«Время пострелять»: как красноярские журналисты вместе с полицейскими взяли в руки оружие

Владение оружием — один базовых навыков сотрудника правоохранительных органов. Дважды в месяц в подразделениях МВД проводят стрельбы — на полигоне или в тире. В преддверии Дня полиции проверить навык стрельбы пригласили и красноярских журналистов. Сложно ли выдавать одиночные из Калашникова — узнавал корреспондент Newslab.

Ко Дню полиции — его отмечают 10 ноября, красноярский главк МВД проводит традиционную встречу с журналистами. Отчеты о раскрытых преступлениях, ответы на актуальные вопросы, предложения и замечания — всё это на пресс-конференциях. А в этом году дата проведения совпала с полицейскими стрельбами — отработкой навыка владения оружием на спецполигоне. Полиция любезно пригласила красноярских смишников попробовать себя в роли стрелков.

Перед стрельбой все прошли инструктаж по обращению с оружием, а также правилам поведения на полигоне. Еще бы — стреляют ведь не холостыми, может и зацепить.

Пострелять на полигоне могли и мужчины, и женщины. И если для первых тема оружия хоть как-то знакома как минимум по школьным урокам ОБЖ и университетской подготовке, то для дам само устройство автомата Калашникова оказалось предметом сложным. Но хвала терпеливым инструкторам красноярского МВД — без вздохов и осуждения по несколько раз они учили обращаться с автоматом так, чтобы поразить только мишень.

В то же время сотрудники упражнялись не только в стрельбе, но и в метании гранаты.

«По регламенту мы проводим стрельбы два раза в месяц. Результаты каждого сотрудника заносятся в соответствующие журналы, после этого не сдавшие зачет сотрудники занимаются с инструкторами, посещают дополнительные занятия», — пояснил начальник отдела профессиональной подготовки ГУ МВД России по краю Андрей Туркин.

Поучаствовать в стрельбах приехал и главный полицейский края — генерал-майор полиции Александр Речицкий. Поприветствовав подчиненных и журналистов, глава краевого МВД и сам пострелял. И не только из автомата.

Конечно, до профессиональных стрелков большинству журналистов далеко. Все-таки наше оружие — слово. Но каждый на стрельбах постарался показать лучший результат и хотя бы немного, но почувствовал себя сотрудником органов внутренних дел.

Валя Котляр специально для Newslab