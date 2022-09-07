«Сначала демонтаж, затем и новая брусчатка»: в Красноярске началась реконструкция Центрального парка

Центральный парк Красноярска — одно из любимых мест отдыха горожан. Каждый хотя бы раз гулял по этим старым аллеям и кружился на аттракционах. И, конечно же, все мечтали о том, чтобы парк стал более современным и более удобным для посетителей. Этот час наконец-то настал — парк начинает меняться. Newslab побывал на историческом событии — начале ремонта и готов рассказать, что ждать красноярцам в ближайшее время.

С утра 6 сентября 2022 года у главного входа в Центральный парк Красноярска кипит работа. Экскаватор своим длинным ковшом «зачерпывает» старую брусчатку и забрасывает ее в кузов огромного самосвала. Рядом катается маленький «бобкэт», который тоже занимается погрузкой ставших ненужными бетонных кубиков.

Всё это — первые шаги в долгом пути, который предстоит пройти парку и красноярцам вместе с ним. Финансирование реновации главной зоны отдыха Красноярска полностью взял на себя РУСАЛ. Развитие инфраструктуры городов ответственности в приоритете социальной политики компании, принципы которой определил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Компания готова вложить в благоустройство центрального парка около 1 миллиарда рублей. Окончательный результат этой работы жители и гости города смогут увидеть в 2025 году.

По словам директора департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елены Южаковой, парк поделили на части, которые поочередно будут приводить в порядок, чтобы у людей оставалась возможность гулять в нем. Начать решили с «лица» — главного входа.

Первый этап работ выполняет муниципальное предприятие «Левобережный ДРСП». Его руководитель Андрей Давыдов рассказал, что его подчиненным до 1 ноября 2022 года предстоит переделать около 3 тысяч кв. м территории парка и пространства перед ним.

«Сначала идут демонтажные работы, потом будет меняться основание, электрооборудование и укладываться новая современная брусчатка. Гранитный бордюр мы поправим, почистим пескоструйкой и приведем в порядок вместе с подпорными стенками», — рассказал Андрей Давыдов.

Одно из самых приятных изменений — рабочие уже убрали забор с лицевой части парка. Он появился в 90-е годы, когда Центральный парк передали в аренду. Красноярцы часто критиковали это решение, но наличие ограждения объясняли необходимостью контролировать территорию и защищать ее от бродячих собак и вандалов. На свое место он уже не вернется.

«Парк будет открыт. Эта концепция специально обговаривалась, она понравилась членам жюри во время конкурса. В рамках этой открытости прямо на центральной аллее посетителей будут встречать качели. Здесь появятся скамейки для мам с детьми и людей старшего поколения. Это позволит прямо на входе в парк уже окунуться в атмосферу отдыха», — пояснила Елена Южакова.

Историческая решетка парка на ул Карла Маркса останется, более того ее реконструируют — это достопримечательность. В ближайшее время РУСАЛ определит подрядчика, который займется реставрацией ограды. Со стороны улицы Горького ограждение уберут, чтобы объединить пешеходное пространство с зоной отдыха.

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В следующем году подрядчики приступят к воссозданию с нуля исторических зданий — «царской беседки» и здания вольного пожарного общества. Одновременно с этим начнется перенос аттракционов в южную часть парка и посадки деревьев.

В следующем же году к реконструкции своих объектов планирует приступить и Красноярская детская железная дорога. В планах — строительство нового вокзала и платформ.

Долгожданная реконструкция парка стартовала. У всех, кто в ней задействован, есть понимание, что делается это не «для галочки», а для себя и собственных детей. На прогулку по обновленному парку мы отправимся уже в 2025 году. А пока будем внимательно следить за его реконструкцией. Новости обо всех этапах работ, интересные факты и эксклюзивная информация о реновации парка будут публиковаться в паблике «Центральный парк. Возрождение»