>
>
«Будем молить о мире и тишине»: как красноярцы отмечали Рождество в храме

«Будем молить о мире и тишине»: как красноярцы отмечали Рождество в храме

Newslab.ru
07.01.2023
22

Главную ночную службу города посетили несколько сотен человек.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим.
«С Рождеством Христовым поздравляю всех верующих людей, всех трудящихся. Здравия и спасения, терпения и сердечной тишины. Особо проявим любовь к страждущим и наивысшую любовь — к детям, подрастающему поколению. Ведь в этом скрывается и вечная жизнь, которую Господь благословил, когда приносили к Нему детей. С Рождеством Христовым!»
В эту ночь в храм пришли и взрослые, и дети
Рождество — один из важнейших православных праздников. От него берет начало наше летоисчисление, которое насчитывает уже 2023 года.
Исповедь

Перед началом Литургии владыка Пантелеимон по традиции обратился к верующим с архипастырским словом и возглавил крестный ход вокруг храма.

«Наше время дало нам страшный вызов — мы испытываем тревогу, скорбь и печаль, — обратился к пришедшим Пантеилимон. — Мы не можем быть равнодушными, когда весь наш народ, вся наша страна поднялась на борьбу со злодейством, с фашизмом, с бандитизмом, бандеровщиной, когда древняя русская земля, святая благословенная купель Христианства, охвачена болью, страданием и разрушениями. И мы просим у Господа помощи и мудрости государству нашему, мира и тишины в нашей стране».

Крестный ход, возглавляемый митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.
Первыми идут служители церкви, за ними прихожане.
Верующие краснорцы.
В эту ночь участникам крестного хода особенно повезло с погодой.
Ночью было всего 6 градусов мороза.
Ставить свечи на Рождество можно и о здравии живых и о упокоении усопших .
Поклонение иконе.
Детско-юношеский хор

«Молясь о нашем воинстве, о нашей власти, о государстве, друг о друге, мы призваны положиться на Господа и всё делать духовное, чтобы восторжествовала истина, правда и мир.... Рождество Христово — начало новой жизни, начало обновления. Будем молить Господа о мире, о тишине, о вечном мире святой Руси, и будем преданы вере православной, отчизне своей и праведности во Христе Иисусе»

Три красноярки — и все три — Татьяны, подруги. По заведенной традиции они собираются вместе и каждый год идут на Рождество в храм.

Верущие Татьяны

«Рождество — это священный праздник, который олицетворяет семейное благополучие, спокойствие в доме и на душе. Это обновление и переходящий этап из года в год, возведение чего-то нового в семье, на жизненном пути, у родных и близких, — рассказала одна из них — После службы на душе ощущение чистоты и умиротворения, спокойствие. Выходишь — и улыбаться хочется. Душа очищается, обновляется, и мы настраиваемся на новую жизнь».

«Каждый год вместе с семьей ходим на праздничные ночные службы. Рождество — это вера в то, что мы есть, что мы будем, что мы находимся в вечности», — поделился атаман станицы Иннокентьевская Советского района Красноярска Станислав Тупик.

Станислав Тупик.
В храме.

Наталья пришла в храм с мужем: «Ежегодно мы приходим на ночную службу в ночь перед Рождеством — у нас традиция такая. Рождество — это в первую очередь чудо и, наверное, еще добро. В нашем мире его сейчас так мало. Хочется мира и добра, вот и приходим сюда. А чудо может быть в любых мелочах. Всё — в душе, я просто верю и прихожу».

Красноярка Наталья пришла в храм с мужем

На Рождественское богослужение пришло целых три поколения семьи Ерохиных. Самая старшая — Галина, ее дочь Татьяна и трое взрослых детей — Иван, Кристина и Софья.

Семья Ерохиных не пропускает богослужения

«Рождество — это светлый праздник, вера в чудеса. Мы верим в душе, и пришли всей семьей, — поделилась Татьяна. — Для нас Рождество очень большой праздник, великий и светлый. Это праздник с детства, когда зажигается звезда и начинается Рождество. С самых юных лет водим детей, теперь они выросли и почитают Рождество даже больше, чем Новый год. С праздником всех православных!»

С Рождеством Христовым!

А вы празднуете Рождество? И если да, то как? Расскажите в комментариях.

Ирина Егорова специально для Newslab

Рекомендуем почитать