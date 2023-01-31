«Город для белок»: в Красноярске выбрали лучшие детские идеи для домов пушистых обитателей Центрального парка

В конкурсе рисунков лучшего дома для белок Центрального парка Красноярска приняли участие ребятишки от 4 до 14 лет. Организаторы предложили участникам пофантазировать, в каких домиках могут проживать белочки и как будет выглядеть целый беличий город. Дети серьезно подошли к поставленной задаче — кроме рисунков они прислали еще и развернутые описания необычных жилищ.
Идея проведения конкурса родилась после того, как Центральный парк перед реконструкцией обследовали технические специалисты и увидели живущих прямо в центре города зверьков. Белки темного окраса жили здесь давно, а других — более светлых, рыжих, 4 года назад привезли из Ленинградской области. Сегодня белки являются одним из неофициальных символов главного красноярского парка — на территории их уже 13, и у каждой белочки свое имя.
«Мы узнали историю этих белок и решили, что они должны продолжать жить в парке. Без сомнения, парк после реконструкции должен стать комфортнее как для людей, так и для белок. Новую идею мы хотим включить в проект реконструкции и реализовать. Поэтому решили начать с конкурса детского рисунка, а потом уже переходить к разработкам», — поделилась Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.
«Творческий конкурс нацелен не только на развитие воображения и художественных талантов маленьких красноярцев, но и на формирование экологического мышления — в проявлении заботы о пушистых жителях парка, столь любимых горожанами», — рассказал депутат Заксобрания Виталий Дроздов.
Гран-при конкурса «Белкоград — нарисуй дом для белок в Центральном парке» присудили 9-летней Ольге Гейнце: «Я придумала для белок тематические дома, там будет гитара и барабаны. Точно знаю, что белкам будет интересно лапками бить по барабану. Есть гостиница и служба 112».
Получившая приз зрительского голосования 7-летняя Валя Роледер рассказала, что в Белкограде будет очень весело: «Будут такие ступеньки, чтобы ходить в гости, и столовая — там дают семечки. А гамаки — для маленьких бельчат. Колесо — чтобы они там бегали и веселились».
Шестиклассник красноярской школы № 143 Дмитрий Жбанов завоевал в конкурсе сразу два призовых места: 2-е место в старшей возрастной группе 11-14 лет и приз зрительского голосования. Дима учится на отлично, а еще он староста класса.
«Мне очень нравится помогать животным. Такую идею кормления белок я придумал сам. Видел их и даже кормил на Столбах и Гремячей гриве. Смысл такой беличьей столовой состоит в том, чтобы люди клали еду внизу и с помощью тросиков поднимали ее наверх. Животные при этом не будут пугаться. Для белок есть бассейн, где они могут искупаться и попить воду. В будущем я хочу связать жизнь с животными и стать ветеринаром».
Такую любовь к природе и животным мальчику передала бабушка Любовь Васильева, которая пришла вместе с внуком на награждение. «У нас вся семья любит животных, и мы привили эту любовь детям. Призываю всех, кто не безразличен к судьбе животных, оказывать всякую посильную помощь, чтобы они не были в брошены в городской среде. И чтобы участие людей чувствовалось всегда. Это очень важно — проявлять свои человеческие качества именно по отношению к животным, люди в этом раскрываются и проявляются».
Все работы победителей выложены в паблике «Центральный парк. Возрождение» во «ВКонтакте». Именно там публикуются новости обо всех этапах работ по реконструкции парка.
Напомним, в 2022 году началась масштабная реконструкция парка. Финансирует реализацию проекта обновления зеленой зоны компания РУСАЛ, основанная Олегом Дерипаской. Парк полностью обновят в 2025 году. На данный момент установлена входная арка, пространство вокруг нее благоустроено, идет реконструкция исторического ограждения, В парке собираются обустроить 20 тыс. кв. метров газона, высадят 8 тыс. кустарников, 20 тыс. многолетников. Процент озеленения парка вырастет на 10 %. РУСАЛ планирует направить в обновление главной зоны отдыха красноярцев около 1 млрд рублей.
Ирина Егорова специально для Newslab