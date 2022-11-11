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«Время пострелять»: как красноярские журналисты вместе с полицейскими взяли в руки оружие

«Время пострелять»: как красноярские журналисты вместе с полицейскими взяли в руки оружие

Newslab.ru
11.11.2022
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Полигон, где проводились стрельбы

Ко Дню полиции — его отмечают 10 ноября, красноярский главк МВД проводит традиционную встречу с журналистами. Отчеты о раскрытых преступлениях, ответы на актуальные вопросы, предложения и замечания — всё это на пресс-конференциях. А в этом году дата проведения совпала с полицейскими стрельбами — отработкой навыка владения оружием на спецполигоне. Полиция любезно пригласила красноярских смишников попробовать себя в роли стрелков.

Перед любыми учениями — построение
Инструктаж, техника безопасности. Далее: мальчики — налево, девочки — направо
Стрелять предстояло из положения лежа вот из такого АКСу — автомата Калашникова складного укороченного
Для состава вещь привычная, а для журналистов — не очень

Перед стрельбой все прошли инструктаж по обращению с оружием, а также правилам поведения на полигоне. Еще бы — стреляют ведь не холостыми, может и зацепить.

Сначала теория
Потом личный пример
Потом практика
Для новичка такое развлечение полно адреналина: грохот выстрелов, гул в ушах и попытки прицелиться
После отстрела нужно разоружиться по правилам

Пострелять на полигоне могли и мужчины, и женщины. И если для первых тема оружия хоть как-то знакома как минимум по школьным урокам ОБЖ и университетской подготовке, то для дам само устройство автомата Калашникова оказалось предметом сложным. Но хвала терпеливым инструкторам красноярского МВД — без вздохов и осуждения по несколько раз они учили обращаться с автоматом так, чтобы поразить только мишень.

Мужчинам-журналистам стрельба давалась полегче
Хотя микрофон в руках держать, конечно, привычнее, чем калаш
Стрелять или новости писать? Вопрос непростой...
Бежим смотреть результаты
Попаданиями довольны
Или не очень?

В то же время сотрудники упражнялись не только в стрельбе, но и в метании гранаты.

«По регламенту мы проводим стрельбы два раза в месяц. Результаты каждого сотрудника заносятся в соответствующие журналы, после этого не сдавшие зачет сотрудники занимаются с инструкторами, посещают дополнительные занятия», — пояснил начальник отдела профессиональной подготовки ГУ МВД России по краю Андрей Туркин.

Сотрудники полиции, конечно, стреляют как профи
Промахов минимум
Чтобы сдать на «зачет», нужно попасть в условную грудь минимум трижды
Ну и гранаты метать в периметр — дело нелегкое

Поучаствовать в стрельбах приехал и главный полицейский края — генерал-майор полиции Александр Речицкий. Поприветствовав подчиненных и журналистов, глава краевого МВД и сам пострелял. И не только из автомата.

Глава краевого МВД и из автомата может цель поразить
И из пистолета Макарова
Пример всему составу

Конечно, до профессиональных стрелков большинству журналистов далеко. Все-таки наше оружие — слово. Но каждый на стрельбах постарался показать лучший результат и хотя бы немного, но почувствовал себя сотрудником органов внутренних дел.

Валя Котляр специально для Newslab

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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