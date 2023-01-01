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«Сказочно-скромно»: как жизнь на главной ёлке Красноярска?

«Сказочно-скромно»: как жизнь на главной ёлке Красноярска?

Newslab.ru
01.01.2023
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Красноярск сдержанно отмечает праздник

Тема городка, в котором Красноярск встречает 2023-й, — символы России. Здесь можно найти ледяные валенки и балалайку, печь и самовар, матрёшку с тарелкой блинов и снеговика с клюшкой. На месте и сказочные герои — Дед Мороз со Снегурочкой, заяц, медведь. Рядом — ледяные суслики, ёлочные игрушки, поздравления и признания в любви к городу и парку.

Ларёчники наготове, в воздухе витает запах шашлыка и кофе
Продавцы ледянок и других праздничных аксессуаров раскладывают товар
Ледяные напоминания не дадут забыть, где вы находитесь
В этой ледяной скульптуре весь Татышев: прогулки, спорт, свежий воздух
Зайчик, традиционный персонаж русских сказок и символ 2023 года по Восточному календарю, встречается то тут, то там
Кое-где расставлены ледяные фотофигуры

Власти обещали, что празднование будет сдержанным, — это сказалось и на оформлении городка. В нём 7 горок — примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. Из них три — трёхметровые, достаточно высокие, чтобы заинтересовать и взрослых. Скульптур по счёту 14, а по ощущениям — не так уж и много: городок кажется более пустым, чем бывало.

Нет ни сцены для выступлений, ни экрана для трансляции поздравлений. Отменили праздничный фейерверк. В целом на новогодних торжествах мэрия планирует сэкономить 7 млн рублей. Эти деньги направят на поддержку красноярцев — участников СВО и их семей.

Дед Мороз и Снегурочка на своих рабочих местах — у подножья ёлки
Ёлку охраняет полиция и частное агентство. Удобства рядом. Всё для людей!
Небольшой ледяной лабиринт, как и в прошлые годы, готов радовать малышей
Эта композиция, видимо, призвана добавить северного колорита
А тут, на праздничной периферии, молча грустит одинокая фотогармонь

Но детям — главным гостям, для которых и строился городок, — развлечения по нраву: лёд на горках свежий, скользкий, катиться по нему легко. А что еще нужно для веселого похода на ёлку?

Похоже, если на горке нет оператора — она считается закрытой, кататься без присмотра нельзя
На этой горочные операторы уже работают — вход открыт
Лёд на свежепостроенных горках гладкий и ровный
Снега этой зимой маловато, вероятно, вокруг горок скоро его окончательно вытопчут
Зайдите на главную городскую ёлку — добавьте живинки началу 2023-го

Однако самое важное — не лёд в городке, а тепло в сердце. Приходите на ёлку с близкими — детьми, родителями, друзьями, цените время, проведенное с ними. С Новым годом!

Ваш Newslab

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