«Сохраним природу»: как красноярцы участвовали в экоплощадках Красноярскэнергосбыта на #Вместеярче

В Красноярске в минувшую субботу прошел ежегодный Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче, посвященный экологии и энергосбережению. На острове Татышев собрались крупнейшие компании города и края, которые провели мастер-класс, уроки и презентации. Newslab побывал на фестивале и узнал, чему там можно было научиться.

Фестиваль #ВместеЯрче начался в субботу ровно в полдень. Даже сама погода была настроена на позитивный лад, подарив гостям солнце и тепло. На площадках собрались крупнейшие компании, в том числе и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро). Компания не первый год участвует в празднике и каждый раз представляет увлекательные и необычные локации. Вот и в этот раз было, чем порадовать участников.

Гарантирующий поставщик электроэнергии организовал для детей экоуроки. Здесь можно было узнать, как сохранить исчезающие леса и зачем правильно утилизировать бумагу. Также ребят научили изготавливать бумагу из растворенной макулатуры.

Даже самые маленькие гости праздники понимают, что природа требует бережного отношения. Хочется, чтобы и взрослые думали, как Мария.

«Мне понравилось, красивая бумага получилась. А из чего это? Это из переработанных квитанций. Лучше сохранить бумагу, деревья и всю нашу природу», — рассказала десятилетняя Маша.

«Сегодня отличный день, вокруг — прекрасная природа. В Сибири замечательные леса, и мы призываем к тому, чтобы их сохранить. Наш стенд посвящен в том числе и этой проблеме: участники могут подписаться на электронную квитанцию. В Красноярском крае бытовых потребителей электроэнергии чуть более миллиона, а подписано на электронную квитанцию — около 500 тысяч, а это позволяет каждый месяц сберечь 52 дерева. Поэтому даже в таком бытовом вопросе можно проявить бережное отношение к природе», — отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Подписаться на электронную квитанция Красноярскэнергосбыта можно было на празднике. Всем, кто ее оформил, вручали набор для выращивания дерева. Многие уже оценили удобство такой подписки: доступ к платежку в любое время, моментальная оплата по ссылке и удобство хранения.

Также многим гостям запомнился робот, который свободно гулял по площадкам и охотно фотографировался с гостями.

На празднике было множество интересных локаций от энергетических компаний, предприятий по обращению с отходами и других организаций. Особенно интересно на различных локациях было ребятишкам. Еще бы — они могли посидеть за рулем огромного мусоровоза, узнать, как устроен электромобиль или своими руками смастерить светодиодный фонарик.

На площадках можно было не только загрузить мозги, но и оторваться с аниматорами и под зажигательные хиты.

Гостей со сцены развлекали музыкальные и танцевальные коллективы.

Напомним, Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года и включает в себя цикл оффлайн и онлайн мероприятий, направленных на популяризацию энергетики. Особое внимание уделяется пропаганде экологичного потребления и использования природных ресурсов. Фестиваль завершается праздниками на открытых площадках, которые в сентябре проходят в десятках городах России. Участие в нем принимают большинство лидирующих организаций топливно-энергетического комплекса. С 2022 года к фестивалю подключились другие организации жилищно-коммунального комплекса.

«Цель фестиваля, прежде всего, это приобщение нашего подрастающего поколения к энергосберегающей и экологической культуре. Это нужно для того чтобы понятия энергосбережения и экологичности входили в нашу жизнь с самого раннего детства. Но я уверен, что взрослым тоже было интересно и на фестивале они также узнали что-то новое для себя», — отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

В России фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года, он уже получил народное название — «Полезный праздник». Благодаря усилиям крупных компаний у красноярцев есть возможность познакомиться с экологичным образом жизни и завести полезные привычки. Фестиваль собрал на площадках сотни горожан и подарил им множество положительных эмоций.

Интернет-газета Newslab