«Хороший пример того, что можно и нужно делать»: как модернизируют КрАЗ в рамках программы «Чистый воздух»

25 марта на КрАЗе побывали первый замминистра экологии России Константин Цыганов и глава проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков. Вместе с ними Красноярский алюминиевый завод посетила большая делегация экологов. Представители разных регионов России накануне собрались в конгресс-холле СФУ, чтобы обсудить дальнейшую реализацию нацпроекта «Чистый воздух». О том, как проходит экологическая модернизация на КрАЗе и что посмотрели экочиновники — в фоторепортаже Newslab.

Проблема загрязнения воздуха стоит особо остро, поэтому география проекта расширяется, подчеркнул на стратсессии, проходившей в СФУ, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Федеральный проект пополнили те города, где зафиксирован очень высокий уровень загрязнения на протяжении трех из последних пяти лет. Сейчас в федеральный проект входит 12 городов, включая Красноярск и Норильск.

С 1 сентября к эксперименту по квотированию подключатся еще 29 новых городов, в их числе Ачинск, Лесосибирск и Минусинск. Срок реализации проекта — до 2030 года.

«На стратегическую сессию мы собрали все региональные команды, чтобы коллеги из тех городов, где уже реализуются экологические мероприятия, могли поделиться своим опытом. Мы нашли пути решения тех задач, которые перед нами стоят, — рассказал Константин Цыганов. Руководство Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ представило нам план мероприятий, которые были вынесены на межведомственный совет, а потом утверждены и согласованы. То есть у нас имеется четкий план по достижению целей, квот, которые перед предприятием стоят. Поэтому КрАЗ — хороший пример, как это нужно и можно делать».

Программа экомодернизации на КрАЗе стартовала задолго до федеральной программы «Чистый воздух» — в 2004 году. РУСАЛ добровольно взял на себя обязательства по повышению экологической безопасности КрАЗа, инициатором был основатель компании Олег Дерипаска. Экологическая программа проходила в два этапа. В результате суммарные выбросы предприятия снизились на 38 %, а маркерные загрязняющие вещества алюминиевого производства — выбросы фтористых соединений — более чем на 75 %. На заводе установлены самые современные газоочистки, эффективность которых составляет 99,7 % — по фторидам, 99,5 % — по бензапирену.

В федеральный проект «Чистый воздух» КрАЗ вошел в 2018 году с уже готовыми технологическими решениями. В рамках этой экологической программы в конце 2020 года завод завершил перевод всех электролизных корпусов с технологии «Содерберг» на более совершенную технологию «ЭкоСодерберг». Инвестиции РУСАЛа на смену технологии составили 771 млн рублей.

«За счет смены технологии произошло кардинальное снижение вредных выбросов, — рассказал директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик— „ЭкоСодерберг“ — новая система автоматической подачи глинозема, новые сухие газоочистки рукавного типа, новые анодные технологические краны. Изменились сами подходы к технологии. Новые автоматические системы управления технологией производства (АСУТП) дают нам возможность „слышать“ электролизер и прогнозировать отклонения его от заданных режимов. Уже внедрили и сейчас распространяем на весь завод систему видеомониторинга — 24 часа весь корпус находится под видеонаблюдением. Через нейросети система видит и анализирует нерегламентированные нарушения и разгерметизацию электролизера — в это время как раз и происходят выбросы. С лета прошлого года мы передаем данные двух систем автоматического контроля выбросов, которые установили на трубах, в федеральный Росприроднадзор и в минприроды Красноярского края. Закупили еще 9 таких станций, сейчас идет их монтаж. Таким образом, всего 11 труб к концу года будут оборудованы системами автоматического контроля».

Иван Ребрик также отметил, что на КрАЗе внедряется много технологических решений для улучшения экологии.

«Технического решения по системе автоконтроля выбросов для влажных газов в мире еще не было, при электролизе никто не чистит газы от диоксида серы. А КрАЗ на 2-й ступени после сухих фильтров доочищает — улавливает диоксид серы из газов, — подчеркнул он. — Второе — это как раз видеомониторинг. С помощью прогнозов искусственного интеллекта количество разгерметизаций снизилось в два раза — эту статистику видят и надзорные органы. Сейчас заканчиваем все мероприятия в рамках федерального проекта — это система автоматического контроля выбросов, внедрение экопеков с кратно низким содержанием бензапирена, увеличенные площади фильтрации на сухих газоочистках. Всё это вместе снизит выбросы на 8,5 тысяч тонн к концу 2026 года».

Интернет-газета Newslab