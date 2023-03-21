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«Руководствуемся принципами открытости»: как общественные экологи контролируют КрАЗ

«Руководствуемся принципами открытости»: как общественные экологи контролируют КрАЗ

Newslab.ru
21.03.2023
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Красноярский общественник, эколог Артём Речицкий на первой точке замеров на территории КрАЗа (ул. Пограничников, 40)

Красноярский общественный эколог Артём Речицкий давно следит за природоохранными мероприятиями РУСАЛа и делает независимые замеры воздуха собственным газоанализатором. Даже на экскурсию на КрАЗ он брал прибор с собой. После этого родилась идея — делать замеры на КрАЗе регулярно, чтобы отследить динамику состояния воздуха. Ведь многое зависит от погоды и режима неблагоприятных метеоусловий.

К началу отопительного сезона Артем обратился в РУСАЛ и предложил свою программу замеров воздуха. И теперь примерно раз в месяц Артем приезжает на КрАЗ. Для сравнения измеряет концентрации разных химических веществ в трёх точках: на промплощадке КрАЗа, в границах санитарно-защитной зоны КрАЗа и в частном секторе Покровки. Цель этого эксперимента — собрать эмпирические данные, чтобы проследить в динамике, есть ли какая-то зависимость состояния воздуха от сезона, режима НМУ и есть ли разница качества воздуха на территории завода и в жилом районе.

«Одновременно мы замеряем несколько веществ, но основным маркерным веществом алюминиевого производства является фтороводород. Поэтому для нас на этой промплощадке наиболее интересен результат по этому веществу, — рассказал руководитель проекта «Экопост» Артём Речицкий.

Оборудование, используемое Артёмом при замерах — газоанализатор «Геолан — 1П». Всего их в красноярском подразделении экологической организации «Экопост» 5 штук. Точность приборов постоянно проверяется в Москве. Все замеры воздуха проводятся параллельно с замерами сотрудников санитарно-промышленной лаборатории КрАЗа, которые используют газоанализатор «ГАНК». Ежедневно лаборанты КрАЗа берут больше 40 проб, за год получается свыше 11,5 тысяч проб. Это делается в первую очередь, чтобы контролировать показатели производственной деятельности и вовремя выявлять отклонения.

Газоанализатор «Геолан — 1П» (принадлежит экологам)
На обратной стороне газоанализатора перечислены 8 вредных веществ, которые может зафиксировать прибор.
Газоанализатор «ГАНК» (принадлежит лаборатории РУСАЛа)
Приборы для замеров у экологов и специалистов КрАЗа разные, однако за несколько месяцев совместных измерений результаты, как правило, были одинаковые. Большинство проб по гидрофториду были нулевые.

Артём Речикий проводит сейчас исследование по 8 веществам: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, меркаптаны, фтороводород, углеводороды. Прибор анализирует состав воздуха, определяет концентрацию газов и выводит результат на экран. Замеры проходят в 2 режимах — выводится среднее значение за 20 минут и то, что есть в данный момент времени.

Измерения в рамках проекта «Экопост» производятся в трёх точках: непосредственно на самой территории завода, на границе санитарно-защитной зоны (ул. Ястынская) и в городе — в районе Покровки, где расположен частный сектор.

Первая точка замеров выбрана экологом неслучайно, это примерно середина территории промплощадки КрАЗа. По результатам обоих газоанализаторов сегодня получены нулевые значения.

Идет 20-минутное измерение среднего значения ПДК в воздухе.
На первой точке на территории КрАЗа 16 марта зафиксированы нулевые значения.
Трубы КрАЗа
Совместное параллельное измерение на КрАЗе. Артем Речицкий и сотрудницы заводской лаборатории.

Вторая точка расположена на границе санитарно-защитной зоны КрАЗа по ул. Ястынской. При относительно ветреной погоде и здесь получены нулевые значения.

2-я точка измерений в районе Ястынской, 44.
Прибор после 20-минутного измерения показывает нули.

В микрорайоне Покровка точка замера располагается недалеко от часовни, возле автоматического пункта наблюдения Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края». Отсюда открывается вид на город — сегодня он в небольшой дымке, но и здесь значения оказались нулевыми. Очевидно, ветер способствует благоприятной экообстановке, вредные вещества рассеиваются.

«В ветреную погоду во всех точках загрязняющие вещества прибор не фиксирует, а в режиме НМУ фиксирует превышение ПДК, особенно по угарному газу — это оксид углерода. Чаще всего этот газ наблюдается в частном секторе, особенно зимой в безветренную погоду», — поясняет Артём Речицкий.

С этой точки рядом с часовней Параскевы Пятницы видно, что воздух над городом непрозрачный
Артём Речицкий проводит измерения
Зафиксированы нулевые значения по вредным газам.

Для чистоты эксперимента мы поднесли газоанализатор к выхлопной трубе машины. Экран замигал резко увеличивающимися цифрами ПДК и стал издавать резкие звуки. Прибор работает!

Эколог объяснил: «Газы, замеряемые газоанализатором, настолько коварны, что их не видно глазом. Они бесцветные, только прибор их может зафиксировать, в том числе не виден и фтороводород. А серо-сиреневый смог, обычно висящий над городом, — это не газ, а взвешенные частицы. И в той серой дымке участвуют пыль, копоть, гарь. Пыль вредная и, более того, она „работает“ как губка — впитывает в себя эти бесцветные газы. Она более тяжелая, цепляется за альвеолы в легких человека и там держится. Как тяжелая аэрозоль, и это усугубляет ее влияние. В этом вредность пыли».

Увидев нулевые значения на всех трех точках измерений, мы усомнились в точности прибора, а потому решили устроить ему проверку.
Поднесли его к выхлопной трубе машины...
...и газоанализатор неистово запищал на разные голоса, а значения ПДК моментально поползли вверх.

Замеры с экологами-общественниками на КрАЗе проводятся регулярно с конца 2022 года. Превышений ПДК на уличной территории экологи пока не фиксировали.

КрАЗ подтверждает: на заводе работает современное газоочистное оборудование и максимальное количество производственных выбросов проходит газоочистку. Собранные вещества остаются на поверхности фильтров, а в трубу выходит очищенный пар, поэтому в приземном слое приборы превышений по вредным веществам не фиксируют. Все корпуса электролиза КрАЗа были оснащены газоочистками в рамках программы экомодернизации завода. Её еще в 2004 году инициировал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Результатом стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов — на 76 %. По сравнению с 1980 годом, выбросы от алюминиевого завода в Красноярске сократились в 4,5 раза.

Артём Речицкий: «Мы накапливаем эмпирические данные, которые передаем в федеральный центр проекта. Там эти данные анализируются и являются альтернативными при оценке загрязнения воздуха в различных городах федерального проекта „Чистый воздух“. Нам удалось договориться с КрАЗом о том, что систематически с конца прошлого года мы будем производить замеры на территории промплощадки».

В РУСАЛе говорят, что территория КрАЗа открыта для экологов-общественников, которые собирают объективные данные для сравнения качества атмосферного воздуха и контролируют экологическую безопасность предприятия.

«Красноярский алюминиевый завод постоянно находится под контролем — от внутреннего до внешнего. Кроме того, на КрАЗе системно проводят экскурсии, на которые могут попасть любые группы красноярцев. РУСАЛ руководствуется принципами открытости, и мы всегда готовы рассказать и показать, чего достигла компания в технологическом и экологическом направлениях, — говорит Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Тем временем Артем Речицкий продолжает сбор данных и передает их в федеральный центр проекта «Экопост». Там эти данные анализируются и впоследствии являются альтернативными при оценке загрязнения воздуха в различных городах федерального проекта «Чистый воздух».

Ирина Егорова специально для Newslab

Речицкий Артём Евгеньевич
Речицкий Артём Евгеньевич
Директор экологической организации «Зелёная Дружина»

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