«Город для белок»: в Красноярске выбрали лучшие детские идеи для домов пушистых обитателей Центрального парка

В Красноярске в Краевой научной библиотеке наградили юных участников конкурса «Белкоград — нарисуй дом для белок в Центральном парке». На конкурс рисунков про беличий город юные красноярцы прислали 196 работ. Победители получили призы от компании РУСАЛ, которая финансирует масштабную реконструкцию парка. По эскизам ребят инженеры спроектируют настоящий Белкоград.

В конкурсе рисунков лучшего дома для белок Центрального парка Красноярска приняли участие ребятишки от 4 до 14 лет. Организаторы предложили участникам пофантазировать, в каких домиках могут проживать белочки и как будет выглядеть целый беличий город. Дети серьезно подошли к поставленной задаче — кроме рисунков они прислали еще и развернутые описания необычных жилищ.

Идея проведения конкурса родилась после того, как Центральный парк перед реконструкцией обследовали технические специалисты и увидели живущих прямо в центре города зверьков. Белки темного окраса жили здесь давно, а других — более светлых, рыжих, 4 года назад привезли из Ленинградской области. Сегодня белки являются одним из неофициальных символов главного красноярского парка — на территории их уже 13, и у каждой белочки свое имя.

«Мы узнали историю этих белок и решили, что они должны продолжать жить в парке. Без сомнения, парк после реконструкции должен стать комфортнее как для людей, так и для белок. Новую идею мы хотим включить в проект реконструкции и реализовать. Поэтому решили начать с конкурса детского рисунка, а потом уже переходить к разработкам», — поделилась Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

«Творческий конкурс нацелен не только на развитие воображения и художественных талантов маленьких красноярцев, но и на формирование экологического мышления — в проявлении заботы о пушистых жителях парка, столь любимых горожанами», — рассказал депутат Заксобрания Виталий Дроздов.

Гран-при конкурса «Белкоград — нарисуй дом для белок в Центральном парке» присудили 9-летней Ольге Гейнце: «Я придумала для белок тематические дома, там будет гитара и барабаны. Точно знаю, что белкам будет интересно лапками бить по барабану. Есть гостиница и служба 112».

Получившая приз зрительского голосования 7-летняя Валя Роледер рассказала, что в Белкограде будет очень весело: «Будут такие ступеньки, чтобы ходить в гости, и столовая — там дают семечки. А гамаки — для маленьких бельчат. Колесо — чтобы они там бегали и веселились».

Шестиклассник красноярской школы № 143 Дмитрий Жбанов завоевал в конкурсе сразу два призовых места: 2-е место в старшей возрастной группе 11-14 лет и приз зрительского голосования. Дима учится на отлично, а еще он староста класса.

«Мне очень нравится помогать животным. Такую идею кормления белок я придумал сам. Видел их и даже кормил на Столбах и Гремячей гриве. Смысл такой беличьей столовой состоит в том, чтобы люди клали еду внизу и с помощью тросиков поднимали ее наверх. Животные при этом не будут пугаться. Для белок есть бассейн, где они могут искупаться и попить воду. В будущем я хочу связать жизнь с животными и стать ветеринаром».

Такую любовь к природе и животным мальчику передала бабушка Любовь Васильева, которая пришла вместе с внуком на награждение. «У нас вся семья любит животных, и мы привили эту любовь детям. Призываю всех, кто не безразличен к судьбе животных, оказывать всякую посильную помощь, чтобы они не были в брошены в городской среде. И чтобы участие людей чувствовалось всегда. Это очень важно — проявлять свои человеческие качества именно по отношению к животным, люди в этом раскрываются и проявляются».

Все работы победителей выложены в паблике «Центральный парк. Возрождение» во «ВКонтакте». Именно там публикуются новости обо всех этапах работ по реконструкции парка.

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Напомним, в 2022 году началась масштабная реконструкция парка. Финансирует реализацию проекта обновления зеленой зоны компания РУСАЛ, основанная Олегом Дерипаской. Парк полностью обновят в 2025 году. На данный момент установлена входная арка, пространство вокруг нее благоустроено, идет реконструкция исторического ограждения, В парке собираются обустроить 20 тыс. кв. метров газона, высадят 8 тыс. кустарников, 20 тыс. многолетников. Процент озеленения парка вырастет на 10 %. РУСАЛ планирует направить в обновление главной зоны отдыха красноярцев около 1 млрд рублей.

Ирина Егорова специально для Newslab

Южакова Елена Михайловна Директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти