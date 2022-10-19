«Золото рядом»: в Красноярске открылась необычная бесплатная выставка о драгоценном металле

В Красноярске в Музее геологии Центральной Сибири GEOS (пр. Мира, 55) начала работу уникальная выставка «Золото рядом». Это совместный проект Политехнического музея (Москва) и золотодобывающей компании «Полюс». Newslab уже сходил на нее и узнал, что интересного там можно увидеть и услышать.

На новой выставке представлены образцы руды с месторождений «Полюса» в Красноярском крае и подлинные старинные предметы, принадлежавшие золотоискателям. Макет самого большого золотодобывающего карьера России с детально проработанной горной техникой даст представление о масштабах современной золотодобычи. Другой ключевой экспонат — макет шаровой мельницы, используемой для измельчения золотоносной руды.

Здесь жители и гости города также смогут узнать о происхождении благородного металла, его роли в развитии человечества, использовании в современных технологиях, суровом быте сибирских золотодобытчиков прошлого и новейших решениях, которые применяются в золотодобывающей отрасли сегодня.

Создатели выставки рассказали, что идея сделать экспозицию о золотодобыче для красноярцев возникла в прошлом году. И в качестве партнера не случайно был выбран Политехнический музей. Как рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью «Полюса», музей празднует в этом году свое 150-летие, это один из старейших мировых музеев науки и технологий. Что гарантирует великолепно сделанную экспозицию с глубоким погружением в тематику. Основная часть экспонатуры и макеты были изготовлены красноярским музеем «Ньютон Парк».

«Здесь можно примерить роль золотодобытчика, посмотреть ролики о современной работе, узнать, что российская наука и технологии находятся на высоком уровне. Золотодобыча сегодня — высокотехнологичной отрасли с высоким уровнем автоматизации, и она привлекательна для профессионального развития в самых разных специальностях», — подчеркнула Виктория Васильева.

На открытии, которое состоялось в Музее геологии Центральной Сибири GEOS, присутствовали первые лица города и края. А экскурсии для гостей провели кураторы выставки — сотрудники старейшего в России Политехнического музея.

«Золотодобывающая компания „Полюс“ и Политехнический музей трудились над этим проектом более года. Когда мы говорим о том, что золото рядом, мы имеем ввиду не только драгоценный металл, но и тех людей, которые занимаются благим делом. Мы приглашаем ознакомиться с экспозицией всех жителей города Красноярска и Красноярского края, а также гостей краевой столицы. Здесь любой желающий сможет прикоснуться к поистине уникальному проекту, узнать множество интересных фактов и пообщаться с уникальными, действительно золотыми людьми», — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

На площадке выставки самые юные посетители смогут попробовать себя в роли золотодобытчиков в специально разработанной для выставки интерактивной игре — им предстоит найти и добыть драгоценный металл. Также школьникам и студентам расскажут, чем занимается современная золотодобывающая отрасль, и какие специальности особо востребованы на предприятиях «Полюса».

«Выставка „Золото рядом“ — действительно уникальное событие для нашего города. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто приложил руку, сердце и опыт к реализации данного проекта. Это крайне важно, так как школьники четвертых классов и более старшие ребятишки проявляют активный интерес к сфере золотодобычи и хотят уже сейчас понять, как в ней можно развиваться, и какие специалисты необходимы рынку. Поэтому музей активно участвует в образовательном процессе, школьном процессе — что для нас, безусловно, ценно. Здесь представлены экспонаты, которые говорят о том, насколько разнообразна наша природная среда и геологическая территория. Наверное, более глубокого погружения в профессию золотодобытчика сегодня негде совершить невозможно!», — рассказал мэр города Красноярска Владислав Логинов.

Отметим, что Красноярск послужил стартовой площадкой для совместного проекта «Полюса» и Политехнического музея — именно в нашем городе эта выставка открывается впервые. Создатели экспозиции сообщили, что в следующем году планируют рассказать о пути драгоценного металла жителям Иркутска.

Выставка «Золото рядом» работает с 17 октября в Музее геологии Центральной Сибири GEOS по адресу: пр. Мира, 55. Вход свободный в часы работы музея. Записаться на экскурсии можно по телефону +7 391 252-29-46.

Интернет-газета Newslab,

фото: «Полюс»