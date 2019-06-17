«Работаем и играем на все 100 процентов!»: в Красноярске прошел первый горняцкий турнир по мини-футболу

С 12 по 14 июня в Красноярске прошли игры I всероссийского Чемпионата по мини-футболу среди работников топливно-энергетического комплекса. Участниками Чемпионата, организованного Сибирской угольной энергетической компанией, стали 32 команды из Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Кемеровской и Мурманской областей, Республик Бурятия и Хакасия, где работают предприятия СУЭК и СГК, а также из Москвы. Newslab побывал на поле и рассказывает, как это было.

Торжественное открытие турнира состоялось в Красноярске на Центральном стадионе в День России, 12 июня. Со сцены к гостям и участникам соревнований обратился мэр Красноярска Сергей Ерёмин:

«Выражаю благодарность организаторам турнира, которые открывают его именно сегодня, в День России. Думаю, этот Чемпионат станет еще одним праздником — не только для СУЭК, но и для города. Участникам же я хочу пожелать, чтобы вы почувствовали энергию и душевность более чем от миллиона красноярцев и вспоминали потом прекрасные эмоции, полученные от игр, от дней, проведенных в нашем городе. Ура, СУЭК! Ура, футбол! Ура, спорт!».

Футбол — одно из главных спортивных увлечений сотрудников СУЭК. Мини-футбол традиционно входит в программу отраслевых спартакиад угольщиков и энергетиков и рабочих спартакиад на каждом из предприятий. Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров рассказал о том, как родилась идея проведения чемпионата:

«Сибирская угольная энергетическая компания — одна из крупнейших в стране, на наших предприятиях трудится более 60 тысяч человек, и мы ощущаем за собой миссию объединения, укрепления в наших коллективах чувства патриотизма, государственности. Неслучайно мы открываем наш турнир в День России, и слова о патриотизме сегодня очень уместны и важны. Во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу у нас родилась идея провести нечто похожее в поддержку политики нашего государства по развитию спорта в нашей компании».

Почетным гостем церемонии открытия стал Александр Тарханов, советский футболист, полузащитник и нападающий, игрок сборной СССР и мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, футбольный эксперт и комментатор — именно он комментировал и анализировал на телевидении матчи «Евро-2008». Свою футбольную карьеру спортсмен начинал именно в Красноярске — в команде «Автомобилист», вместе с еще одним именитым футболистом Олегом Романцевым. И именно на Центральном стадионе 47 лет назад он забил свой первый гол, давший старт большой спортивной карьере. По мнению Александра Тарханова, встречаться в командных видах спорта цехами, предприятиями, крупными компаниями — добрая традиция, и такие начинания нужно развивать.

«Когда-то я играл в хоккей с мячом в команде „Рассвет“: выступал за цех, в котором работал, на первенстве завода. Совмещать труд и соревнования — давняя добрая традиция. Профессия горняка требует и мужества, и сил, и смелости, и спорт это всё развивает, равно как и наоборот — эти качества нужны для победы на поле», — рассказал Александр Тарханов.

Первые игры Чемпионата по мини-футболу стартовали сразу же после официальной церемонии открытия. Несмотря на жаркую погоду, игроки выкладывались по полной.

Поддержать свои команды приехали болельщики со всех регионов страны. Самая большая группа поддержки была у команды «СУЭК-Кузбасс». Впрочем, и те, кто приехал в скромном составе, болели не менее азартно. Елизавета работает инженером-энергетиком на Березовском разрезе и приехала с коллегами болельщицами на Чемпионат, чтобы поддержать родную команду:

«Наших ребят мы всегда поддерживаем на всех соревнованиях и спартакиадах между сотрудниками, которые постоянно проходят и у нас в Шарыпово, и в Красноярске. А парни в свою очередь болеют за девушек. Конечно, мы просто обязаны были приехать на этот Чемпионат: хоть и в малом составе, но кричали во весь голос, дудели, чтобы было слышно на весь стадион!»

В последний день турнира, 14 июня, прошли матчи за призовые места: в итоге третье место заняла команда медико-санитарной части «Шахтер» СУЭК-Кузбасс, 2-е место досталось команде Березовского разреза, г. Шарыпово, а «золото» взяла команда Мурманского морского торгового порта.

«Турнир получился очень плотным: в первый день две игры, во второй день — три, и сегодня снова два матча. Даже нам — относительно молодой команде, играть было тяжеловато и в финале уже „подсели“ ножки, думаю, даже зрители это заметили. Стоит сказать, что в Красноярск мы ехали с большим интересом. У себя в Мурманской области мы хорошо знаем всех соперников, с которыми регулярно играем, их сильные и слабые места, и это уже наскучило. Здесь же на турнире мы не знали ни одной команды и ни одного игрока, потому и борьба была интересной и непредсказуемой», — рассказал Илья Федоров, капитан команды Мурманского морского торгового порта, докер-механизатор.

Перед церемонией награждения команд-победителей прошла лотерея для болельщиков; победителям достались ценные подарки: фитнес-трекеры, экшн-камеры, внешние аккумуляторы и другие полезные «девайсы». Затем на сцену за медалями и призами вышли лучшие игроки турнира.

Заместитель директора АО «СУЭК» по производственным операциям, герой России, летчик-космонавт Сергей Волков, подвел итог Чемпионата:

«Как мы работаем — на все 100 %, так и играем в футбол, и болеем на поле. Собственными силами мы сделали этот прекрасный Чемпионат, и хотелось бы выразить огромную благодарность спортсменам, которые показали интересную игру, и конечно же болельщикам, которые так азартно болели за свои команды, а ведь это непросто, ведь на поле все игроки были, что называется, своими; все они работают в одной большой компании — СУЭК».

«Доволен, что всё получилось и турнир прошел на самом высоком уровне. Хочу сказать спасибо всем участникам: на стадионе все три дня шла настоящая борьба, которая при этом не доходила до взаимной вражды, а была спортивной и честной. Уверен, что этот чемпионат станет доброй традицией», — подытожил генеральный директор «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Фотографии Алины Ковригиной,

интернет-газета Newslab.ru

