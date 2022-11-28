«Цифровая трансформация изменила всё»: как в Красноярске прошла конференция ИТ-специалистов

26 ноября на площадке «Дома кино» в Красноярске состоялась профессиональная ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC. Участниками мероприятия стали более 300 разработчиков, программистов, менеджеров проектов из 100 компаний, агентств и ИТ-студий. Некоторые из них приехали из других городов России. Спикеры делились опытом и наработками в программировании и цифровизации, которые являются сегодня приоритетными направлениями. Масштабное событие прошло при поддержке министерства цифрового развития Красноярского края, которое традиционно поддерживает это мероприятие.

Кто-то из айтишников — участников конференции, занимается разработкой мобильных приложений, веб-сайтов, торговых площадок. Другие ребята погружены в цифровизацию города, программы для промышленности, госструктур и обеспечения безопасности. В конференции приняли участие сотрудники ИТ-компаний города, студенты и старшеклассники. Для них это шанс пообщаться, завести новые знакомства и повысить свою квалификацию.

Программа конференции была поделена на два основных направления: front и back разработка. Докладчиками выступили практикующие разработчики. Среди спикеров — топы мировой и российской креативной веб-разработки — агентство Red Collar, компания Wemakefab, студия Chipsa, а также «Тинькофф», Атвинта, KozhinDev.

В этом году впервые в рамках конференции прошло награждение старшеклассников, которые приняли участие в региональном проекте «Уроки по повышению цифровой грамотности». Для школьников были проведены пять онлайн-уроков, по результатам которых определили ребят, которые лучше всех справились с заданием.

Министр цифрового развития края Николай Распопин рассказал старшеклассникам про возможности освоения новых цифровых профессий: «Цифровая трансформация шагнула далеко вперед, и в нашей жизни изменилось всё. Сегодня ни одна из сфер деятельности не представляет себя без ИТ-специалистов, которые нужны везде — как сельском хозяйстве, так и в архивном деле. В Красноярском крае цифровизация затронула практически все сферы, создано множество проектов — начиная от флота беспилотников и заканчивая такими производственными отраслями, как строительство. Сейчас мы делаем настоящее, а вам потом создавать будущее. Дерзайте!»

Один из организаторов конференции IT-сообщества dev2dev, проектный менеджер крупной компании Алексей Волков:

«В Красноярске всё это время мы развивали ИТ-сообщества, с 2014 года проводим конференции, приглашаем спикеров. Теперь наше мероприятие котируется на уровне страны — к нам едут из других городов. Например, из Кемерово приехали порядка 20 человек, из Томска, Абакана, Сочи, Воронежа, Москвы. К нам хотят ехать, и это радует, — рассказал Алексей. — Конференции проводим по абсолютно разным тематикам: дизайну, маркетингу, управлению, по различным разработкам, в том числе и мобильных приложений. Ребята собрались на одной площадке, чтобы поделиться опытом и пообщаться, обрести новые связи. Такой обмен повышает квалификацию всего сообщества в целом — уровень в рамках края у специалистов высокий».

«Мы делаем всё, чем сейчас пользуемся: разрабатываем сайты, мобильные приложения, — поделился один из организаторов встречи, представитель красноярской студии дизайна Chipsa Максим. — На таких конференциях ищем новые кадры для себя, потому что разработчиков хороших найти не так легко. Привлекаем молодежь, чтобы они приходили учиться и набираться опыта. И приглашаем их для трудоустройства в свою студию, которая занимается веб-разработками».

Спикер Иван Тельтевский из кемеровской компании «Мейк» выступил на конференции с темой «Укрощение WebGL: приемы и техники работы с анимациями и 3D», на примере оцифровки курорта «Шерегеш». В числе прочего занимается цифровизацией госструктур: «У нас сейчас есть тренд на цифровизацию: услуги от государства. И для того, чтобы это работало, нужна соответствующая ИТ-инфраструктура и сервис. Для понимания, правительству региона как госзаказчику необходимо развернуть несколько тысяч сайтов. Вот и придумываем, как сделать это так, чтобы было функционально и удобно людям, безопасно и устойчиво».

На вопрос, готовы ли наши ИТ-специалисты заместить всё зарубежное программное обеспечение, Иван ответил, что не видит в этом смысла. «Заместить всё — это тоже самое, что изобрести колесо. Есть зарубежные компании, которые работали над некоторыми разработками многие годы, и изобретать это заново не имеет смысла. Однако отказоустойчивость и определенный объем независимости — это, конечно, нужно, над этим все и работаем. Перспективы есть, всё движется в правильном направлении».

Владимир работает в РУСАЛЕ, он привел на конференцию молодых студентов: «РУСАЛ вкладывает в обучение подрастающего поколения большие средства. Студенты совместного с СФУ проекта параллельно получают второе высшее образование в области ИТ-технологий. Мы готовим себе смену. РУСАЛ планирует цифровизировать всё производство. В основном это установка датчиков для управления производством — от самого нижнего уровня, например датчики температуры на ваннах, до расчетов зарплаты и прочее. Сейчас в цехах уже намного меньше людей и в планах — переход на безлюдное производство во вредных цехах».

Айтишники отметили, что Россия впереди всех в сфере финтеха (банковские приложения):

«Если вы приедете в Европу или Азию, то будете неприятно удивлены тем, что там несовершенные банковские приложения. В сравнении с тем же приложением известного „зеленого“ банка, ими пользоваться просто невозможно. У нас даже не очень богатые банки делают крутые приложения. Это связано с тем, что сложилась такая культура. Если говорить про языки программирования, то здесь впереди американцы. Цифра сейчас везде. И наша задача делать цифровую трансформацию ради того, чтобы были реальные, важные, полезные дела».

Интернет-газета Newslab



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