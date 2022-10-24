«Весной зацветёт»: какие новые деревья будут встречать красноярцев у входа в Центральный парк

Входная группа в Центральном парке Красноярска продолжает преображаться. Уже убрали забор, закрывавший вид на общественное пространство и видны другие изменения. Новый проект предполагает, что вместо постоянно закрытого баннерами ограждения парк от дороги теперь будут отделять деревья. Newslab побывал на их высадке и узнал, какие новые технологии при этом применялись и на какие цветы уже ближайшей весной заполнят фотоленты красноярцев. Финансирование реновации главной зоны отдыха Красноярска полностью взял на себя РУСАЛ. Развитие инфраструктуры городов ответственности в приоритете социальной политики компании, принципы которой определил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Окончательный результат этой работы жители и гости города смогут увидеть через несколько лет.

В конце прошлой недели произошло знаковое событие — перед входом в парк высадили деревья фруктовых видов. Теперь парк будет встречать гостей уссурийской грушей и маньчжурским абрикосом. Выбор на них пал из-за их цветения и устойчивости к сибирским климатическим условиям. В их посадке, по приглашению РУСАЛа, приняли участие активные жители нашего города — депутаты, экологи и общественные активисты.

Деревья до высадки жили в красноярском питомнике, поэтому никакой особой адаптации им не потребуется. Каждому из них от 8 до 9 лет. Первое цветение у них уже было, поэтому весной красноярцы смогут оценить эстетику новой живой изгороди.

«Эти виды достаточно устойчивы, что важно, поскольку деревья у нас будут расти в самом центре города, где большая загазованность и пыль. Они не очень требовательны к плодородию почвы. Оба вида отличаются очень красивым декоративным цветением. Абрикос цветет еще до распускания листьев — на тонких изящных ветках появляются нежно-розовые цветы. Из-за этого его цветение часто даже сравнивают с цветением сакуры в Японии. Эти деревья украсят входную зону парка и будут радовать горожан, став одной из любимых фотолокаций», — рассказала ведущий специалист института леса имени Сукачева по вопросам озеленения Мария Кириенко.

При их высадке, рассказывает Мария Кириенко, решили впервые применить новую технологию. Такого в Красноярске до сих пор не было.

В посадке деревьев приняли участие директор Департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова, депутаты Законодательного Собрания Виталий Дроздов и Илья Зайцев, а также общественники Петр Иванов и Артем Речицкий и члены Трудового отряда главы города.

«Реконструкция парка началась с входной группы. Большая часть работ тут уже завершена. Теперь здесь высажены деревья, которые мы подобрали в ботаническом саду института леса КНЦ СО РАН по рекомендации архитекторов проекта. Это деревья, которые выросли в Красноярске, они уже взрослые и цветут. Мы решили, что будет странно, если эти деревья, которые станут главным украшением входной группы, будут высажены в обычной рабочей атмосфере. Поэтому мы решили поучаствовать в этом сами, а также привлечь красноярских активистов, которые болеют за экологию и за красоту в городе», — отметила Елена Южакова.

Активист Артем Речицкий рассказал, что с удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в высадке деревьев. Парк, созданный еще 200 лет назад, нуждался в заботе, которую наконец обретает.

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«Наша задача — беречь этот зеленый центр. То, что мы делали сегодня — создавали украшение для входной группы и всего парка, ведь мы садим цветущие деревья, но есть в этом и экологическая составляющая. Ведь мы таким образом отгораживаем зону отдыха от одной из главных городских магистралей», — пояснил общественник.

Напомним, обновление входной группы Центрального парка Красноярска — это первые шаги в долгом пути. Работы здесь начались еще в сентябре. За это время рабочие убрали старый забор перед входом на центральную аллею, проложили электрические сети под землей, поменяли несколько старых елей на новые и уложили новую брусчатку в этой зоне.

При озеленении парка планируется воссоздать таежную экосреду. В центре города появятся 20 тысяч квадратных метров газонов, 8 тысяч новых кустарников и 20 тысяч многолетних растений. При этом процент озелененности парка вырастет с 66 до 76 %.

Интернет-газета Newslab