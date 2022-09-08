«Идем навстречу тем, кто за чистоту»: как левобережный регоператор помогает садовым товариществам в Красноярске с вывозом мусора

Далеко не все красноярцы следуют принципу — чисто там, где не мусорят. Особенно это касается дачников. Почему-то некоторые из них уверены, что оставить пакет с мусором на обочине дороги — это хорошая идея. Но законодательство обязывает все общества заключать договоры с региональными операторами по сбору мусора. Newslab пообщался с представителями одного из красноярских СНТ и узнал, как они решили вопрос со сбором отходов.

Садовые товарищества «Лаванда-Бугач» и «Восход» расположены на горе за Бугачом. За ними, перед выездом на Северное шоссе, еще три таких же общества с большим количеством садов. И многие дачники, говорит председатель СНТ Ирина Невиденко, считают возможным выбросить свой мусор на дороге или под забором у соседей. Она сама и еще несколько активистов регулярно убирают не только бутылки и пакеты, но и более крупный мусор — автомобильные покрышки, дрова и старые заборы. Бороться с этой бедой трудно, потому что в садовом обществе не было мусорной площадки.

«Здесь у нас более 500 участков, и мы продолжаем развиваться. Некоторые люди живут здесь постоянно. Поэтому нам необходима была контейнерная площадка для вывоза мусора. Работа по ее организации была тяжелая и заняла более двух лет», — рассказывает Ирина Невиденко.

Несмотря на то, что площадка маленькая, к ней предъявляется много требований. Это делает выбор земли для нее достаточно сложным делом. Садоводам и администрации Октябрьского района пришлось потрудиться, чтобы решить этот вопрос. Еще одна задача — убеждать людей в необходимости навести порядок — легла на плечи председателей. Далеко не все были согласны нести дополнительные расходы. Но плата за вывоз мусора точно меньше, чем разделенный на всех штраф в 300 тысяч рублей за отсутствие договора на вывоз мусора плюс компенсация причиненного природе вреда.

Помощь в выборе площадок для СНТ «Лаванда» и СНТ «Восход», их правильной подготовке оказала «Красноярская рециклинговая компания». Она же предоставила дачникам контейнеры — их передали под ответственное хранение.

«На территории левобережной технологической зоны Красноярска находится 543 садовых и дачных общества, но только 123 из них заключили договор на вывоз твердых коммунальных отходов с регоператором. Это чуть больше 20 %. Остальные вывозят свой мусор на несанкционированные свалки. То есть отходы оказываются где угодно, но не на полигоне. Мы рады, что контейнерная площадка, которую создали эти СНТ, вводится в строй», — отметил директор ООО «Красноярская рециклинговая компания» Дмитрий Кузнецов.

Также он напомнил, что заключить договор с региональным оператором необходимо всем организациям, которые образуют твердые коммунальные отходы. Садоводы и дачники входят в их число.

«Если такие ответственные СНТ к нам обращаются и говорят, что у них нет денег на то, чтобы создать контейнерную площадку и купить баки, мы оказываем содействие и предоставляем контейнеры бесплатно. В соответствии с законодательством, региональный оператор может направлять на обновление оборудования до 1 % от валовой выручки в год. Эту возможность мы используем, чтобы помочь обустраивать площадки для накопления мусора. При этом следить за контейнерной площадкой, дезинфицировать ее и бороться с грызунами — ответственность собственника земельного участка», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Контейнерные площадки для сбора мусора давно стали необходимостью. Ведь их отсутствие ведет к образованию стихийных свалок (надо же куда-то девать мусор!), которые причиняют вред окружающей среде, а также к конфликтам с соседями или жителями домов, расположенных рядом с дачными обществами. Сегодня площадок для сбора мусора стало на две больше — еще один маленький, но все же шаг к чистоте.



Интернет-газета Newslab