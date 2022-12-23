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«Это дело для души»: фоторепортаж с открытия нового креативного пространства «Индустрия» в Красноярске

«Это дело для души»: фоторепортаж с открытия нового креативного пространства «Индустрия» в Красноярске

Newslab.ru
23.12.2022
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Креативное пространство «Индустрия» в Красноярске открыли в центре города в здании креативного кластера «Квадрат» по ул. Ады Лебедевой, 93в.

Креативное пространство «Индустрия» в Красноярске открыто Сибирским институтом развития креативных индустрий. На площади 210 кв. метров можно купить украшения, предметы декора, одежду или вкусные пряники и дары сибирской тайги. «Индустрия» находится в удобном месте — в центре города в здании креативного кластера «Квадрат» по ул. Ады Лебедевой, 93в.

Креативное пространство «Индустрия» работает ежедневно с 9:00 до 21:00.
В числе первых гостей нового креативного пространства был министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Тематическая выставка «Снег». Красноярская художница Анастасия Рыбакова написала одну из картин за несколько дней до выставки.
Шоурум одежды от сибирских дизайнеров.
Деревянные работы Семена Ключанцева привлекли внимание гостей.

«Креативное пространство — это мера поддержки для креативного бизнеса региона, цель которой — продвижение местных брендов. В Красноярском крае много креаторов, производящих интересные товары, какие-то из них даже уникальны. Периодически красноярцы или гости города задумываются над покупкой именно локальных брендов, но зачастую не знают, где их приобрести. Теперь они будут собраны в одном месте. Пространство будет также использоваться для выставок и обучения. Начинаются различные мероприятия. Поэтому обязательно участвуйте, приходите погружаться в атмосферу творчества и, конечно, покупать продукцию наших креаторов со всего края», — рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

В шоуруме представлены местные бренды одежды, аксессуаров, мебели, косметики, декора, продуктов питания, изделий из кожи, а также работы художников. Среди них украшения Element Soul, очки brevno, парфюмерия для дома «Культура света», корнеотерапевтическая косметика FLOREMI, продукты «Вкус тайги» и «Сибирский сувенирный пряник», деревянные изделия мастерской Zastrug furniture и светильники от Mana Fabric. А на стенах выставочного пространства расположились картины зимней тематики художницы Анастасии Рыбаковой.

В «Индустрии» можно приобрести не только одежду от местных дизайнеров, но и изделия из керамики ручной работы...
Авторские свечи.
Необычную посуду.
Мыло.
Декоративную косметику.
И даже оригинальные очки в деревянной оправе.

Дизайнер Анита Лескова, автор одного из брендов одежды, представленного в «Индустрии», училась в московском институте индустрии моды и, приехав в Красноярск, открыла свою мастерскую пошива одежды.

Дизайнер одежды Анита Лескова представила пальто из шерсти, цветные кружочки на нем пришиты вручную.
На рубашке из хлопка, начиная от воротничка и заканчивая вышивками и декором на спинке, изображена история любви...
И даже подпись — тоже о любви.

«У нас своя лаборатория дизайнерской одежды: создаем новые авторские вещи с эксклюзивным кроем, оттачиваем посадку и производим все это в премиальном пошиве. Это дело для души, — поделилась Анита. — Я создаю одежду для лучшего дня нашей жизни. Чтобы женщина чувствовала себя особенной, при этом сохраняя свою индивидуальность. Когда ты эту вещь носишь, ощущения непередаваемые. Особенно когда все делаешь с любовью и профессионализмом — от идеи до создания образа. Важное значение имеет отточенность всех линий, лекал и пропорций, а премиальный пошив отличается особой аккуратностью не только снаружи, но и изнутри».

В креативном пространстве «Индустрия» можно не только приобрести эксклюзивную вещь, но и оценить картины красноярских художников.
Впрочем, изделия от местных брендов настолько самобытные, что их можно смело называть произведениями искусства.
Каждый представленный здесь предмет никого не оставляет равнодушным.
Самое сложное — сделать выбор...

Красноярец Ярослав Буйлов организовал компанию Mana Fabric и делает светильники из дерева. Мастерская находится в кластере «Квадрат».

«Я работаю по своей специальности — художественная технология обработки материалов. Для диплома делал светильник в стиле Тиффани из стекла и олова, — рассказывает Ярослав. — Мне понравилось, увлекся и начал развивать это направление. Сначала изготовление светильников было как хобби, но уже 2 года делаю их постоянно. Бизнес уже приносит небольшой доход, — рассказал Ярослав. — Светильники хорошо продаются в Москве, Питере, через маркетплейс ремесленных товаров даже за рубежом, но найти свою аудиторию в Красноярске — очень сложный процесс. Сибирский институт развития креативных индустрий помог выставить на продажу мои изделия в Красноярске».

Ярослав Буйлов работает в дизайн-студии светильников «Мана Фабрик».
Светильники из натуральных материалов.

Ассортимент креативного пространства планируют обновлять каждые три месяца. Отбор производителей проходит на конкурсной основе. Учитываются проработанность идеи креативного продукта, его актуальность, новизна и уникальность, а также уровень воздействия на экономическую, общественную, образовательную, культурную, городскую, окружающую среду региона. Товары, выставленные в «Индустрии», можно посмотреть и в онлайн-шоуруме.

Дизайнер украшений Елена Павлюкова, бренд Element Soul.
Концепция бренда — соединить первозданность природы, минералы, древние окаменелости с металлом — серебром. В основе этих коллекций лежит концепция: «Жесткость нашего индустриального мира, которая накладывает отпечаток на эту первозданную природу».

Напомним, Сибирский институт развития креативных индустрий создан для системной поддержки и продвижения креативного бизнеса в Красноярском крае. Это единый центр, объединяющий власть, бизнес, образование, культуру, жителей и креативное сообщество региона. Институт развития помогает существующим проектам креативного бизнеса выходить на новые рынки, а новым дает старт и продвижение. Организация работает как с уже опытными предпринимателями, так и с начинающими, у кого только появилась идея креативного бизнеса.

Реклама. АНО Сибирский институт развития креативных индустрий
ОГРН: 1222400007500, Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр. 4, оф. 302

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