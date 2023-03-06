«В Сибири этот спорт любят все!»: лучшие фото лыжного забега в Красноярске

В Красноярске в Ветлужанке в эти выходные прошел ежегодный День спорта «На лыжи!», организованный РУСАЛом, Эн+ и Федерацией лыжных гонок России. В гонках приняли участие профессиональные спортсмены, просто любители зимнего спорта всех возрастов и даже африканские студенты. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже от Newslab.

Компании РУСАЛ и Эн+ совместно с федерацией лыжных гонок реализуют проект «На лыжи!» с 2016 года. Фестиваль проходит в Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Хакасии и Республике Коми. В этом году спортивные мероприятия прошли в 23 городах.

«Лыжные гонки — это один из самых доступных и любимых в Сибири видов спорта, поэтому мы считаем реализацию такой большой комплексной программы важной задачей. Большинство предприятий компании РУСАЛ находятся в Сибири, и именно здесь мы и развиваем лыжный спорт, — рассказала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. — Кроме проведения таких фестивалей, программа включает и поддержку спортсменов-лыжников, тренеров, а также строительство спортивной инфраструктуры для лыжных гонок. В частности, в поселке Таежный в эти выходные пройдут первые соревнования на лыжной базе, которую построил РУСАЛ в рамках этого проекта».

Поучаствовать в лыжном забеге пришли работники предприятий с семьями, спортсмены и студенты СФУ, в том числе студенты из Гвинеи и Ямайки, обучающиеся по образовательной программе РУСАЛа. Всего в фестивале участвовало около 30 африканских студентов — медиков и горняков, и они были в восторге от всего происходящего.

«Конечно, Сибирь для них — экзотика, потому что в их странах нет снега, и они никогда не видели такой вид спорта. Но сегодня они с удовольствием присоединились, и мы очень рады их приветствовать. Надеемся, что таким образом они полюбят Сибирь еще больше», — добавила Елена Южакова.

«В целом очень хорошая, радостная атмосфера. Это любительские соревнования для здоровья. Не все сразу хотят идти на лыжи, потому что зима и холодно. А после таких фестивалей, когда родители участвуют вместе с детьми, ребятишки с удовольствием приходят в лыжную секцию. И взрослых людей таким образом привлечь легче, — поделился детский тренер по лыжным гонкам Виктор Обидин. — Сегодня присутствовали также дети-сироты из школы-интерната и иностранные студенты. Одевали их, обували, показывали движения на лыжах. Ребята оказались довольны».

Воспитательница детского сада № 164 Свердловского района г. Красноярска Марина Жигарева привезла на соревнования малышей средней группы с их родителями: «В „Лыжне России“ принимаем участие уже 7-й год. Детям всего по 4-5 лет, но малыши прекрасно стоят на лыжах, навыки уже есть. Тренировки проходят на территории детского сада, там мы бегаем на лыжах».

А красавица-спортсменка Юлия Лузик не только отлично пробежала дистанцию сама, но и настроила на победу свою 4-летнюю дочь Ульяну.

«У нас настрой — только на победу, мы привыкли всегда и во всем быть первыми. Ребенок тоже об этом думает, лыжами занимаемся с самого детства, — рассказала Юлия Лузик. — Состоим в лыжной команде „Снежные барсы“, занимаемся триатлоном зимним и летним. Бег, лыжи и велосипед. На самом деле, в Красноярске очень много лыжных стартов, каждые выходные буквально — всегда проходят какие-то соревнования. Конечно, скоро закрытие сезона, и мы перейдем на велосипед. А эти последние недели ловим снег и пытаемся максимально поучаствовать».

Александр Конищев, директор оздоровительного центра «Добрыня-воин»: «Всё свободное время я занимаюсь спортом. Поэтому участвую в таких мероприятиях, поддерживаю их и рад, что они есть. Пробежал дистанцию на 3 километра — пришел не последний. Считаю свой результат по времени средним, учитывая мой возраст и сегодняшнюю погоду. Выпало много снега и трасса тяжеловата, но для нас русских ничего тяжелого нет!»

Денис Александрович с супругой привезли на лыжные гонки из Зеленогорска двоих сыновей — 4-летнего Федора и 10-летнего Михаила. «Я сам лыжник. Привел детей, потому что это единственный вид физкультуры и спорта, который дает здоровье. Потому если детям объяснить, зачем это делается, и привить любовь, то это даст им на всю жизнь запас того здоровья, которое не купишь. Лыжня занесена снегом, настроение немного упало у младшего сына, потому что дома забыли палки, но всё обошлось — пошел на лыжах с мамой за руку».

На празднике были также развлекательные локации, где играли не только дети, но и взрослые.

Лыжные забеги по проекту «На лыжи» проходят в 23 городах. И 5 марта такой же праздник состоялся в Дивногорске. На лыжном полигоне были организованы развлекательные локации с розыгрышем призов для взрослых и детей, горячий чай и угощения. Участниками спортивного праздника стали более 300 активных дивногорцев.

Фитнес-разминка Молодежного совета Красноярской ГЭС дала старт спортивного праздника. Главным событием Дня спорта традиционно стал забег спортсменов-любителей по лыжным гонкам. Любители лыжного спорта бежали дистанции на 1,2 км и 3 км, самые маленькие лыжники — 500 м. Самым юным спортсменам — по 3 года, самому опытному — 82. Количество участников забега в этом году увеличилось вдвое. Победители соревнований получили награды, призы и памятные подарки.

В рамках Дня спорта, по инициативе основателя компаний РУСАЛ и Эн + Олега Дерипаски, проводятся массовые соревнования по лыжным гонкам с участием спортсменов разных возрастов — как любителей, так и профессионалов. Также организована поддержка наиболее перспективных юных лыжников, для которых РУСАЛ и Эн+ приобретают экипировку и инвентарь.

Свои успехи спортсмены демонстрируют на соревнованиях на кубок РУСАЛа и Эн +. Одновременно осуществляется обучение детских тренеров. Для этого совместно с Сибирским государственным университетом была разработана специальная учебная программа, и организаторы также проводят конкурс на звание лучшего тренера. Кроме того, компании инвестируют в развитие лыжной инфраструктуры.

В Красноярске лыжный День спорта ежегодно собирает тысячи любителей зимних видов спорта. Гостями праздника становились известные лыжники и биатлонисты России, олимпийские чемпионы. Победители и призеры получили памятные подарки от организаторов Дня спорта «На лыжи!» РУСАЛ и Эн +.

Ирина Егорова специально для Newslab