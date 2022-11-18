«Не просто сохранить, но и создать»: в Центральном парке Красноярска начали реставрацию исторической ограды

В красноярском Центральном парке продолжается реконструкция. Сейчас идут работы по обновлению входной группы. Не так давно здесь появились новые ворота, теперь на очереди — реставрация исторической ограды. Финансирование реновации главной зоны отдыха Красноярска полностью взял на себя РУСАЛ. Развитие инфраструктуры городов ответственности в приоритете социальной политики компании, принципы которой определил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Как проходит обновление культурного объекта — в фоторепортаже Newslab.

Изначально Центральный парк в Красноярске был обнесен обычным забором, одна часть была с деревянной решеткой, а с остальных сторон был высокий заплот — сплошная деревянная ограда.

В 1914 году на тогдашней Новобазарной площади (ныне площадь Революции) установили как раз ограду с железной решеткой и на каменном фундаменте. Общая протяженность — почти 500 метров. По углам были кирпичные столбы, прочие стойки сделаны из металла. Перед входом в парк находилась булыжная площадка, а вдоль ограды сада — каменные тротуары.

До наших дней дошла кованая решетка, которая отделяет сам парк от улицы Карла Маркса. Именно ее сейчас реставрируют.

«Мы производим реконструкцию и реставрацию забора Центрального парка. В нее входит реставрация кирпичной кладки и металлических экранов ограждения. Мы заказали исторический кирпич, который имеет несколько иные размеры, чем современный. Вычленяем сгнивший кирпич и меняем его на новый, который будет пропитан специальными составами. Металлические ограждения проходят пескоструйную и лазерную очистку и впоследствии красятся полимерными составами», — сказал представитель подрядчика на месте работ Игорь Горелов.

Обновленная решетка станет еще одним элементом, который вернет парку его исторический вид. Историческую ограду хотели целиком убрать в 1970 году — к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина: без нее памятник народному вождю просматривался лучше. Но все-таки забор решили оставить.

«Для нас очень важно было сохранить именно исторический вид элементов парка. Причем некоторые из них не просто нужно было сохранить, а еще и создать. Конечно, в случае с исторической оградой ее сохранения требовало в том числе законодательство. Но еще два проекта предусмотрены проектом реновации парка — это воссоздание вольно-пожарного общества, а также исторической беседки — как раз те утраченные объекты, которые мы воссоздадим по предложению проектировщиков», — подчеркнула директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛ Елена Южакова.

Работы на входной группе парка ведут без серьезных ограничений движения. Все перекрытия дорог осуществляются поэтапно, чтобы пешеходы могли пройти.

«Центральный парк вместе с площадью Революции и частично с фрагментом набережной входят в перечень объектов культурного наследия и являются достопримечательным местом. Историческое ограждение — элемент предмета охраны Центрального парка. Сейчас идет масштабный процесс преобразования парка, и в том числе ограждения. Вся необходимая документация и по данному объекту, и по парку в целом утверждена и согласована, работы ведутся в соответствии с требованиями», — отметила заместитель руководителя Службы по охране объектов культурного наследия Елена Бахарева.

Всего планируют заменить порядка 400 метров ограды. Решетка преобразится не только качественно, но и визуально. Цвет ее сменят на «зеленый мох», а вместо рассыпающего кирпича будет крупный и крепкий материал. Добавим, компания РУСАЛ вложит в благоустройство Центрального парка около 1 миллиарда рублей.

Реконструкция парка идет полным ходом, все работы идут в соответствии с планом. Компания РУСАЛ намерена вложить в благоустройство Центрального парка около 1 миллиарда рублей. Окончательные результаты плодотворной работы будут видны уже в 2025 году. Следить за реконструкцией парка можно в паблике «Центральный парк. Возрождение».

Интернет-газета Newslab