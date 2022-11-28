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«Цифровая трансформация изменила всё»: как в Красноярске прошла конференция ИТ-специалистов

«Цифровая трансформация изменила всё»: как в Красноярске прошла конференция ИТ-специалистов

Newslab.ru
28.11.2022
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Кто-то из айтишников — участников конференции, занимается разработкой мобильных приложений, веб-сайтов, торговых площадок. Другие ребята погружены в цифровизацию города, программы для промышленности, госструктур и обеспечения безопасности. В конференции приняли участие сотрудники ИТ-компаний города, студенты и старшеклассники. Для них это шанс пообщаться, завести новые знакомства и повысить свою квалификацию.

ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC в Красноярске
ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC в Красноярске
ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC в Красноярске
ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC в Красноярске
ИТ-конференция DEV2DEV CHIPEC в Красноярске

Программа конференции была поделена на два основных направления: front и back разработка. Докладчиками выступили практикующие разработчики. Среди спикеров — топы мировой и российской креативной веб-разработки — агентство Red Collar, компания Wemakefab, студия Chipsa, а также «Тинькофф», Атвинта, KozhinDev.

В этом году впервые в рамках конференции прошло награждение старшеклассников, которые приняли участие в региональном проекте «Уроки по повышению цифровой грамотности». Для школьников были проведены пять онлайн-уроков, по результатам которых определили ребят, которые лучше всех справились с заданием.

Будущие программисты
Будущие программисты
Будущие программисты
Будущие программисты

Министр цифрового развития края Николай Распопин рассказал старшеклассникам про возможности освоения новых цифровых профессий: «Цифровая трансформация шагнула далеко вперед, и в нашей жизни изменилось всё. Сегодня ни одна из сфер деятельности не представляет себя без ИТ-специалистов, которые нужны везде — как сельском хозяйстве, так и в архивном деле. В Красноярском крае цифровизация затронула практически все сферы, создано множество проектов — начиная от флота беспилотников и заканчивая такими производственными отраслями, как строительство. Сейчас мы делаем настоящее, а вам потом создавать будущее. Дерзайте!»

Участниками мероприятия стали представители (справа налево) красноярского отделения Банка России Александр Шатков, департамента инноваций АО «Национальная система платежных карт» Александр Полудницин (ОНЛАЙН), а также руководители красноярского филиала «Билайн» Андрей Калугин и Центра цифрового развития строительной отрасли Александр Усачев
Министр края Николай Распопин подчеркнул важность подготовки молодых кадров и отметил, что существует порядка 300 ИТ-специальностей
Руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли Александр Усачев: «В строительстве многое поменялось. Сейчас дома перед строительством проектируют в компьютерном виде. Причем не только трехмерную модель дома, а дома со всеми коммуникациями. Каждая труба, каждый провод закладываются на стадии проекта при моделировании. Сейчас Красноярский край является одним из лидеров цифрового строительства»
По результатам викторины призы ожидали еще пятерых участников.
Победители-старшеклассники с министром
Одна из победительниц получала поздравления онлайн

Один из организаторов конференции IT-сообщества dev2dev, проектный менеджер крупной компании Алексей Волков:

«В Красноярске всё это время мы развивали ИТ-сообщества, с 2014 года проводим конференции, приглашаем спикеров. Теперь наше мероприятие котируется на уровне страны — к нам едут из других городов. Например, из Кемерово приехали порядка 20 человек, из Томска, Абакана, Сочи, Воронежа, Москвы. К нам хотят ехать, и это радует, — рассказал Алексей. — Конференции проводим по абсолютно разным тематикам: дизайну, маркетингу, управлению, по различным разработкам, в том числе и мобильных приложений. Ребята собрались на одной площадке, чтобы поделиться опытом и пообщаться, обрести новые связи. Такой обмен повышает квалификацию всего сообщества в целом — уровень в рамках края у специалистов высокий».

«Мы делаем всё, чем сейчас пользуемся: разрабатываем сайты, мобильные приложения, — поделился один из организаторов встречи, представитель красноярской студии дизайна Chipsa Максим. — На таких конференциях ищем новые кадры для себя, потому что разработчиков хороших найти не так легко. Привлекаем молодежь, чтобы они приходили учиться и набираться опыта. И приглашаем их для трудоустройства в свою студию, которая занимается веб-разработками».

Один из организаторов встречи, представитель красноярской студии дизайна Chipsa Максим и Спикер Иван Тельтевский из кемеровской компании «Мейк»
Один из организаторов конференции IT-сообщества dev2dev, проектный менеджер крупной компании Алексей Волков

Спикер Иван Тельтевский из кемеровской компании «Мейк» выступил на конференции с темой «Укрощение WebGL: приемы и техники работы с анимациями и 3D», на примере оцифровки курорта «Шерегеш». В числе прочего занимается цифровизацией госструктур: «У нас сейчас есть тренд на цифровизацию: услуги от государства. И для того, чтобы это работало, нужна соответствующая ИТ-инфраструктура и сервис. Для понимания, правительству региона как госзаказчику необходимо развернуть несколько тысяч сайтов. Вот и придумываем, как сделать это так, чтобы было функционально и удобно людям, безопасно и устойчиво».

На вопрос, готовы ли наши ИТ-специалисты заместить всё зарубежное программное обеспечение, Иван ответил, что не видит в этом смысла. «Заместить всё — это тоже самое, что изобрести колесо. Есть зарубежные компании, которые работали над некоторыми разработками многие годы, и изобретать это заново не имеет смысла. Однако отказоустойчивость и определенный объем независимости — это, конечно, нужно, над этим все и работаем. Перспективы есть, всё движется в правильном направлении».

Один из докладчиков работал над определенной технологией 1,5 года. Пробовал, собирал ошибки, исправлял. Теперь он готов делиться своей наработкой и передать свой опыт
Владимир (справа) работает в РУСАЛЕ, привел на конференцию молодых студентов

Владимир работает в РУСАЛЕ, он привел на конференцию молодых студентов: «РУСАЛ вкладывает в обучение подрастающего поколения большие средства. Студенты совместного с СФУ проекта параллельно получают второе высшее образование в области ИТ-технологий. Мы готовим себе смену. РУСАЛ планирует цифровизировать всё производство. В основном это установка датчиков для управления производством — от самого нижнего уровня, например датчики температуры на ваннах, до расчетов зарплаты и прочее. Сейчас в цехах уже намного меньше людей и в планах — переход на безлюдное производство во вредных цехах».

Айтишники отметили, что Россия впереди всех в сфере финтеха (банковские приложения):

«Если вы приедете в Европу или Азию, то будете неприятно удивлены тем, что там несовершенные банковские приложения. В сравнении с тем же приложением известного „зеленого“ банка, ими пользоваться просто невозможно. У нас даже не очень богатые банки делают крутые приложения. Это связано с тем, что сложилась такая культура. Если говорить про языки программирования, то здесь впереди американцы. Цифра сейчас везде. И наша задача делать цифровую трансформацию ради того, чтобы были реальные, важные, полезные дела».

Интернет-газета Newslab

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Распопин Николай Александрович
Распопин Николай Александрович
Министр цифрового развития и связи Красноярского края

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