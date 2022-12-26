«Задора и радости хватит надолго!»: в Красноярске прошел новогодний карнавал для особых детей

В Красноярске в минувшие выходные прошел традиционный новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сцену Большого концертного зала вышли герои любимых мультфильмов, лучшие детские творческие коллективы и, конечно же, Дед Мороз. Масштабное мероприятие — его зрителями стали около 1 500 человек — организовала и провела Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит»). Одним из партнеров праздника ежегодно выступает СУЭК.

Для юных зрителей в этот день выступили юные артисты — вокальные, танцевальные и акробатические коллективы города. В исполнении солистов студии «Волшебный микрофон» прозвучали добрые хиты, которые помнят родители пришедших на праздник ребят — спустя годы эти песни всё так же учат любви, взаимопомощи, честности и порядочности.

А малышам было интересно наблюдать за развитием сказочного сюжета на сцене, где добро всегда побеждает зло. После сказочного представления всех юных зрителей ждали большие подарки, а тем, кто прийти в этот день не смог — подарки обязательно вручат в другой день.

Дети с инвалидностью, пришедшие на карнавал, учатся в самых разных учреждениях города — в коррекционных школах, интернатах, в обществе слепых и других социальных учреждениях. Пришли также и их родители, которые ухаживают за своими детьми и много времени проводят с ними дома. Для таких ребятишек и их мам такой большой праздник — действительно важное событие.

Красноярка Любовь привезла на праздник своего младшего сына Диму, который с рождения страдает ДЦП.

«В прошлом году нам очень понравилось, был замечательный праздник — выступали очень талантливые дети. Поэтому приехали на новогодний карнавал снова, — поделилась мама Димы Лебедева. — Сейчас я домохозяйка, ухаживаю за сыном, а вообще я творческий человек и отработала 14 лет в Доме культуры. Сложно не работать, но поняла, что мой ребенок — это то, в чем я смогу себя проявить. Мы стараемся его поставить на ноги, лечимся. По дому передвигается сам, а так ходим за ручку».

Любовь 4 года возила мальчика в обычную школу, но за это время там так и не поставили пандус и пришлось перейти на дистанционное обучение. В обучении по скайпу тоже есть свои плюсы — преподаватель в режиме онлайн один на один рассказывает ученику предмет и лично проверяет усвоение знаний. Да и 11-летнему Диме так больше нравится: «Дистанционно учиться лучше, потому что утром никуда не надо собираться. Я ударник. По математике было спорно — „3“ или „4“. Сегодня утром итоговую контрольную написал на хорошо, и вышло за четверть „4“. Люблю играть в компьютерные игры, онлайн играю со старшим братом и хочу стать профессиональным геймером и участвовать в турнирах».

Татьяна — мама 12-летней Лизы. Лиза обучается дома, но закреплена за классом в обычной школе, и по возможности Татьяна старается возить дочь в школу, для социальной адаптации.

«Одноклассники нередко помогают Лизе, в том числе и коляску поддерживают, в этом плане молодцы, — поделилась Татьяна. — Такие красивые мероприятия стараемся посещать, но получается не всегда. Лиза ходит по дому с поддержкой, а на длительные расстояния удобнее передвигаться на коляске. Колясочникам везде сложно — начиная с парковки. И постоянно требуется реабилитация — врачи прогнозов не дают, все зависит от индивидуальных возможностей».

У девочки есть мечта — стать сурдопедагогом. «Нравится ходить в школу, но иногда лучше дома сидеть, потому что в школе громко. Не слышно половину информации, которую говорят, — рассказала Лиза. — В школе хорошо учусь. По математике только четверка, остальные оценки — пятерки. Из предметов больше всего нравятся английский язык, русский и информатика».

«За 24 года существования организации „Щит“ мы провели множество мероприятий, которые направлены на социальную реабилитацию детей с ОВЗ, — рассказала руководитель КРООПДИ „Щит“ Надежда Куликова. — Дети приходят, радуются, веселятся, получают удовольствие, и потом этого задора им хватает на долгое время — и звонят, и делятся между собой, какие у кого конфеты были и какие песни слушали. Много лет мы работаем с СУЭК, и в таких больших мероприятиях они нам очень помогают».

Карнавал для детей с ОВЗ и воспитанников специализированных учреждений (интернатов) Красноярского края — не единственный совместный проект КРООПДИ «Щит» и СУЭК. Дружба благотворительной организации и угольщиков продолжается уже более 10 лет. Летом угольная компания организует для особых детей загородный фестиваль «От сердца к сердцу» и однодневные круизы по Енисею.

Один из крупнейших совместных проектов стал социально-творческий проект «Пусть всегда буду Я!», где дети-инвалиды демонстрируют свои таланты на большой сцене вместе с профессиональными исполнителями. Проект ежегодно собирает до 600 участников на сцене и около 1 500 – в зале. В 2022 году гостем проекта был певец и блогер Хабиб.

Ирина Егорова специально для Newslab