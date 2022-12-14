Вот уже более 10 лет в преддверии Нового года компания РУСАЛ проводит благотворительный Новогодний Марафон: сотрудники объединяются в волонтёрские команды и помогают подопечным социальных учреждений подготовиться к празднику. В этом году марафон стартовал традиционно в начале декабря. Newslab побывал на праздничной встрече волонтёров с пожилыми людьми из социального пансионата и узнал, как прошла эта встреча.

Участники волонтёрского движения уже не первый раз приходят поддержать пожилых людей. В этот визит они подготовили небольшую тематическую новогоднюю программу, чтобы создать атмосферу грядущего праздника. Ребята, переодевшись в героев праздника — Деда Мороза и Снегурочку, проводили конкурсы и викторины.

Еще одна команда корпоративных волонтёров организовала мастер-класс по изготовлению новогодних карнавальных масок для ребят из детского дома «Самоцветы». Этот детский дом — подшефное учреждение, волонтёры знакомы с ребятами по проекту «Полдень». Этот проект тоже является частью системной программы по развитию корпоративного волонтёрства. Вместе с добровольцами подростки из детских домов играют в сюжетно-ролевые игры по социализации, профориентации и социальной адаптации.

Новогодний благотворительный Марафон РУСАЛа «Верим в чудо! Творим чудо!» — ежегодная волонтёрская акция, целью которой является укрепление системного сотрудничества Компании с социальными учреждениями. В этом году участниками акции стали команды корпоративных волонтёров из 21 города, в том числе и Красноярска.

«В течение года мы проводили много мероприятий для наших волонтеров, в том числе и образовательных. В частности, все желающие прошли „Школу волонтёра“, мы приглашали специалистов рассказывать о том, как заниматься социальным проектированием, приглашали психологов, которые говорили об особенностях общения с детьми с опытом сиротства — рассказала Ирина Билай, руководитель PR-направления Центра социальных программ РУСАЛа. — А сейчас, в преддверии Нового года, хотелось бы, чтобы волонтеры почувствовали и приближение праздника, погрузились в среду и прониклись атмосферой в социальных учреждениях, прониклись ею, и, возможно, у них появятся новые идеи для совместных будущих проектов с нашими подшефными учреждениями».

Девиз марафона 2022 года — «Внимание — лучший подарок!». Организаторы подчеркивают, что развитие готовности волонтеров регулярно уделять свое личное время, делиться вниманием с теми, кому нужна помощь и поддержка, постоянно, а не эпизодически, являются ключевой целью марафона.

Волонтёр Вера Задворных приехала к подшефным после ночной смены и надеется днем поспать, потому что следующая смена — тоже ночная. Девушка работает контролером продукции цветной металлургии. В 20 лет Вера пришла работать на Красноярский алюминиевый завод и почти сразу стала заниматься волонтёрством. А до этого помогала нуждающимся, пока училась в техникуме.

«Для меня помощь — как отдушина, хочется какую-то пользу приносить. В основном участвую в мероприятиях, которые связаны с пожилыми людьми или детьми. Хожу помогать в школу, где особенные дети занимаются адаптивным футболом. Я волонтер, который помогает этим деткам. Показываю, объясняю, что-то нужно принести, убрать, помочь — в этом заключается мое участие. И если детям требуется в основном помощь, то в пансионате пожилым людям нужна поддержка и общение. С детьми надо больше разговаривать, а здесь больше слушать. В прошлом году гуляли с бабушкой, которая долго не выходила на улицу. Люди ждут, когда мы снова приедем».

​Анатолий Нестеров, веселый Дед Мороз, на предприятии работает электромонтером, а в обычной жизни помогает везде и всем: «Давно участвую во всех волонтерских мероприятиях. Когда обращаются за помощью, всегда помогаю. Сажаем деревья, убираем мусор. В пандемию развозил врачей, так как жил рядом с поликлиникой, оказывал помощь, кому нужна была. Третий год перед Новым годом надеваю костюм Деда мороза, сажусь в авто и еду поздравлять детей сотрудников и подшефных в социальных учреждениях».

​Мария Белер — оператор сервисного центра одного из предприятий РУСАЛа, специалист технической поддержки. На празднике она помощница Деда Мороза — Снегурочка, а про волонтерскую деятельность узнала пару лет назад и вовлеклась:

«Волонтёрство — желание добровольное и душевное. Раньше у меня были свои увлечения, и особо не задумывалась о волонтёрстве. В соцсетях не сидела, но, оказывается, очень много информации про волонтерство именно в соцсетях. Там и узнала для себя новое, можно было очень давно этим заниматься. С началом волонтерской деятельности я увидела, что есть много душевных людей, готовых помогать. Это подстегивает в эмоциональном плане. Даже если у тебя что-то не получается или устала, думаешь: я же не одна такая. Собираешься с силами и идешь дальше».

«В новогоднем марафоне наша команда сохранила свой состав с прошлого года. Первый раз в пансионате мы гуляли с желающими, помогали им выйти на улицу, ведь на колясках людям все равно тяжело передвигаться. Прошлись по этажу, поговорили, предложили людям помощь — они согласились. Потом украшали вход в пансионат. Было без излишеств и мишуры — на стеклах по трафаретам рисовали снежинки, при этом сохраняя обзор для охраны. От администрации пансионата нам передали самые теплые отзывы, им очень понравилось. В этом году тоже будем украшать», — поделилась эмоциями волонтер РУСАЛа Мария Белер.

Отметим, за всю историю проекта с 2011 года участниками проекта стали более 22 тысяч волонтеров, которые своими силами провели 5730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+». Организатором акции выступает благотворительный фонд РУСАЛа «Центр социальных программ», созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

Ирина Егорова специально для Newslab