями?»

На один из самых популярных вопросов — «Как вы добились такого успеха?», сестры Аверины ответили: «Надо любить своё дело, делать свое дело, доверять тренеру, и тогда у вас всё получится. Главное — трудолюбие». А талисманы у девушек — мягкие игрушки — панда, чебурашка и другие.

«Чемпионатов такого уровня всего несколько в стране, поэтому мы действительно рады быть причастными к этому красивому и масштабному событию. Отрадно видеть, как каждый год уровень соревнований становится все выше и, возможно „Весенний кубок“ откроет нам новых молодых звезд, которых мы потом увидим в нашей сборной. Ведь для спортсменов — это прекрасный шанс выступить перед авторитетными судьями и выйти на новый уровень своей спортивной карьеры», — отметил Павел Ворсин, управляющий директор «Полюс Красноярска».

«Как и в прошлые годы, лучшая гимнастка соревнований по мнению главного судьи получит от „Полюса“ спецприз — золотую подвеску в виде гимнастки, — добавил он. — Считаю, что эту добрую и красивую традицию необходимо продолжать. Для гимнасток это не менее ценно, чем завоевать медали».

«Большое достижение и отличительная особенность соревнований в том, что на них приезжают члены сборной России, а также талантливые участницы из субъектов РФ, — рассказала организатор чемпионата „Весенний кубок“ Наталья Агаханова. — Кроме того, в этом году участвуют спортсменки из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это не только более высокий уровень мероприятия, но и более высокие требования к залу, организаторам и участникам. У нас хорошая организация и призовой фонд благодаря генеральному партнеру „Полюсу“. Оценивают спортсменок профессиональные судьи, приезжающие со всей страны».

«Всероссийский турнир — это весомые и значимые соревнования. Здесь выполняют нормативы кандидатов и мастеров спорта. Сужу справедливо, потому что судья всероссийской категории должна быть беспристрастной, — рассказала Нина Степанова, судья, тренер школы олимпийского резерва № 2 г. Барнаула. — Я привезла две групповые команды и гимнастку в личном многоборье Дину Жданову. Она — кандидат в мастера спорта. Команды собираем из своих воспитанников, стараемся подбирать девочек в команду по характеру. И чем мы раньше ставим в команду, тем более слаженно они взаимодействуют, и привыкание к друг другу быстрее происходит. Совмещать личное многоборье и групповые соревнования очень сложно, поэтому обычно спортсменки выступают в каком-то одном виде. Тренировки длятся по 5 часов каждый день (3 утром и 2 вечером), группой тренируются 3 часа утром и 1,5 вечером. Между сменами девочки учатся — в основном отличницы».

Всего же Алтайский край представил на соревнованиях 9 спортсменок в личном многоборье и 3 команды по художественной гимнастике.

14-летняя Диана Кочнева из Иркутска — уже кандидат в мастера спорта, результатом она довольна. «Попала в 20-ку, нормально, — улыбается Диана. — Уровень спортсменок на соревнованиях высокий. Планирую примерно через год выполнить разряд мастера спорта».

9-летние Влада Кайгородова и Елизавета Федорцова с четырех лет занимаются в Краевой спортивной школе по художественной эстетической гимнастике Красноярска. Юные спортсменки внимательно смотрели выступления старших гимнасток и своих кумиров — девочек из сборной России.

«Наши дети занимаются в красноярской спортивной школе и готовятся к яркому выступлению на гала-концерте в последний день соревнований, — рассказали мамы маленьких спортсменок Зоя Кайгородова и Наталья Михайлова, наблюдающие за соревнованиями с трибуны. — Все дни мы сюда ездим, тренируемся, наши девочки репетируют и будут выступать для гостей города. Дети имеют 3-й юношеский разряд по художественной гимнастике и каждый день занимаются по 3-4 часа».

Соревнования продлятся до 21 мая. В заключительный день в 20:00 состоится большой гала-концерт с творческими номерами спортсменов. Билеты на все дни и гала-концерт можно приобрести в кассах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12). Телефон для справок: +7 391 989‒12‒87, доп. 8702.

Интернет-газета Newslab