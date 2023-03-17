«Сам не буду мусорить и родителей научу!»: «Красноярская рециклинговая компания» провела первые экоуроки в школе Сухобузимо

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим воспитанием. Привить поколению любовь к окружающей среде помогают экологические уроки, которые уже несколько лет проходят в школах краевого центра. Многие ученики познакомились с основами бережного отношения к природе. Теперь такие занятия посещают и ученики сельских школ.

«Красноярская рециклинговая компания», левобережный оператор по обращению с ТКО, проводит экоуроки уже пятый год. Главная тема — забота об окружающей среде, бережное отношение к природе, ответственное обращение с отходами. Первые занятия для учеников третьего и четвертого классов из Высотино прошли 16 марта в Сухобузимской школе.

«Организаторы Высотинской школы обратили внимание на то, что наши дети мало уделяют внимания окружающей среде, бережному отношениею к ней, обращению с мусором. И мы обратились к региональному оператору по обращению с ТКО, „Красноярской рециклинговой компании“, с просьбой провести для школников экологические уроки. Детям было очень интересно! Они с удовольствием и очень активно отвечали на вопросы и сами задавали вопросы. Среди учеников была и моя дочь, ей очень понравилось. Когда после урока мы пошли в магазин, она сразу взяла сумочку, которую получила в подарок, как и все ученики. И я так понимаю, пакеты мы больше покупать не будем. Уверена, что и у других ребят остались подобные впечатления. После урока мы с ними еще раз побеседовали „на запоминание“. Урок прошел плодотворно и, думаю, с огромной пользой. Огромное спасибо КРК», — отметила учитель начальных классов Высотинской средней школы Елена Шенфельд.

Урок для ребятишек в Сухобузимском состоял из двух частей. Первая — информационная: ребятам рассказывали о самых больших свалках на планете, о том, сколько будут лежать в земле пластик, металл, автомобильные покрышки, если их не утилизировать правильно. Школьники приняли участие в викторине и наперебой отвечали на вопросы о сроках разложения разных видов отходов.

А затем ребята получили подарки от «Красноярской рециклинговой компании» (КРК), которые пригодятся им в быту и будут напоминать об экопривычках.

Помимо занятия в классе, ребят ждал еще и урок на свежем воздухе. К школьникам приехал большой мусоровоз подрядчика КРК. Водитель Андрей Александрович не просто рассказал о том, как работает экипаж на маршруте, но и продемонстрировал спецавтомобиль в деле. Все желающие могли забраться в кабину и почувствовать себя водителем машины-гиганта.

Урок вызвал у детей большой интерес — они рассказывали, где видели большие свалки, и обещали никогда-никогда не выбрасывать мусор где попало.

«Мне понравилось, когда рассказывали о том, как можно перерабатывать стекло. Его закапывать нельзя, так как это вредит природе. Еще запомнил, что нельзя сжигать мусор — пластик, шины, так как может начаться сильный пожар, а вредные вещества загрязнят землю и воздух. Я мусор выкидываю по правилам», — рассказал школьник Данил Галактионов.

«Меня удивило, что мусор может лежать сотни лет! А стекло так целую тысячу. Раньше я этого не знал. Домой приду, обязательно расскажу родителям. Буду обязательно выкидывать мусор правильно и вообще постараюсь не мусорить», — поделился третьеклассник Юра Прыгунов.

«Красноярская рециклинговая компания» продолжит проводить экоуроки для ребят в школах Красноярска и в районах районах своей технологической зоны.

«Уроки мы проводим с начала работы в качестве левобережного регионального оператора. Но в основном на левобережье Красноярска. А в последнее время нас стали активно приглашать в сельские школы: заявки поступили из Сухобузимского и Емельяновского районов. Воспитание начинается с младшего поколения. Дети в начальной школе — очень благодарная аудитория, они буквально впитывают новую информацию, хорошо ее понимают. Они придут домой и обязательно все расскажут родителям, а подрастая, будут более ответственно относиться к проблеме мусора», — рассказала руководитель PR-направления КРК Юлия Комиссаренко.

Интернет-газета Newslab,

фото предоставлены «Красноярской рециклинговой компанией»