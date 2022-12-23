«Это дело для души»: фоторепортаж с открытия нового креативного пространства «Индустрия» в Красноярске

В Красноярске открылось новое креативное пространство с шоурумом сибирских брендов. Здесь можно купить эксклюзивные товары местных мастеров, работает выставка красноярских художников, запланированы разные обучающие и творческие мероприятия. Креативное пространство неслучайно открылось именно к новогодним праздникам — это уникальная возможность приобрести подарки и с пользой провести длинные выходные. О сибирских брендах, творческих людях и креативе — в фоторепортаже Newslab.

Креативное пространство «Индустрия» в Красноярске открыто Сибирским институтом развития креативных индустрий. На площади 210 кв. метров можно купить украшения, предметы декора, одежду или вкусные пряники и дары сибирской тайги. «Индустрия» находится в удобном месте — в центре города в здании креативного кластера «Квадрат» по ул. Ады Лебедевой, 93в.

«Креативное пространство — это мера поддержки для креативного бизнеса региона, цель которой — продвижение местных брендов. В Красноярском крае много креаторов, производящих интересные товары, какие-то из них даже уникальны. Периодически красноярцы или гости города задумываются над покупкой именно локальных брендов, но зачастую не знают, где их приобрести. Теперь они будут собраны в одном месте. Пространство будет также использоваться для выставок и обучения. Начинаются различные мероприятия. Поэтому обязательно участвуйте, приходите погружаться в атмосферу творчества и, конечно, покупать продукцию наших креаторов со всего края», — рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

В шоуруме представлены местные бренды одежды, аксессуаров, мебели, косметики, декора, продуктов питания, изделий из кожи, а также работы художников. Среди них украшения Element Soul, очки brevno, парфюмерия для дома «Культура света», корнеотерапевтическая косметика FLOREMI, продукты «Вкус тайги» и «Сибирский сувенирный пряник», деревянные изделия мастерской Zastrug furniture и светильники от Mana Fabric. А на стенах выставочного пространства расположились картины зимней тематики художницы Анастасии Рыбаковой.

Дизайнер Анита Лескова, автор одного из брендов одежды, представленного в «Индустрии», училась в московском институте индустрии моды и, приехав в Красноярск, открыла свою мастерскую пошива одежды.

«У нас своя лаборатория дизайнерской одежды: создаем новые авторские вещи с эксклюзивным кроем, оттачиваем посадку и производим все это в премиальном пошиве. Это дело для души, — поделилась Анита. — Я создаю одежду для лучшего дня нашей жизни. Чтобы женщина чувствовала себя особенной, при этом сохраняя свою индивидуальность. Когда ты эту вещь носишь, ощущения непередаваемые. Особенно когда все делаешь с любовью и профессионализмом — от идеи до создания образа. Важное значение имеет отточенность всех линий, лекал и пропорций, а премиальный пошив отличается особой аккуратностью не только снаружи, но и изнутри».

Красноярец Ярослав Буйлов организовал компанию Mana Fabric и делает светильники из дерева. Мастерская находится в кластере «Квадрат».

«Я работаю по своей специальности — художественная технология обработки материалов. Для диплома делал светильник в стиле Тиффани из стекла и олова, — рассказывает Ярослав. — Мне понравилось, увлекся и начал развивать это направление. Сначала изготовление светильников было как хобби, но уже 2 года делаю их постоянно. Бизнес уже приносит небольшой доход, — рассказал Ярослав. — Светильники хорошо продаются в Москве, Питере, через маркетплейс ремесленных товаров даже за рубежом, но найти свою аудиторию в Красноярске — очень сложный процесс. Сибирский институт развития креативных индустрий помог выставить на продажу мои изделия в Красноярске».

Ассортимент креативного пространства планируют обновлять каждые три месяца. Отбор производителей проходит на конкурсной основе. Учитываются проработанность идеи креативного продукта, его актуальность, новизна и уникальность, а также уровень воздействия на экономическую, общественную, образовательную, культурную, городскую, окружающую среду региона. Товары, выставленные в «Индустрии», можно посмотреть и в онлайн-шоуруме.

Напомним, Сибирский институт развития креативных индустрий создан для системной поддержки и продвижения креативного бизнеса в Красноярском крае. Это единый центр, объединяющий власть, бизнес, образование, культуру, жителей и креативное сообщество региона. Институт развития помогает существующим проектам креативного бизнеса выходить на новые рынки, а новым дает старт и продвижение. Организация работает как с уже опытными предпринимателями, так и с начинающими, у кого только появилась идея креативного бизнеса.

Реклама. АНО Сибирский институт развития креативных индустрий

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