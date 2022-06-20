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«Такой „Сибирью“ можно гордиться!»: в Зеленогорске открыли новый хоккейный корт с искусственным льдом

«Такой „Сибирью“ можно гордиться!»: в Зеленогорске открыли новый хоккейный корт с искусственным льдом

Newslab.ru
20.06.2022
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Слева направо: глава ЗАТО г. Зеленогорск Михаил Сперанский, гендиректор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов и советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев

Красную ленточку на открытии разрезали глава города Михаил Сперанский, генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов и советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев. А вообще знаковых фигур как городских, так и краевых пришло и приехало на праздник немало. Ведь событие для Зеленогорска действительно неординарное и «трепетное», как сказал в своем выступлении Павел Ростовцев.

«Могу сказать, что этот объект единственный подобный на территории Красноярского края. И очень здорово, что он появился именно здесь, в Зеленогорске, в городе славном своими спортивными традициями. Это даст новый импульс для развития не только хоккея, но и других ледовых видов спорта», — подчеркнул Павел Ростовцев.

В день открытия нового хоккейного корта на нем прошел матч между командами «Алмаз» и «Рубин»

Хотя реализация проекта была непростой. Об этом в своем выступлении отметил Михаил Сперанский. Но благодаря общим усилиям — города, края и атомщиков, удалось решить все вопросы. Появление корта с искусственным льдом стало возможным благодаря тому, что в 2020 году по решению Министерства спорта Красноярского края и региональной общественной организации «Федерация хоккея Красноярского края» зеленогорскую спортшколу «Юность» включили в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В 2021 году по итогам конкурсного отбора Зеленогорск стал победителем и получил целевое финансирование на развитие хоккея в сумме порядка 26 млн рублей, основная доля которой была направлена на устройство крытого тентового сооружения. Помимо краевых средств, в строительство объекта были вложены и муниципальные деньги.

Благотворительную поддержку оказала и Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в рамках реализации проекта «Тепло наших побед», направив 5 млн рублей на утепление кровли спортивного сооружения. Борта подарил хоккейный клуб «Сокол». Также из краевой собственности безвозмездно передана ледозаливочная машина «Zamboni». Один из основных подрядчиков АО «ПО ЭХЗ» — ООО «СМУ-95», на безвозмездной основе выделило технику и бетон для ускорения строительства.

Матч между командами «Алмаз» и «Рубин»
Матч между командами «Алмаз» и «Рубин»
Матч между командами «Алмаз» и «Рубин»
Матч между командами «Алмаз» и «Рубин»

В общем, создавали простое на первый взгляд сооружение, что называется, всем миром. Работы продолжались почти 13 месяцев. В целом по различным подсчетам вложено в проект уже более 60 млн рублей и требуется еще порядка 18 млн рублей для сооружения вентиляции. Средства также потребуются на благоустройство территории вокруг «Сибири». Но уже сейчас спортивный объект начал функционировать.

«Самое главное, что в Зеленогорске появился новый социальный объект. Станет больше тренировок, появятся новые возможности у детей и молодежи, расширится численность уже существующих секций и, возможно, появятся новые направления. Все это непременно будет способствовать общению людей, которое, к сожалению, в последние годы существенно сократилось, и мы все еще восстанавливаем привычный режим. Такими объектами в нашем городе можно только гордиться», — отмечает Сергей Филимонов.

Генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов

Главными хозяевами «Сибири» станут воспитанники спортшколы «Юность». Сейчас в отделении хоккея числятся около 60 ребят от 7 до 17 лет. И поэтому не случайно именно они вместе со старшими товарищами первыми вышли на новый лед в день открытия и сыграли в товарищеском матче между командами «Алмаз» и «Рубин».

Украшением открытия также стало изящное выступление красноярской фигуристки Марии Хильченко. А что, может теперь в Зеленогорске и свои олимпийские чемпионы по фигурному катанию появятся. Да и кёрлинг — хороший вид спорта...

Выступление красноярской фигуристки Марии Хильченко
Выступление красноярской фигуристки Марии Хильченко

В общем, праздник получился, лед залит и теперь можно не только мечтать, но и продвигать мечты в жизнь!

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба АО «ПО ЭХЗ»

Сперанский Михаил Викторович
Сперанский Михаил Викторович
Глава ЗАТО г. Зеленогорск
Филимонов Сергей Васильевич
Филимонов Сергей Васильевич
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, гендиректор АО «ПО ЭХЗ»
Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Советник губернатора Красноярского края

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