«Тренироваться и поддерживать качество жизни»: РУСАЛ подарил инвалидам специальные самокаты

Социальные инициативы бывают очень разными, но немалая их часть всегда будет направлена на помощь людям с инвалидностью. Например, в Красноярске уже давно действует проект, помогающий таким людям жить полноценной жизнью и заниматься спортом. Недавно организаторы проекта вместе с компанией РУСАЛ подарили нескольким маломобильным гражданам специальные самокаты, которые помогут им поддерживать себя в форме и заниматься реабилитацией.

Реабилитация человека с инвалидностью — всегда долгий и трудный процесс. В первую очередь для него самого. Требуется немало усилий и несгибаемая воля, чтобы заставить себя изо дня в день выполнять всё больше упражнений, увеличивая нагрузку. Помочь в реабилитации могут самые разные тренажеры и активности... а также специальные транспортные средства.

Например, в конце сентября компания РУСАЛ и оздоровительный клуб «Шаг за шагом к мечте» вручили нескольким красноярцам с с инвалидностью специальные самокаты, изготовленные по заказу РУСАЛа. Самокаты не развивают большую скорость и не могут похвастаться электродвигателем. Но зато они учитывают особенности маломобильных граждан и помогают им совершать оздоровительные прогулки — а это не только способствует реабилитации, но и помогает социализироваться.

«Я уже попробовала прокатиться на самокате и первые впечатления хорошие. Я понимаю, что он поможет мне в реабилитации, при разработке мышц ног. Так что это очень полезный подарок», — рассказала Алена, одна из участниц акции.

Председатель правления проекта «Шаг за шагом к мечте» Ольга Шикунова рассказала, что самокаты специально сделаны так, чтобы разрабатывать суставы, тренировать чувство равновесия, наращивать мышечную массу. Она, как инвалид-колясочник, знает, в каких упражнениях нуждаются люди, пользующиеся инвалидным креслом.

«К сожалению, мышцы атрофируются, если их долго не используют. Поэтому нужны разные упражнения — в том числе и на этих самокатах. Они помогут улучшить качество жизни. Кроме того, у нашего клуба есть несколько тренажерных залов. Мы также занимаемся вопросами доступной среды и социальной реабилитацией. Мы всячески стараемся помогать инвалидам и благодарны РУСАЛу за то, что они реализовали такой проект. Приятно, когда такие большие предприятия обращают внимание на наши маленькие некоммерческие организации», — отметила Ольга Шикунова.

В последние годы РУСАЛ активно участвует в социальных проектах Красноярска — будь то инфраструктурные проекты, как реконструкция Центрального парка, или экологические, как проекты озеленения и волонтерские события . Разнообразие социальных инициатив — одна из характерных черт соцполитики компании, заложенных в свое время ее основателем Олегом Дерипаской. Вручение специальных самокатов — проект сравнительно небольшой. Но в перспективе он может стать очень востребованным у людей с инвалидностью.

Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев рассказал, как появилась идея поддержать сообщество инвалидов. Оказывается, в Красноярске есть небольшое предприятие, изготавливающее различные транспортные средства и тренажеры для людей с инвалидностью — чтобы те могли жить полноценной жизнью и заниматься спортом. Однако продукция предприятия почему-то почти не использовалась в родном городе.

«Я решил посетить эту компанию, их продукция мне очень понравилась. Но потом я увидел склад рядом с предприятием. Там на коробках были подписаны города отправки: „Москва“, „Новосибирск“, „Челябинск“... но почти не было „Красноярска“. Мы решили исправить эту несправедливость. В дальнейшем, если у людей с инвалидностью из Красноярска возникнет потребность, мы готовы оплачивать и привозить под заказ», — рассказал Дмитрий Дмитриев.

Теперь участники сообщества «Шаг за шагом к мечте» смогут опробовать новые самокаты в реабилитации. Так этот небольшой, но действительно нужный подарок поможет людям с инвалидностью кардинально улучшить качество своей жизни.

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной