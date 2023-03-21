«Руководствуемся принципами открытости»: как общественные экологи контролируют КрАЗ

Координатор федерального проекта «Экопост» Артём Речицкий с начала отопительного сезона проводит оценку качества атмосферного воздуха на территории Красноярского алюминиевого завода и за его пределами. Корреспондент Newslab вместе с Артёмом Речицким побывал на точках замеров и узнал результаты общественного контроля. Как проходит экомониторинг — в нашем фоторепортаже.

Красноярский общественный эколог Артём Речицкий давно следит за природоохранными мероприятиями РУСАЛа и делает независимые замеры воздуха собственным газоанализатором. Даже на экскурсию на КрАЗ он брал прибор с собой. После этого родилась идея — делать замеры на КрАЗе регулярно, чтобы отследить динамику состояния воздуха. Ведь многое зависит от погоды и режима неблагоприятных метеоусловий.

К началу отопительного сезона Артем обратился в РУСАЛ и предложил свою программу замеров воздуха. И теперь примерно раз в месяц Артем приезжает на КрАЗ. Для сравнения измеряет концентрации разных химических веществ в трёх точках: на промплощадке КрАЗа, в границах санитарно-защитной зоны КрАЗа и в частном секторе Покровки. Цель этого эксперимента — собрать эмпирические данные, чтобы проследить в динамике, есть ли какая-то зависимость состояния воздуха от сезона, режима НМУ и есть ли разница качества воздуха на территории завода и в жилом районе.

«Одновременно мы замеряем несколько веществ, но основным маркерным веществом алюминиевого производства является фтороводород. Поэтому для нас на этой промплощадке наиболее интересен результат по этому веществу, — рассказал руководитель проекта «Экопост» Артём Речицкий.

Оборудование, используемое Артёмом при замерах — газоанализатор «Геолан — 1П». Всего их в красноярском подразделении экологической организации «Экопост» 5 штук. Точность приборов постоянно проверяется в Москве. Все замеры воздуха проводятся параллельно с замерами сотрудников санитарно-промышленной лаборатории КрАЗа, которые используют газоанализатор «ГАНК». Ежедневно лаборанты КрАЗа берут больше 40 проб, за год получается свыше 11,5 тысяч проб. Это делается в первую очередь, чтобы контролировать показатели производственной деятельности и вовремя выявлять отклонения.

Артём Речикий проводит сейчас исследование по 8 веществам: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, меркаптаны, фтороводород, углеводороды. Прибор анализирует состав воздуха, определяет концентрацию газов и выводит результат на экран. Замеры проходят в 2 режимах — выводится среднее значение за 20 минут и то, что есть в данный момент времени.

Измерения в рамках проекта «Экопост» производятся в трёх точках: непосредственно на самой территории завода, на границе санитарно-защитной зоны (ул. Ястынская) и в городе — в районе Покровки, где расположен частный сектор.

Первая точка замеров выбрана экологом неслучайно, это примерно середина территории промплощадки КрАЗа. По результатам обоих газоанализаторов сегодня получены нулевые значения.

Вторая точка расположена на границе санитарно-защитной зоны КрАЗа по ул. Ястынской. При относительно ветреной погоде и здесь получены нулевые значения.

В микрорайоне Покровка точка замера располагается недалеко от часовни, возле автоматического пункта наблюдения Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края». Отсюда открывается вид на город — сегодня он в небольшой дымке, но и здесь значения оказались нулевыми. Очевидно, ветер способствует благоприятной экообстановке, вредные вещества рассеиваются.

«В ветреную погоду во всех точках загрязняющие вещества прибор не фиксирует, а в режиме НМУ фиксирует превышение ПДК, особенно по угарному газу — это оксид углерода. Чаще всего этот газ наблюдается в частном секторе, особенно зимой в безветренную погоду», — поясняет Артём Речицкий.

Для чистоты эксперимента мы поднесли газоанализатор к выхлопной трубе машины. Экран замигал резко увеличивающимися цифрами ПДК и стал издавать резкие звуки. Прибор работает!

Эколог объяснил: «Газы, замеряемые газоанализатором, настолько коварны, что их не видно глазом. Они бесцветные, только прибор их может зафиксировать, в том числе не виден и фтороводород. А серо-сиреневый смог, обычно висящий над городом, — это не газ, а взвешенные частицы. И в той серой дымке участвуют пыль, копоть, гарь. Пыль вредная и, более того, она „работает“ как губка — впитывает в себя эти бесцветные газы. Она более тяжелая, цепляется за альвеолы в легких человека и там держится. Как тяжелая аэрозоль, и это усугубляет ее влияние. В этом вредность пыли».

Замеры с экологами-общественниками на КрАЗе проводятся регулярно с конца 2022 года. Превышений ПДК на уличной территории экологи пока не фиксировали.

КрАЗ подтверждает: на заводе работает современное газоочистное оборудование и максимальное количество производственных выбросов проходит газоочистку. Собранные вещества остаются на поверхности фильтров, а в трубу выходит очищенный пар, поэтому в приземном слое приборы превышений по вредным веществам не фиксируют. Все корпуса электролиза КрАЗа были оснащены газоочистками в рамках программы экомодернизации завода. Её еще в 2004 году инициировал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Результатом стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов — на 76 %. По сравнению с 1980 годом, выбросы от алюминиевого завода в Красноярске сократились в 4,5 раза.

В РУСАЛе говорят, что территория КрАЗа открыта для экологов-общественников, которые собирают объективные данные для сравнения качества атмосферного воздуха и контролируют экологическую безопасность предприятия.

«Красноярский алюминиевый завод постоянно находится под контролем — от внутреннего до внешнего. Кроме того, на КрАЗе системно проводят экскурсии, на которые могут попасть любые группы красноярцев. РУСАЛ руководствуется принципами открытости, и мы всегда готовы рассказать и показать, чего достигла компания в технологическом и экологическом направлениях, — говорит Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Тем временем Артем Речицкий продолжает сбор данных и передает их в федеральный центр проекта «Экопост». Там эти данные анализируются и впоследствии являются альтернативными при оценке загрязнения воздуха в различных городах федерального проекта «Чистый воздух».

Ирина Егорова специально для Newslab