«Куда интереснее лекций!»: как школьники «Экопоколения» учатся в нацпарке «Красноярские Столбы»

В начале августа в Красноярске стартовала эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение-2022». В ней приняли участие более 40 подростков из сибирских городов, где работают предприятия РУСАЛа. Школьники старших классов из Новокузнецка, Ачинска, Шелехова, Саяногорска, Братска и Красноярска прошли 5-дневную школу в научно-познавательно комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы».

«ЭкоПоколение-2022» собрало тех, кто увлечен экологией, зоологией, биологией и краеведением. 9-классница Виктория Огородняя из Братска рассказала, что информацию о проекте ей дала классный руководитель. Вступительное задание показалось девушке несложным — нужно было внимательно посмотреть видеоролики и ответить на вопросы по нему в тестовой форме, а также написать небольшое эссе о себе.

Еще одна юная жительница Братска Арина Булгина рассказала, что каждый день в заповедной школе был очень насыщенным. Дети проходили экоквесты, слушали лекции, поднимались на Столбы, участвовали в волонтерских акциях и были на экскурсии на Красноярском алюминиевом заводе РУСАЛа.

«Я всегда хотела побывать на заводе, просила папу взять меня на экскурсию. Было немного страшно, но очень впечатляюще. Там столько всякой большой техники, машин, мы видели, как делают сплавы», — рассказала Арина.

На КрАЗе участникам экспедиции рассказали и про экологическую модернизацию завода — программу запустили ещё в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Благодаря многолетней работе КрАЗ почти на 40 % сократил выбросы. Продолжением станет проект перестройки предприятия — РУСАЛ намерен демонтировать половину электролизных корпусов и построить два новых, оснащённых современной и экологически безопасной технологией РА-550.

16-летний Артем Худяков планирует стать IT-специалистом и работать на заводе РУСАЛа в родном Ачинске. Несмотря на это, парень интересуется вопросами экологии.

«Это „зеленые“ заводы, поэтому надо будет подстраиваться под экологические процессы. Чтобы не тратить на это время потом, я начал изучать эти вопросы сейчас», — отметил Артем.

Сотрудники нацпарка организовали полевое занятие —исследование леса. С помощью специальных приборов дети пробовали описать участок леса, а измерить высоту деревьев и определить их возраст.

Елена Клинкович, методист отдела экологического просвещения национального парка «Столбы» рада интересу участников проекта — старшеклассники обладают знаниями по биологии и с ними интересно работать.

«Лучше побывать на одном практическом занятии, всё ощутить, потрогать все инструменты, чем

слушать лекции. Очень хорошо, что дети сейчас могут выезжать куда-то и посещать мероприятия. Мы очень благодарны РУСАЛу за то, что дети получили возможность поучаствовать в такой экологической школе. У них при этом формируется осознанность в отношении к природе, они „подкованы“ в вопросах экологии. А вернувшись, они смогут передать своим знакомым и родным то, что они здесь узнали», — отметила Елена Клинкович.

«С момента основания РУСАЛа работа со школьниками и студентами — это стратегическое направление. Компания постоянно развивает формы поддержки молодежи, —­ отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ. — Особенно важно экологическое воспитание нового поколения. Вопросы осознанного потребления ресурсов, охрана окружающей среды, сохранение экобаланса, ESG-принципы — приоритетны для нас. Благодаря таким проектам юноши и девушки детально погружаются в предмет, знакомятся с интересными людьми, повышают свою экоответственность, чтобы впоследствии приносить пользу в городах, где родились и учатся».

Анна Кравченко специально для Newslab