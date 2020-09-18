«Ух ты, какая колючая!»: юные красноярские экологи высадили в своей школе ели

Учить детей любить природу — дело совсем не простое, но очень важное. Начать можно с самых элементарных вещей — сбора макулатуры, как в советские времена, или высаживания саженцев. Так, например, 17 сентября победители II Краевой экологической олимпиады при помощи «Красноярской рециклинговой компании» благоустроили пришкольный участок — высадили там ели. Смотрите, как это было!

Торжественная высадка елей состоялась на территории прогимназии № 131. Школы края соревновались между собой в количестве собранной макулатуры, пластика, а также посаженных деревьев. Прогимназия стала одной из трех школ, победившей в краевой экологической олимпиаде−2019 — учениками с 1 по 4 класс было собрано более 400 кг пластика. В качестве призов школы получили от «Красноярской рециклинговой компании» двухметровые саженцы ели — именно их и высадили вчера юные экологи.

Как левобережный региональный оператор помог благоустроить школьный двор

В 2019 году красноярские школьники собрали почти 40 тонн макулатуры и 4,3 тонны пластика. Кроме того, высадили 841 саженец, посеяли 10 кг семян сосны сибирской и пересадили 50 елей.

Помогать подрастающему поколению заботиться об окружающей среде «Красноярская рециклинговая компания» начала еще в 2019 году. Тогда в красноярских школах по ее инициативе стартовали экологические уроки. На них школьникам рассказывают о том, как сортируется мусор, чем опасны пластиковые отходы и почему уделять внимание мусоропереработке должны не только представители власти и частные компании, но и каждый житель Красноярска.

«Мы поддерживаем не только олимпиаду, но и другие экологические акции, которые проходят в Красноярске, — рассказал исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“ Игорь Ким. — Сегодня здесь уникальный случай — подобрался очень активный преподавательский состав, который свою энергию передает детям. Видно, как дети заинтересованы, как горят у них глаза. И нам очень приятно вкладывать свою частичку в их воспитание и сознание, в их будущее, потому что на этих детей будут равняться их сверстники и, вполне возможно, многие взрослые».

«Я уверена, что экологическое просвещение необходимо, — подчеркнула заместитель министра экологии и рационального природопользования Ольга Чернышёва. — Дети являются нашим будущим. И как мы их воспитаем, так они будут и дальше транслировать эти принципы бережного и рационального отношения к природе во взрослую жизнь — в бизнес, науку и другие сферы».

«Это очень радостное событие для всех нас. И мы благодарим другую школу за такой подарок. Теперь у нас в школе будет лучше очищаться воздух», — говорит ученик второго класса Иван.

8-летняя Дарина раньше ёлочки не садила и объясняет: «Собирали пластик, бумагу и стекло. Еще посадили две ели сегодня, и одну ель нам подарила другая школа, мы очень рады».

Василиса учится на «отлично»: «Очень понравилось. Узнала сегодня, что елочки очищают воздух. Учителя нам рассказывают, что ель хвойное дерево и чем оно отличается от сосны».

«В сборе пластика нам помогала вся школа, — резюмирует классный руководитель 2 „Б“ класса прогимназии № 131 Ольга Рехлова. — Был азарт: кто больше принесет, кто вообще хоть что-то принесет. Несли весь пластик, и мы потом вместе разбирались, что можно сдавать в переработку, а что нельзя».

Экологическое воспитание — это важная часть учебной программы в школах города, и «Красноярская рециклинговая компания» продолжает активно ее поддерживать. Сотрудники левобережного регионального оператора на постоянной основе проводят экологические уроки в школах, где рассказывают, как правильно сортировать мусор, зачем это нужно и что можно сделать из вторичных отходов. Демонстрируют работу современного перерабатывающего оборудования и техники, отвечающей за транспортировку отходов, формируя у них ответственное отношение к тем вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания.

Сейчас музей GEOS и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края проводят III краевую экологическую олимпиаду. Заявки на участие принимаются до 15 ноября, подробности — на сайте музея геологии. Победители олимпиады получат памятные подарки от левобережного регионального оператора.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab