Десятки человек с фонариками бегают ночью по лесу и решают математические уравнения... Похоже на комедию абсурда? Нет! Это квест «Ночной экспресс», который организовала Красноярская железная дорога. 20 команд двигались на электричке из Красноярска в Дивногорск, а по дороге на станциях выполняли каверзные задания. Хотите узнать подробности? Смотрите фоторепортаж Newslab.

Квест от Красноярской железной дороги проходит в городе не впервые. В прошлом году на ж/д вокзале станции Красноярск прошел квест «Паровоз Победы». Игра настолько понравилась участникам, что в этом году квест решили повторить ко Дню железнодорожника. Но изучать вокзал во второй раз оказалось не таким заманчивым и организаторы придумали кое-что покруче — ночной спецрейс электрички Красноярск-Дивногорск.

Все участники собрались поздно вечером перед паровозом-памятником «Серго Орджоникидзе» на станции Красноярск. Началось все с переклички команд, во время которой уже стало ясно — скучно здесь точно не будет. Внимание, среди команд — «Тю-тюхнутые», «Сибирский дуриан», «Выхухоль», «Скрытый потанцевал» — и другие веселые компании.

Перед поездкой вспоминаем о безопасности:

Нельзя забираться на крыши вагонов — над поездом натянуты электрические провода. Не стоит пролезать под вагонами — поезд может тронуться в любой момент! Тормозной путь поезда — тысяча метров, а это значит, что он не успеет затормозить , если кто-то решит внезапно перебежать пути.

«Было даже желание примкнуть к этому квесту — очень живые ребята, очень креативные. У всех хорошее настроение, есть интерес к нашей работе. Такие проекты для нас — отличная возможность познакомить красноярцев с теми продуктами и услугами, которые мы предлагаем сегодня нашим пассажирам. Квест помогает приоткрыть железную дорогу немного с другой стороны, — горожане, кто не знаком с работой городской электрички познакомятся с ней, и, возможно, будут пользоваться. И виды из окна дивногорской электрички просто потрясающие!», — поделился начальник службы развития пассажирских сообщений КрасЖД Эдуард Быков.

Первая остановка — станция «Енисей». Здесь игрокам нужно найти QR-коды, отгадать загадку, составить нужное слово и первее всех принести его модераторам квеста обратно в электричку. За считанные секунды небольшое здание вокзала наполняется людьми. Сложность не только в том, чтобы разгадать ребус, но и в том, чтобы отыскать спрятанные коды. Так что внимательным участникам предстояло буквально осмотреть каждый уголок.

Но для участия в квесте требуется не только интеллектуальная сила, но и ловкость. В конкурсе на станции «Бобровый лог» участникам предстояло маленькими стаканчиками перенести воду из одной 5-литровой бутылки в другую, чтобы поднять капсулу с заветным словом со дна емкости. Проливать воду нельзя: каждый дополнительный стаканчик — штрафной балл.

Каждое задание было так или иначе связано с работой железной дороги. Ведь одна из задач — привлечь внимание к соблюдению безопасности на путях — например, в фотоконкурсе участники должны были наглядно показать, почему нужно соблюдать правила.

Электричка везла участников «Ночного экспресса» в Дивногорск, по пути останавливаясь еще на двух станциях. Здесь ребята разгадывали ребусы и решали очень сложные уравнения. Приходилось и по лесенкам побегать, и мозги изрядно напрячь. Но настрой у всех был командный, радостный и воодушевленный.

И вот, наконец-то финальная станция — Дивногорск. Здесь ребят тоже ждал сюрприз — выступление музыкантов, и возможность немного отдохнуть. Под веселые песни исполнителей (опять же связанные с железной дорогой) ребята додумывали ответы на загадки, делились впечатлениями, а «отстрелявшиеся» — устроили крутые танцы.

После квеста — дорога домой и песни под гитару в вагоне. Участники отдыхают, организаторы — работают: впереди подсчет баллов, распределение призов и, конечно, долгожданная церемония награждения.

Поезд... то есть квест ушел, а воспоминания остались.

«Было очень круто. Мы ехали за эмоциями, и мы их получили сполна! Навпечатлялись, насмеялись, напелись.... Спасибо всем, кто был на игре. Целый вагон был как одна большая кампания, все свои, все в теме. Поздравляем победителей!». «Было очень круто, а самое главное — очень атмосферно, что всегда и ожидаешь от квеста. Большое спасибо за такую уникальную возможность Красноярской железной дороге!». «Последний раз на электричке я ездил больше 10 лет назад и сегодня был приятно удивлен, как сильно все поменялось на железной дороге — комфортные электрички, удобные вокзалы — так держать!»

После квеста вопрос остался только один: «Когда еще?». Гонка с разгадыванием головоломок и выполнением заданий так понравилась участникам, что им было мало, а уж сколько неучаствовавших захотели примкнуть к этому мероприятию... Организаторы пообещали подумать и удивить чем-то необычным. А пока — спасибо Красноярской железной дороге за такие крутые возможности. И не забывайте о безопасности на путях!

Валя Котляр специально для Newslab,

фотографии предоставлены Красноярской железной дорогой