>
>
«Идем навстречу тем, кто за чистоту»: как левобережный регоператор помогает садовым товариществам в Красноярске с вывозом мусора

«Идем навстречу тем, кто за чистоту»: как левобережный регоператор помогает садовым товариществам в Красноярске с вывозом мусора

Newslab.ru
08.09.2022
2
Мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании» забирает мусор в садовом обществе

Садовые товарищества «Лаванда-Бугач» и «Восход» расположены на горе за Бугачом. За ними, перед выездом на Северное шоссе, еще три таких же общества с большим количеством садов. И многие дачники, говорит председатель СНТ Ирина Невиденко, считают возможным выбросить свой мусор на дороге или под забором у соседей. Она сама и еще несколько активистов регулярно убирают не только бутылки и пакеты, но и более крупный мусор — автомобильные покрышки, дрова и старые заборы. Бороться с этой бедой трудно, потому что в садовом обществе не было мусорной площадки.

«Здесь у нас более 500 участков, и мы продолжаем развиваться. Некоторые люди живут здесь постоянно. Поэтому нам необходима была контейнерная площадка для вывоза мусора. Работа по ее организации была тяжелая и заняла более двух лет», — рассказывает Ирина Невиденко.

Садовое товарищество «Лаванда» находится на горе за Бугачом
Длинная улица Пригорная связывает собой четыре объединения садоводов
Ирина Невиденко — председатель товарищества. Порой женщине приходится выполнять обязанности уборщика, потому что некоторые соседи выбрасывают мусор прямо на дороге

Несмотря на то, что площадка маленькая, к ней предъявляется много требований. Это делает выбор земли для нее достаточно сложным делом. Садоводам и администрации Октябрьского района пришлось потрудиться, чтобы решить этот вопрос. Еще одна задача — убеждать людей в необходимости навести порядок — легла на плечи председателей. Далеко не все были согласны нести дополнительные расходы. Но плата за вывоз мусора точно меньше, чем разделенный на всех штраф в 300 тысяч рублей за отсутствие договора на вывоз мусора плюс компенсация причиненного природе вреда.

Помощь в выборе площадок для СНТ «Лаванда» и СНТ «Восход», их правильной подготовке оказала «Красноярская рециклинговая компания». Она же предоставила дачникам контейнеры — их передали под ответственное хранение.

Контейнерные площадки в садовых обществах небольшие — два бака и еще один отсек для более крупного мусора
Представители ООО «КРК» привезли баки в кузове пикапа
Они занимают место на контейнерных площадках. Это «Лаванда»
А это «Восход». Здесь место для мусора чуть меньше, чем у соседей

«На территории левобережной технологической зоны Красноярска находится 543 садовых и дачных общества, но только 123 из них заключили договор на вывоз твердых коммунальных отходов с регоператором. Это чуть больше 20 %. Остальные вывозят свой мусор на несанкционированные свалки. То есть отходы оказываются где угодно, но не на полигоне. Мы рады, что контейнерная площадка, которую создали эти СНТ, вводится в строй», — отметил директор ООО «Красноярская рециклинговая компания» Дмитрий Кузнецов.

Директор ООО «КРК» Дмитрий Кузнецов

Также он напомнил, что заключить договор с региональным оператором необходимо всем организациям, которые образуют твердые коммунальные отходы. Садоводы и дачники входят в их число.

«Если такие ответственные СНТ к нам обращаются и говорят, что у них нет денег на то, чтобы создать контейнерную площадку и купить баки, мы оказываем содействие и предоставляем контейнеры бесплатно. В соответствии с законодательством, региональный оператор может направлять на обновление оборудования до 1 % от валовой выручки в год. Эту возможность мы используем, чтобы помочь обустраивать площадки для накопления мусора. При этом следить за контейнерной площадкой, дезинфицировать ее и бороться с грызунами — ответственность собственника земельного участка», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Первый «посетитель»
Большая машина «Красноярской рециклинговой компании» приходит для проверки
Она будет заезжать в эти садовые общества два раза в неделю или чаще, если попросят жители
Сотрудники компании проверили удобство площадки, следующий приезд будет уже для того, чтобы забрать накопившийся мусор

Контейнерные площадки для сбора мусора давно стали необходимостью. Ведь их отсутствие ведет к образованию стихийных свалок (надо же куда-то девать мусор!), которые причиняют вред окружающей среде, а также к конфликтам с соседями или жителями домов, расположенных рядом с дачными обществами. Сегодня площадок для сбора мусора стало на две больше — еще один маленький, но все же шаг к чистоте.

Интернет-газета Newslab

Рекомендуем почитать