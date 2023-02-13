«Для сотрудников и обычных горожан»: фоторепортаж из построенного РУСАЛом нового медцентра в Красноярске

Новый медицинский центр с современным, высокотехнологичным оборудованием скоро откроет свои двери в Советском районе Красноярска. Медучреждение рассчитано на работников промплощадки РУСАЛа и членов их семей, а также жителей Красноярска. Работать медцентр планирует начать уже в марте 2023 года. А пока здесь идут завершающие работы. Какое оборудование здесь установят и к каким специалистам можно будет обратиться — в фоторепортаже Newslab.

Площадь новой 4-х этажной поликлиники на красноярской промплощадке РУСАЛа — около 7 тысяч кв. м. Все кабинеты оборудованы новой современной техникой последнего поколения и компьютерами. В здании просторно и комфортно, везде размещены навигационные вывески с указанием отделений и планами этажей. Помимо врачебных кабинетов в здании есть клинико-диагностическая лаборатория с широким спектром исследований, рентгенологическое отделение, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделения.

Выделено место и для дневного стационара — оно рассчитано на 7 коек терапевтического и неврологического профиля. Также в поликлинике размещен фельдшерский здравпункт, который в круглосуточном режиме будет оказывать услуги неотложной помощи и проводить предсменные и предрейсовые осмотры.

Поликлиника укомплектована цифровыми флюорографом, рентген-аппаратом, маммографом, визиографом, а также высокоточным импортным эндоскопическим оборудованием, электрокардиографами, спирографами, УЗИ-аппаратами, шумоизоляционной аудиокабиной с аудиометром и лабораторным оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр исследований. Кроме того, в медцентре оборудовано отделение лечебной физкультуры и солевая комната для лечения бронхо-легочных, иммунных и аллергических заболеваний.

Главный врач красноярского медцентра РУСАЛа Валерий Савельев показал новое медоборудование: «Новый флюорограф, который мы еще вводим в эксплуатацию, не имеет кабины. И человек любого роста, веса, телосложения может здесь легко пройти обследование. Человек будет себя чувствовать свободно, спокойно, а оператор будет за ним наблюдать через рентгенозащитное окно. Аппарат отечественного производства. Думаю, в дальнейшем его будет легко использовать, так как комплектующие — российские».

Отделение реабилитации оснащено физиотерапевтическим оборудованием, в том числе новыми аппаратами для ударно-волновой терапии и магнитотерапии. Готов принимать пациентов и квалифицированный массажист, кабинет которого оснащен современными столами для массажа.

Особенно руководство медцентра гордится коллективом. В штате поликлиники порядка 80 медицинских работников. Среди них высококвалифицированные терапевты, кардиолог, хирург, оториноларинголог, гинеколог, дерматовенеролог, невролог, психиатр, нарколог, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач УЗИ, эндоскопист, рентгенолог, врач лабораторной диагностики, стоматолог, профпатолог.

Здание нового медцентра находится на том месте, где была возведена в 1967 году и функционировала поликлиника КраЗА. В 2018 году строение было признано аварийным, и руководством компании РУСАЛ было принято решение его снести и построить новую поликлинику.

Для удобства посетителей, планируется организовать работу востребованных специалистов в выходные дни. 1-2 раза в месяц по предварительной записи будут организованы консультативные приемы уролога, сосудистого хирурга и эндокринолога. В планах — внедрение разработанных программы профилактики онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также профилактика профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. Подготовлены программы для сотрудников для предупреждения профессионального бронхита, сенсоневральной тугоухости, артрозов и дорсопатий.

«Это серьезный, масштабный проект, который был реализован компанией РУСАЛ. Чуть более 1 года нам потребовалось на строительство нового медцентра, — рассказал главный врач красноярского медцентра РУСАЛа Валерий Савельев. — Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Медцентр готов к такому объему, мы оценили свои возможности. На территории промплощадки работают около 11 тысяч сотрудников, которые проходят обязательные медицинские осмотры и обращаются за помощью к специалистам в медицинский центр. Кроме того, на безвозмездной основе новая поликлиника сможет обслужить около 3,5 тыс. человек, прикрепленных в рамках полиса ОМС».

Компания РУСАЛ имеет обширный опыт строительства объектов здравоохранения. В разгар пандемии металлурги построили 7 новых медицинских центров в разных регионах страны. Общий бюджет проекта составил 4 млрд рублей. Новые учреждения получили названия «медицинские центры помощи и спасения». Они построены в рекордно короткие сроки — всего за полгода — и были ориентированы на борьбу с внебольничной пневмонией, осложнением COVID-19. Красноярский медицинский центр широкого профиля и войдет в корпоративную структуру. «РУСАЛ Медицинский Центр» был создан в 2005 году основателем компании Олегом Дерипаской, для объединения и повышения качества медицинских услуг корпоративных поликлиник и медсанчастей компании. Сейчас это 11 филиалов и 7 обособленных подразделений в тех регионах, где работают предприятия РУСАЛа.

Интернет-газета Newslab