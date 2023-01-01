«Сказочно-скромно»: как жизнь на главной ёлке Красноярска?

2022-й изменил многое. Да, красноярская ёлка всё также стоит на восточной стороне острова Татышева и остаётся самой высокой в стране. Но настроение в этом году — серьёзнее, а украшения — скромнее. Утром 31 декабря Newslab побывал в главном ледовом городке и вот что увидел.

Тема городка, в котором Красноярск встречает 2023-й, — символы России. Здесь можно найти ледяные валенки и балалайку, печь и самовар, матрёшку с тарелкой блинов и снеговика с клюшкой. На месте и сказочные герои — Дед Мороз со Снегурочкой, заяц, медведь. Рядом — ледяные суслики, ёлочные игрушки, поздравления и признания в любви к городу и парку.

Власти обещали, что празднование будет сдержанным, — это сказалось и на оформлении городка. В нём 7 горок — примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. Из них три — трёхметровые, достаточно высокие, чтобы заинтересовать и взрослых. Скульптур по счёту 14, а по ощущениям — не так уж и много: городок кажется более пустым, чем бывало.

Нет ни сцены для выступлений, ни экрана для трансляции поздравлений. Отменили праздничный фейерверк. В целом на новогодних торжествах мэрия планирует сэкономить 7 млн рублей. Эти деньги направят на поддержку красноярцев — участников СВО и их семей.

Но детям — главным гостям, для которых и строился городок, — развлечения по нраву: лёд на горках свежий, скользкий, катиться по нему легко. А что еще нужно для веселого похода на ёлку?

Однако самое важное — не лёд в городке, а тепло в сердце. Приходите на ёлку с близкими — детьми, родителями, друзьями, цените время, проведенное с ними. С Новым годом!

Ваш Newslab