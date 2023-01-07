«Будем молить о мире и тишине»: как красноярцы отмечали Рождество в храме

В ночь с 6 на 7 января в красноярских храмах прошли ночные Рождественские службы. Празднование в храме Рождества Христова на улице Щорса, 44а, возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который совершил благодарственное молебное пение к Господу Богу и Божественную литургию. Newslab побывал на ночной службе и поговорил с верующими красноярцами.

Перед началом Литургии владыка Пантелеимон по традиции обратился к верующим с архипастырским словом и возглавил крестный ход вокруг храма.

«Наше время дало нам страшный вызов — мы испытываем тревогу, скорбь и печаль, — обратился к пришедшим Пантеилимон. — Мы не можем быть равнодушными, когда весь наш народ, вся наша страна поднялась на борьбу со злодейством, с фашизмом, с бандитизмом, бандеровщиной, когда древняя русская земля, святая благословенная купель Христианства, охвачена болью, страданием и разрушениями. И мы просим у Господа помощи и мудрости государству нашему, мира и тишины в нашей стране».

«Молясь о нашем воинстве, о нашей власти, о государстве, друг о друге, мы призваны положиться на Господа и всё делать духовное, чтобы восторжествовала истина, правда и мир.... Рождество Христово — начало новой жизни, начало обновления. Будем молить Господа о мире, о тишине, о вечном мире святой Руси, и будем преданы вере православной, отчизне своей и праведности во Христе Иисусе»

Три красноярки — и все три — Татьяны, подруги. По заведенной традиции они собираются вместе и каждый год идут на Рождество в храм.

«Рождество — это священный праздник, который олицетворяет семейное благополучие, спокойствие в доме и на душе. Это обновление и переходящий этап из года в год, возведение чего-то нового в семье, на жизненном пути, у родных и близких, — рассказала одна из них — После службы на душе ощущение чистоты и умиротворения, спокойствие. Выходишь — и улыбаться хочется. Душа очищается, обновляется, и мы настраиваемся на новую жизнь».

«Каждый год вместе с семьей ходим на праздничные ночные службы. Рождество — это вера в то, что мы есть, что мы будем, что мы находимся в вечности», — поделился атаман станицы Иннокентьевская Советского района Красноярска Станислав Тупик.

Наталья пришла в храм с мужем: «Ежегодно мы приходим на ночную службу в ночь перед Рождеством — у нас традиция такая. Рождество — это в первую очередь чудо и, наверное, еще добро. В нашем мире его сейчас так мало. Хочется мира и добра, вот и приходим сюда. А чудо может быть в любых мелочах. Всё — в душе, я просто верю и прихожу».

На Рождественское богослужение пришло целых три поколения семьи Ерохиных. Самая старшая — Галина, ее дочь Татьяна и трое взрослых детей — Иван, Кристина и Софья.

«Рождество — это светлый праздник, вера в чудеса. Мы верим в душе, и пришли всей семьей, — поделилась Татьяна. — Для нас Рождество очень большой праздник, великий и светлый. Это праздник с детства, когда зажигается звезда и начинается Рождество. С самых юных лет водим детей, теперь они выросли и почитают Рождество даже больше, чем Новый год. С праздником всех православных!»

А вы празднуете Рождество? И если да, то как? Расскажите в комментариях.

Ирина Егорова специально для Newslab