«Такой „Сибирью“ можно гордиться!»: в Зеленогорске открыли новый хоккейный корт с искусственным льдом

В атомном Зеленогорске состоялось торжественное открытие нового крытого хоккейного корта с искусственным льдом. Опыт возведения каркасно-тентового сооружения над хоккейной площадкой можно назвать уникальным для нашего региона. В ходе народного голосование спортивный объект получил название «Сибирь».

Красную ленточку на открытии разрезали глава города Михаил Сперанский, генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов и советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев. А вообще знаковых фигур как городских, так и краевых пришло и приехало на праздник немало. Ведь событие для Зеленогорска действительно неординарное и «трепетное», как сказал в своем выступлении Павел Ростовцев.

«Могу сказать, что этот объект единственный подобный на территории Красноярского края. И очень здорово, что он появился именно здесь, в Зеленогорске, в городе славном своими спортивными традициями. Это даст новый импульс для развития не только хоккея, но и других ледовых видов спорта», — подчеркнул Павел Ростовцев.

Хотя реализация проекта была непростой. Об этом в своем выступлении отметил Михаил Сперанский. Но благодаря общим усилиям — города, края и атомщиков, удалось решить все вопросы. Появление корта с искусственным льдом стало возможным благодаря тому, что в 2020 году по решению Министерства спорта Красноярского края и региональной общественной организации «Федерация хоккея Красноярского края» зеленогорскую спортшколу «Юность» включили в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В 2021 году по итогам конкурсного отбора Зеленогорск стал победителем и получил целевое финансирование на развитие хоккея в сумме порядка 26 млн рублей, основная доля которой была направлена на устройство крытого тентового сооружения. Помимо краевых средств, в строительство объекта были вложены и муниципальные деньги.

Благотворительную поддержку оказала и Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в рамках реализации проекта «Тепло наших побед», направив 5 млн рублей на утепление кровли спортивного сооружения. Борта подарил хоккейный клуб «Сокол». Также из краевой собственности безвозмездно передана ледозаливочная машина «Zamboni». Один из основных подрядчиков АО «ПО ЭХЗ» — ООО «СМУ-95», на безвозмездной основе выделило технику и бетон для ускорения строительства.

В общем, создавали простое на первый взгляд сооружение, что называется, всем миром. Работы продолжались почти 13 месяцев. В целом по различным подсчетам вложено в проект уже более 60 млн рублей и требуется еще порядка 18 млн рублей для сооружения вентиляции. Средства также потребуются на благоустройство территории вокруг «Сибири». Но уже сейчас спортивный объект начал функционировать.

«Самое главное, что в Зеленогорске появился новый социальный объект. Станет больше тренировок, появятся новые возможности у детей и молодежи, расширится численность уже существующих секций и, возможно, появятся новые направления. Все это непременно будет способствовать общению людей, которое, к сожалению, в последние годы существенно сократилось, и мы все еще восстанавливаем привычный режим. Такими объектами в нашем городе можно только гордиться», — отмечает Сергей Филимонов.

Главными хозяевами «Сибири» станут воспитанники спортшколы «Юность». Сейчас в отделении хоккея числятся около 60 ребят от 7 до 17 лет. И поэтому не случайно именно они вместе со старшими товарищами первыми вышли на новый лед в день открытия и сыграли в товарищеском матче между командами «Алмаз» и «Рубин».

Украшением открытия также стало изящное выступление красноярской фигуристки Марии Хильченко. А что, может теперь в Зеленогорске и свои олимпийские чемпионы по фигурному катанию появятся. Да и кёрлинг — хороший вид спорта...

В общем, праздник получился, лед залит и теперь можно не только мечтать, но и продвигать мечты в жизнь!

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба АО «ПО ЭХЗ»