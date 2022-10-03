«Чтобы ощущать себя нужным»: как в Красноярске прошел экослет «Сибирская перспектива»

В Красноярске завершился двухдневный экослет «Сибирская перспектива». Эксперты в области экологии, представители бизнеса и власти обсуждали климатическую повестку, а также влияние человека на окружающую среду. Второй день экослета был целиком посвящен работе волонтеров, приехавших в Красноярск из всех городов, где работает компания «Норникель». Чем помогли добровольцы красноярскому нацпарку «Столбы» — в материале Newslab.

Экослет в Красноярске проходит уже во второй раз. В этом году магистральной темой встречи стали климатические изменения. Одним из главных событий экослета стала встреча волонтеров, а также проведение работ в одной важнейших достопримечательностей Красноярска — нацпарке «Столбы».

Волонтеры, приехавшие на экослет, уже не первый раз принимают участие в благоустройстве «Столбов».

«В прошлом году мы продолжили экологическую тропу настильного типа и создали орнитологическую площадку для наблюдения за птицами. Там были установлены фигуры птиц, которые обитают на территории национального парка, а также стенды, на которых посетители могли ознакомиться с тем, как правильно наблюдать за пернатыми. В этом году повестка слета климатическая, и у нас волонтеры создают уже метеорологическую площадку. На ней будут установлены метеорологические приборы — флюгер, термометром, гигрометр для измерения влажности, барометр для давления, будет снегомерная рейка», — поделилась представитель национального парка «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова.

Фронт работ достаточно большой, но волонтеров это не пугает. Команды бодро берут в руки кисти, молотки и гвозди и устанавливают необходимое оборудование. Своими силами сотрудникам «Столбов» со строительcтвом и благоустройством не справится: штат не позволяет. Так что добровольцы всегда приходят на выручку.

«Я волонтер уже четыре года. В основном, наша команда занимается экологическим просвещением детей из детских домов. В том году мы делали на территории для слабослышащих детей и детей с аутизмом большую беседку для проведения занятий и уроков. В этом году мы объединились с другими предприятиями и сделали тропу здоровья в детском доме: это тактильная тропа с разным покрытием. У нас есть большая мотивация участвовать в мероприятиях в Красноярске — это и объединение волонтеров, и возможность узнать о чужом опыте и чужих проектах», — рассказала волонтер Анастасия Репина из Читы.

«Норникель» всегда поддерживает своих корпоративных волонтеров: помогает с реализацией проектов, организовывает встречи и образовательные мероприятия, привлекает к добровольчеству все больше людей. Одним из самых масштабных примеров эволонтерства можно назвать экологический марафон «Норникеля» «Понеслось». В этом году в нем приняли участие 184 команды и 1200 членов программы «Комбинат добра».

Как отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова, компания большое внимание уделяет поддержке инициатив представителей местного сообщества и сотрудников, которые стремятся развивать места, где они живут.

«Это необходимо, чтобы в городе происходили какие-то события, мероприятия, волонтерские акции, все, что связано с развитием городской среды. Чтобы ощущать себя в этом большом городе нужным. Чтобы было понятно, что в городе есть жизнь, есть другие сценарии, кроме, например, работы», — сказала Ирина Жукова.

Мероприятия экомарафона поддержал российский фигурист Алексей Ягудин. На экослете в Красноярске он вместе с волонтерами принял участие в работах на «Столбах», а также помог провести экоурок для ребятишек.

«Я уже давно занимаюсь вопросами экологии и помощи окружающей среде. Я помогаю бездомным животным, хотя никогда не заявлял об этом в СМИ, я считаю это просто нормальным. Не так давно я принял участие в экоакции — мы с „Норникелем“ высаживали деревья в Норильске. И когда предложили поучаствовать в экослете в Красноярске, я сразу согласился. Я очень люблю этот город, это мое сердце, я Красноярск люблю даже больше родного Питера. И считаю, что здесь очень важно обсуждать вопросы экологии. Но одно дело общаться и рассуждать на тему экологии и совсем другое — что-то делать. И вот сегодня волонтеры перешли к действию — и ступеньки прибивали, и таблички устанавливали. Это нужно, чтобы не портить жизнь тому, что дало нам жизнь», — отметил Алексей Ягудин.

В этом году в экослете приняли участие многие крупные компании — «Норникель», «Сибур», «Сбер», МТС, РЖД, «Полюс» и другие.

«Сегодня собрались корпоративные волонтеры из Норильска, Красноярска, Читы, Мончегорска, Москвы и других городов, где работает „Норникель“. Конечно, здесь собираются лидеры волонтерских проектов, те, кто работает много в своих территориях, здесь они напитываются идеями. И конечно, важно, чтобы, приехав после экослета, они полученный опыт применили уже у себя», — рассказала заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству Елена Крючкова.

Экослет в этом году подошел к концу. Все участники и в особенности волонтеры отправятся в свои города и уже там будут воплощать в жизнь идеи, полученные в Красноярске. «Сибирская перспектива» становится драйвером добровольческих инициатив, и в этом у него есть надежная поддержка.

Интернет-газета Newslab