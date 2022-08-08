«Мы все в одной команде!»: как в Красноярске прошла спартакиада угольщиков СУЭК

В Красноярске прошла краевая спартакиада угольщиков СУЭК, посвященная Дню шахтера. Для работников это долгожданное мероприятие, тем более что из-за коронавирусных ограничений состязаний не было целых два года. На стадионах в Красноярске встретились самые спортивные угольщики со всех предприятий СУЭК в крае. Newslab побывал на состязаниях и делится самыми яркими кадрами.

На стадионе «Перья-3» и в спортивном комплексе Сибирского федерального университета в Студгородке собрались команды угольщиков, чтобы посостязаться в различных дисциплинах и определить самый спортивный коллектив.

Всего предстояло поучаствовать в восьми видах спорта — это мини-футбол, волейбол среди мужчин и женщин, гиревой спорт, дартс, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис и кросс.

С напутственным словом перед спортсменами выступил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

«Спартакиада в этом году посвящена 75-летию празднования Дня шахтера. Соревнования объединяют угольщиков. Да, на спортивных площадках мы соперники, но не надо забывать, что мы единый коллектив, делаем одно дело, представляем одну отрасль промышленности. Поэтому всем желаю честной игры, и пусть победит сильнейший», — сказал Андрей Федоров.

За звание сильнейших боролись шесть команд — от Бородинского, Назаровского и Березовского разрезов, сервисных подразделений — Погрузочно-транспортного управления и Ремонтно-механического завода из Бородино, а также сборная аппарата управления из краевого центра. По инициативе Красноярского территориального комитета РОСУГЛЕПРОФА соревнования впервые прошли на спортивных объектах, построенных к Универсиаде 2019 года.

Первыми в спартакиаде соревновались легкоатлеты — спортсменам предстояло участвовать в эстафете и первыми прийти к финишу, чтобы показать не только личный результат, но и принести очки для общекомандного зачета.

После забегов на поле развернулись не менее напряженные игры по мини-футболу. Как отметил игрок команды Бородинского разреза Иван Трикопенко, футбол и шахматы — любимые виды спорта горняков. Для них это не просто состязания, а важная составляющая работы, дающая мотивацию и желание двигаться вперед.

Проведение спартакиад и поддержка здоровья сотрудников компании — один из приоритетов корпоративной политики СУЭК. Физкультурой и спортом на предприятиях края занимается более 40 % работников.

Для мотивации СУЭК проводит рабочие соревнования, как внутри предприятий, так и между подразделениями из разных городов. Помимо этого, сотрудники участвуют в городских и краевых состязаниях, сдают нормы ГТО.

«Конечно, для нас это очень важное мероприятие. Оно нам помогает создавать атмосферу общности в коллективе. Во время спартакиады люди с разных предприятий, из разных городов знакомятся, общаются. Спорт является мотивацией для сотрудников. Например, недавно сотрудники СУЭК проявили себя в шахматном турнире. Современный шахтер — это не человек с молотком, это оператор сложной техники, поэтому нужен определенный уровень подготовки и умственных способностей», — подчеркнул Андрей Федоров.

В результате в общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место — Бородинский разрез

2 место — Бородинское погрузочно-транспортное управление

3 место — Назаровский разрез

«По вашим лицам видно, что вы очень соскучились по спортивным мероприятиям — по летней, по зимней спартакиадам. Хочу поблагодарить тех, кто организовывал это событие — все было очень профессионально и качественно. И, конечно, я благодарен всем участникам за то, что подарили незабываемые эмоции, интересное общение, я думаю, что все у нас получилось», — сказал председатель территориального комитета РОСУГЛЕПРОФА Олег Килин.

Отраслевые спортивные соревнования — одна из первых социальных инициатив, которую возродила СУЭК в крае.

«Поздравляю всех с завершением нашей спартакиады. Я рад, что мы встретились и смогли в полном объеме сыграть все виды спорта. Победили сильнейшие, но, думаю. все получили большое удовольствие. Борьба была бескомпромиссной, многие команды поразили силой воли. Надеюсь и уверен, что спортивная жизнь на наших предприятиях будет продолжаться и будет только активизироваться», — отметил финансовый директор АО «СУЭК-Красноярск» и один из идеологов спортивного движения в компании Андрей Великосельский.

Завершилась спартакиада праздничной церемонией награждения и вручением кубков и медалей.

Спартакиада — не только повод посостязаться в силе, ловкости и скорости. Это еще и важный элемент развития сотрудников, способ объединить их и сплотить. СУЭК формирует свою сильную и надежную команду угольщиков, способную достигать целей и ставить рекорды не только на производстве, но и на спортивных полях.

Интернет-газета Newslab