«Давай в купель!»: как красноярцы в 2023-м Крещение отмечали

Сегодня россияне отмечают праздник Крещения Господня. Накануне митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Царские часы, Божественную литургию святителя Василия Великого и чин великого освящения воды в Покровском кафедральном соборе. А начиная с полуночи красноярцы, несмотря на 20-градусный мороз, по традиции массово окунались в ледяную воду. Вот как это было!

В этом году на Крещение красноярцы чуть было не остались без любимых купелей. За неделю до ожидаемых купаний выяснилось, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией их решили вовсе отменить. Однако уже на следующий день губернатор Александр Усс высказал свое мнение о том, что «красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие». В итоге купания всё-таки разрешили.

Одну из двух купелей поставили как обычно на левобережной центральной набережной напротив пешеходного моста у Центрального парка.

Вторую купель впервые установили в новом месте — на правом берегу в сквере Энтузиастов неподалеку от Никольского храма-памятника жертв политических репрессий (за ТЦ «Красноярье»).

32-летняя красноярка окунается в иордань уже 9-й год подряд:

«В этот раз сомневалась: сидела в машине и раздумывала, идти или нет. Но в итоге всё-таки решилась, ведь это у нас семейная традиция. Сестра у меня купалась даже беременная, отец — он живет в Норильске, тоже сегодня искупался и уже прислал видео».

Другая любительница крещенских купаний говорит, что мороз ей никак не мешает — разве что приходится долго стоять в очереди, и мерзнут ноги:

«Рядом девушка стояла, так она забыла шлепки, я поделилась с ней своими, как не помочь человеку! А вообще, эти мелкие неудобства и не замечаешь, ведь после купели такие ощущения! Просто супер!».

Несмотря на популярность этой традиции в народе, некоторые священнослужители купания на Крещение не считают традиционными для православных. Так, 18 декабря настоятель храма в Барабаново Красноярского края Алексей Язев сказал, что то, что он видит не один десяток лет лет у иордани, ему не нравится: «В ограде тех храмов, где я имею честь быть настоятелем, купели не ставились, не ставятся и не планируются к установки в будущем. Знай — крещенские купания не традиционны для нашей Церкви, не являются Таинством, грехов не смывают и, более того, совсем недавно, чуть более ста лет назад, расценивались они (купания) как традиция в основном маргинальная».

А вы окунались в этом году в купель? И что думаете об этой традиции? Расскажите в комментариях.

Фото: Алина Ковригина