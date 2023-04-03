Турнир по пощечинам и мускулы в бикини: лучшие фото Siberian Power Show в Красноярске

В Красноярске с 31 марта по 2 апреля проходил фестиваль Siberian Power Show, собравший звезд силового экстрима, армрестлинга, бодибилдинга и пауэрлифтинга. Newslab побывал на соревновательных площадках и готов показать самые красивые и захватывающие моменты.

Фестиваль спорта, красоты и здорового образа жизни Siberian Power Show в этом году собрал 20 видов спорта и дисциплин — бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит, бои, силовой экстрим, брейк-данс и турнир по пощечинам. Мероприятие получило официальный статус самого крупного Международного спортивного фестиваля в России. Главными площадками фестиваля стали павильоны МВДЦ «Сибирь» и «Кристалл Арена».

«А еще это 15 стран-участниц и почти 3000 участников. За 3 дня фестиваль в Красноярске посетили более 17 000 зрителей. Понятно, что не все из них это уникальные посетители, но сам факт! Гости и эксперты, с кем удалось за эти три дня пообщаться, сходятся во мнении, что Siberian Power Show международный не только технически по факту наличия участников из других стран, а именно по своему содержанию, духу, уровню», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Самым эмоциональным оказался, как обычно, турнир по пощёчинам. Принять в нем участие могли не только спортсмены, но и зрители. В качестве приза обещали 75 тысяч рублей. Мужчины разных возрастов и комплекций с размаху хлестали друг друга по щекам под одобрительные крики болельщиков.

Профессиональные участники фестиваля установили несколько мировых рекордов. Так, Максим Ложкин из Абакана поднял штангу весом, в 2,5 раза превышавшим его собственный — 157,5 килограмма. Еще один спортсмен из Хакасии, Илья Пискунов, в дисциплине «Становая тяга» вытянул 181 килограмм и стал первым в своей категории. Эти спортсмены установили рекорды мира, Европы и России.

Как отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский, фестиваль не исчерпывался только состязаниями, демонстрацией красоты и пощечинами.

«Организаторы наполняют его образовательными активностями и создают площадки для профессионального общения. Так, в рамках фестиваля прошли семинары, мастер-классы для тренеров и управленцев. Состоялся форум, одной из ключевых тем которого стало взаимодействие бизнеса и власти. Официально признаем восьмой по счету Siberian Power Show одним из лучших в истории!», — отметил министр.